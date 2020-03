CORONAVIRUS. CR7 suoi hotel diventano ospedali, smentita

Non è vero che Cristiano Ronaldo avrebbe in mente di trasformare in ospedali gratuiti gli alberghi di lusso che possiede in Portogallo, per contrastare l’emergenza del Coronavirus.

La notizia, secondo cui CR7 sarebbe stato anche disposto a pagare di tasca propria i medici, era circolata nella tarda serata di ieri, originata da un post su Instagram di Edgar Caires, ex marito di Elma Aveiro, una delle sorelle del fuoriclasse della Juventus. Caires aveva ripostato quanto apparso sul sito portoghese ‘Arena Desportiva’.

Ma il giornale portoghese ‘O Observador’ è riuscito a verificare la cosa con fonti vicine a CR7 e ha ricevuto una smentita. Poi spiega che, in realtà, tutto è nato dalle parole di Paula Carvalho, presidentessa di un’associazione benefica, ‘Essencia Humana’, che poi ha voluto precisare di essere stata “tratta in errore da un’altra persona”.

Sono seguite le scuse per aver tratto in inganno le varie fonti d’informazione. Di concreto c’è che Ronaldo continua la propria quarantena in famiglia nella megavilla che possiede sull’isola di Madeira e che ha raccomandato, con un lungo post sui social di venerdì scorso, di seguire le indicazioni igienico-sanitarie per contrastare la pandemia in corso.

