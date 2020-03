CORONAVIRUS. Da Fincantieri a Ducati, si fermano le fabbriche.

Il decreto del governo sull’emergenza Coronavirus non ordina il blocco delle fabbriche, ma sono tanti i grandi gruppi come Fincantieri e le piccole aziende, da Nord a Sud, che hanno deciso di sospendere l’attività.

Alcune, come la Ferrari, hanno ridotto al minimo la presenza dei dipendenti negli stabilimenti di Maranello e Modena. Si ferma anche l’edilizia: cantieri chiusi in tutta Italia, annuncia l’Ance, l’associazione dei costruttori.

E’ la risposta alle richieste dei lavoratori, che per avere maggiori tutele in alcuni casi sono scesi in sciopero. Le aziende si fermano per riorganizzarsi in base alle disposizioni sulla sicurezza e per interventi straordinari di sanificazione degli ambienti. D’altra parte sono tanti gli operai – solo a Torino secondo la Fiom sono a casa 10.000 metalmeccanici – che non riescono comunque a lavorare perché nelle fabbriche perché sono stati in contatto con persone positive al tampone in fabbriche o all’esterno. Fincantieri ha sospeso tutte le attività produttive in tutti gli stabilimenti italiani fino al 29 marzo, con il ricorso alle ferie collettive. Si ferma fino all’inizio della prossima settimana la Ducati di Bologna con l’obiettivo, concordato con il sindacato, di riaprire progressivamente a turni ridotti alcuni reparti adattati alle nuove norme. Lamborghini ha chiuso fino al 25 marzo lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese dove lavorano 1.800 persone.

La Brembo, che ha i suoi stabilimenti nel bresciano e nel bergamasco, le aree più colpite dal virus, ha sospeso dal 16 al 22 marzo le attività produttive a Stezzano, Curno e Mapello. A casa anche i 1.400 dipendenti della Denso di Poirino, che opera nella componentistica auto, dove due impiegati sono risultati positivi al Coronavirus. Fca ha deciso di prolungare le fermate egli stabilimenti di Melfi e Pomigliano fino a martedì per continuare gli interventi di igienizzazione e riorganizzazione del lavoro, stop alla Sevel di Val di Sangro anche lunedì. “Le mie priorità in questo momento sono la salute e la sicurezza dei dipendenti di Fca”, scrive l’amministratore delegato Mike Manley ai lavoratori del gruppo. “Abbiamo messo in atto misure straordinarie senza perdere di vista la continuità aziendale. Se sarà necessario faremo di più”, assicura l’amministratore delegato della Ferrari Luis Camilleri in una lettera ai dipendenti.

