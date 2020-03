CORONAVIRUS. Dopo l’uomo di Crescentino, nel pomeriggio è morta anche una donna di Trino

TRINO. Giornata pesante per il Vercellese che conta, nel giro di poche ore, due morti risultati positivi al Coronavirus.

Nella notte era deceduto il crescentinese Adolfo Pirillo, 64 anni, ricoverato da qualche giorno a Torino dopo un passaggio all’ospedale di Chivasso.

Nel pomeriggio un’altra tragica notizia, questa volta da Trino: in ospedale, dove le avevano diagnosticato la positività al Covid-19, è morta Silvana Tricerri, 80 anni. Era vedova, lascia i figli Mario con Manuela e Carlo con Cristina, e il nipote Lorenzo con Xheni. Come previsto dalle norme, le esequie avverranno in forma strettamente privata; su richiesta della famiglia chi volesse ricordare la signora può fare un’offerta all’Aido.

