CORONAVIRUS. Controlli nell’Alessandrino, due denunce

Durante i controlli per il rispetto dei divieti anti-coronavirus, la Polizia Municipale di Serravalle Scrivia (Alessandria) ha denunciato due giovani cittadini extracomunitari che camminavano in strada in violazione delle norme per contenere i contagi. Controlli mirati anche su tabaccherie e parchi pubblici, dove continuano a essere segnalati assembramenti.

Commenti