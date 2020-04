Coronavirus: festa a Pasquetta nonostante i divieti, multati

In video irridono vittime e premier Conte, rischiano denuncia.

La festa di Pasquetta finisce nelle “storie” di Instagram e in un attimo le immagini fanno il giro dei social network. Ora un gruppo di ragazzi di San Mauro Torinese rischia multe da 300 euro in su per l’inosservanza dei divieti sul coronavirus. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso. I giovani hanno deciso di festeggiare la Pasquetta insieme ignorando le indicazioni del Governo, della Regione e del Comune. Non solo: nei video, oltre a parlare a sproposito dei morti per il Covid-19, i ragazzi prendono in giro il Presidente del consiglio Giuseppe Conte. I video sono stati rimossi dagli account ma sono stati comunque ripubblicati su diversi profili, compreso quello della blogger Selvaggia Lucarelli.

Commenti