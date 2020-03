CORONAVIRUS. Esame del tampone a tappeto? Medici divisi

CORONAVIRUS. Estendere l’esame del tampone a tutti i soggetti sintomatici ed effettuarlo a domicilio ai pazienti con polmonite. Secondo la Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e la Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) della Lombardia questa misura potrebbe essere decisiva per il rallentamento dei contagi da nuovo coronavirus, ma gli esperti si dividono sulla sua reale utilità e applicabilità. Per affrontare quella che è ormai “una epidemia incontrollata su gran parte del territorio italiano” sono “necessari subito tamponi a tappeto per tutti i pazienti sintomatici con una affezione delle vie respiratorie”, anche senza collegamenti con le zone più a rischio o con contagiati, sostiene il presidente Simit Marcello Tavio. Fino ad oggi infatti, sottolinea Massimo Andreoni, direttore Scientifico Simit, “i tamponi sono stati limitati a persone sintomatiche che hanno avuto contatti con zone epidemiche o con persone contagiate. Riteniamo invece che in questa situazione tutte le persone che presentano sintomi di un’affezione delle vie respiratorie, devono esser valutate. Non farlo sarebbe un grave errore”. Anche la Fimmg Lombardia rilancia: bisogna autorizzare i medici di medicina generale a fare i tamponi a domicilio ai pazienti con probabile polmonite interstiziale trattati a casa, visto il loro notevole aumento. Una posizione non condivisa da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e membro del consiglio esecutivo dell’Oms: “Vanno seguite le linee guida dettate dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro europeo per il controllo delle malattie Ecdc. E le evidenze scientifiche indicano l’utilità di effettuare i tamponi a soggetti sintomatici che hanno avuto contatti a rischio o che provengono da aree a rischio. Credo non si debba derogare da tali indicazioni – rileva – altrimenti si possono determinare ‘effetti collaterali'”. Ad esempio, chiarisce Ricciardi, “il fatto di aver effettuato all’inizio troppi tamponi ha generato una focalizzazione dell’attenzione mondiale sull’Italia, che ha finito per essere indicata come Paese di ‘untori'”. Oms e Ecdc, ribadisce, “sconsigliano questo tipo di approccio, non è utile”. Tutto ciò anche perchè, come ha spiegato nei giorni scorsi lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, il tampone “non è sufficiente, è la fotografia di un istante. L’incubazione del virus dura 14 giorni, se la persona fa il tampone in uno di questi giorni ha solo l’illusione di aver risolto il problema. La soluzione è invece l’isolamento: solo così avremo certezza che non sarà positiva, altrimenti – ha avuto modo di spiegare – abbiamo l’illusione della negatività del momento, ma magari potrebbe essere positiva due giorni dopo”. Una ‘estensione a tappeto’ del tampone ai sintomatici determinerebbe anche “un problema organizzativo se le strutture non vengono preparate, oltre a porre un problema di costi”, rileva il segretario nazionale della Fimmg Silvestro Scotti. Più utile, afferma, “sarebbe invece estendere la misura già adottata in Veneto che è appunto quella di effettuare il tampone a domicilio ai soggetti che rientrano nelle indicazioni previste. L’obiettivo – conclude – è evitare gli spostamenti in ospedale per fare il test e, dunque, il rischio di contagio”.

