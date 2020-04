CORONAVIRUS. Gavazza: “La burocrazia sia più leggera, chi è in difficoltà non deve andare dagli usurai”

“L’usura sta all’indebitato come la cattiva medicina sta al malato. In questo momento cosi’ delicato c’è un rischio molto elevato che chi non ce la fa ad andare avanti debba ricorrere agli usurai, per questo bisogna alleggerire la burocrazia dei pagamenti degli Enti Pubblici e denunciare ogni forma di finanziamento non tracciabile”.

Lo denuncia Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Osservatorio Usura della Regione Piemonte riunitosi oggi a Torino. “Se fino all’anno scorso risultavano a rischio povertà soprattutto gli anziani – aggiunge Gavazza – oggi l’indice di rischio povertà è quello economico e tocca soprattutto le famiglie.

Mai come oggi dobbiamo impegnarci non solo per una dovuta sensibilizzazione e informazione, con tutti i limiti dovuti alla quarantena e alla mancanza di contatto umano, ma anche per cercare di alleggerire quella burocrazia dei pagamenti da parte degli Enti pubblici che spesso per le imprese diventano una maledizione.

Il nostro imperativo – conclude Gavazza – è di rivolgersi sempre al credito legale, di denunciare ogni altra forma di finanziamento poco trasparente e non tracciabile, debellare gli sciacalli che nel momento di difficoltà depredano le aziende sane del nostro territorio”.

Commenti