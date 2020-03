CORONAVIRUS. Dalla Fondazione Veronesi un milione di mascherine

La Fondazione Umberto Veronesi, in accordo con la Regione Lombardia, si è impegnata nell’acquisto di dispositivi di protezione individuali per il personale sanitario degli ospedali lombardi. Un milione di mascherine chirurgiche – spiega la Fondazione – fondamentali per la gestione dell’emergenza da Covid-19 in Regione Lombardia, che saranno consegnate entro la fine di questa settimana. L’emergenza sanitaria legata all’epidemia da nuovo Coronavirus sta mettendo a dura prova la sanità italiana e, in particolare, quella lombarda. Fondazione Umberto Veronesi con questa donazione vuole continuare a sostenere il Sistema Sanitario Nazionale, che ora è impegnato in uno sforzo titanico. “Medici e infermieri ogni giorno sono in prima linea, a lottare contro questa epidemia che colpisce in modo particolarmente violento le persone più fragili: i nostri pazienti, gli anziani, i cardiopatici, i malati di tumore. Negli ospedali e sul territorio lombardo il personale sanitario sta svolgendo un lavoro straordinario e dobbiamo tutti poter continuare a farlo in sicurezza. Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di fare la sua parte, iniziando con una donazione di un milione di mascherine chirurgiche” , afferma Paolo Veronesi, presidente della Fondazione.

