CORONAVIRUS. Donazione dai Lions per ospedali, CRI e Unità di Crisi per far fronte all’ . Donazione dai Lions per ospedali, CRI e Unità di Crisi per far fronte all’ emergenza Covid-19

I Lions Club Alto Canavese, Caluso Canavese sud – est, Candia Lago, Chivasso Host, Chivasso Duomo e Rivarolo hanno deciso di reagire insieme ai tragici eventi di questi giorni. Al loro fianco si sono posti i giovani dei Leo Caluso e Chivasso.

La scelta per le donazioni è avvenuta su vari livelli nell’ottica di intervenire a favore delle realtà territoriali locali in diverse forme. I club della Zona, sotto la guida della Presidente Eliana Perucca, hanno devoluto 28.600 euro su fondi COVID, così ripartiti:

– euro 21.800 per ASL TO4 contribuendo così all’acquisto di tre unità mobili di radiografia per gli Ospedali di Chivasso, Ciriè e Ivrea;

– euro 2.700 per i fondi distrettuali dedicati all’Unità di Crisi della Regione Piemonte;

– euro 3.500 alla CRI di Castellamonte;

– euro 600 per Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

I Leo Caluso sono intervenuti anche con donazioni di materiale igienico sanitario ai medici di famiglia di Caluso e Foglizzo e ai Carabinieri di Caluso e Montanaro.

A tutto questo si aggiunge la donazione di 350.000 $ della LCIF, la Fondazione Internazionale Lions, destinati all’acquisto di ventilatori polmonari da distribuire sul territorio nazionale.

Ancora una volta i Lions mostrano di osservare il loro slogan “We serve” per contrastare un’emergenza planetaria e salvare vite umane. E’ un modo anche per ringraziare tutti gli Operatori sanitari che tanto si stanno prodigando in questo momento.

