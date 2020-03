CORONAVIRUS. Deceduti altri due vercellesi

Dei 13 decessi di persone con Coronavirus registrati nelle ultime ore in Piemonte (9 uomini e 4 donne), due sono vercellesi. E’ quanto ha comunicato poco fa l’Unità di crisi della Regione. Sale così a cinque il numero di vittime nella nostra provincia dall’inizio dell’epidemia.

Complessivamente, il numero dei deceduti positivi al Covid-19 in Piemonte sale a 94, così suddivisi per provincia di residenza: 47 ad Alessandria, 19 a Torino, 5 ad Asti, 5 a Biella, 5 a Cuneo, 7 a Novara, 5 a Vercelli e 1 nel Vco.

Il dato complessivo dei contagiati in Piemonte, che a mezzogiorno era di 1111 persone, sarà aggiornato in tarda serata; di questi, 359 risiedono in provincia di Torino, 207 in provincia di Alessandria, 87 in provincia di Asti, 84 in provincia di Vercelli, 71 nel Novarese, 61 nel Cuneese, 50 nel Biellese, 50 nel Verbano-Cusio-Ossola.

Risultano attualmente ricoverate in terapia intensiva, nei vari nosocomi piemontesi, 175 persone.

