CORONAVIRUS. Controlli ad Alessandria, oltre 440 le denunce

Primo bilancio, fornito dalla Prefettura, sui servizi di controllo svolti dalle Forze dell’ordine per verificare la corretta attuazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. Dal 10 al 17 marzo sono state controllate 6.680 persone; 444 sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, 30 per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale – false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, 5 per altri reati. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 1.897; 12 i titolari denunciati. per il contenimento della diffusione del Covid-19. Dal 10 al 17 marzo sono state controllate 6.680 persone; 444 sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, 30 per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale – false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, 5 per altri reati. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 1.897; 12 i titolari denunciati.

