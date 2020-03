CORONAVIRUS. Da Matuidi a Buffon e Cr7: la Juve contro il coronavirus.

La parola d’ordine, in casa Juventus, è positività. Quella da coronavirus, che ha colpito Rugani e Matuidi, ma anche la positività d’animo, alla quale ci si aggrappa per guardare al futuro. E per lanciare un messaggio di speranza a tutti gli italiani. “Usciremo collettivamente più forti da questa prova, che ci insegnerà a conoscerci meglio, a essere più solidali, più generosi, migliori”, è la certezza del centrocampista bianconero il giorno dopo aver rivelato di essere “portatore asintomatico” del virus. Il giocatore francese , come il suo compagno, sta bene, non ha nemmeno avuto la febbre.

“Nessun sintomo, posso tranquillizzare tutti” le parole della moglie Isabelle su Instagram, dove oggi il transalpino è tornato a scrivere. La sua è una riflessione profonda: “Non avessi fatto il calciatore, probabilmente non avrei mai saputo di esserlo”, osserva, rassicurando tutti sulle sue condizioni: “sono forte, il mio morale è alto come quello della mia famiglia”, anche se la voglia è quella di tutti, tornare a giocare e a esultare insieme ai compagni per un gol o una vittoria. Tanti i messaggi di solidarietà, e di sostegno, ricevuti in queste ore dal francese, tra cui spicca quello del compagno di Nazionale Paul Pogba, che in suo onore torna a indossare la maglia bianconera, anche se soltanto sui social. “Sto solo supportando i miei amici”, precisa il classe ’93, che manda un messaggio di affetto anche a Ekdal, oggi alla Sampdoria e anche lui contagiato. E poi c’è Buffon, altro “positivo” d’animo dello spogliatoio bianconero. “E’ nei momenti difficili che do il meglio di me: l’essere umano si abitua alle situazioni nuove, io ho preso le misure nei primi giorni e ora sto bene in questi nuovi spazi” le parole del portiere bianconero a JTv sulla nuova vita rinchiuso in casa.

L’intervista durante la trasmissione “A casa con la Juve” è stata l’occasione per svelare qualche retroscena sulla sua lunga carriera: “Fin da piccolo sono stato un tifoso bianconero, sono cresciuto con Trapattoni e quando è andato all’Inter ho vacillato – rivela il portiere – e per un attimo ho simpatizzato per i nerazzurri”. Un anno a Parigi, poi il ritorno alla Vecchia Signora: “Ma sono sempre stato in contatto con i dirigenti e con i miei compagni – spiega – e nonostante la stagione all’estero non ho mai davvero reciso il cordone ombelicale”. Come Cristiano Ronaldo, da una settimana nella sua Madeira, in Portogallo, ma desideroso di riabbracciare i compagni. “Distanti ma sempre uniti”, scrive la sua compagna Georgina.

