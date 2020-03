CORONAVIRUS. Evitare l’ibuprofene per i sintomi che fanno pensare al Covid

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato oggi per chi riscontra sintomi che fanno sospettare il contagio da Coronavirus di non assumere ibuprofene di propria iniziativa, se non prescritto dal medico. In conferenza stampa a Ginevra, il portavoce dell’Oms Christian Lindmeier ha sottolineato che esperti dell’agenzia Onu “Stanno effettuando approfondimenti a riguardo per dare indicazioni più precise”. Nel frattempo, raccomandiamo di utilizzare piuttosto paracetamolo e non ibuprofene come cura fai da te. È importante”. Unica eccezione se ibuprofene è stato “prescritto da medici. In quel caso sta a loro decidere”. Il tema era emerso nei giorni scorsi con un avviso diramato dal ministro francese della Salute, Olivier Veran, in seguito ad un recente studio pubblicato dalla rivista medica Lancet che ipotizza l’azione di un enzima potenziata dall’assunzione di ibuprofene che può facilitare o favorire le infezioni da Covid-19.

