CORONAVIRUS. Contagi sanitari, è polemica con Iss

E’ da “indagare” se i numerosi operatori sanitari infettati hanno contratto il coronavirus in ambiente di lavoro o fuori, “dobbiamo approfondire se l’esposizione sia avvenuta professionalmente o nella vita privata”.

Le parole dell’epidemiologo dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Paolo D’Ancona, durante la conferenza stampa di ieri alla Protezione civile per il consueto punto sulla situazione dei contagi in Italia, ha scatenato le polemiche e l’ira di medici, infermieri e sindacati di categoria.

Una reazione che ha portato alle scuse da parte dello stesso Iss, che esprime “rammarico” e parla fraintendimento in relazione alle parole di D’Ancona.

Alle parole di ieri ha replicato duramente il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, che chiede di “mettere i medici in sicurezza, qui e ora”. Affermazioni, sottolinea, che “ci sconcertano e ci rattristano.

Ci sconcertano perché, quando un ricercatore parla in nome e per conto di un’istituzione, dovrebbe lasciare in secondo piano quelli che, in un contesto che sta diventando di medicina delle catastrofi, sono tecnicismi epidemiologici, che appaiono, agli occhi di chi è in prima linea, inutili sofismi.

Ci rattristano profondamente, perché, insinuando, certamente al di là delle intenzioni, dubbi offensivi e perniciosi, non rendono giustizia a singoli professionisti e intere professioni, che stanno lottando a mani nude contro il virus”.

Ed ancora: “I medici stanno combattendo a mani nude perché i dispositivi individuali di protezione ancora non arrivano, o arrivano in maniera assolutamente inadeguata”, tanto che “sono 1674, secondo i dati diffusi ieri proprio dall’Iss, gli operatori sanitari sinora contagiati”.

Ed in una nota unitaria, tutti i sindacati dei medici ospedalieri e convenzionati chiedono le dimissioni di D’Ancona: “Siamo offesi, delusi e stanchi. Sono giorni in cui medici, infermieri e gli operatori sanitari sono in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 e per giunta senza o con inadeguati dispositivi di protezione, senza per questo tirarsi mai indietro nonostante le palesi mancanze e negligenze organizzativo-gestionali”.

Solo “garantendo la salute agli operatori sanitari tutti – concludono – avremo la speranza di poter salvare la popolazione e ricordiamo che questa era la prima raccomandazione dell’Oms ed è stata, ad oggi, completamente disattesa”.

Chiedono le dimissioni dell’epidemiologo pure la Cisl medici ed il sindacato medico Snami. E parla di “parole inaccettabili” il sindacato degli infermieri Nursing-up.

In una lettera indirizzata al presidente Fnomceo, Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, ha però espresso “profondo rammarico” per le parole del ricercatore D’Ancona, parole che “in modo del tutto involontario – afferma – hanno potuto dare l’impressione di una sottovalutazione del rischio di contrarre l’infezione in ambito lavorativo per i medici e per tutti i professionisti ed operatori sanitari, rischio che rimane in assoluto quello su cui focalizzare prevenzione e protezione particolarmente laddove la situazione epidemiologica ed assistenziale è più critica”.

“Sono convinto – conclude Brusaferro – che la grande professionalità, l’unità di intenti e la dedizione totale che ci uniscono in queste ore ci aiuteranno a superare questo momento difficile”. Lo stesso D’Ancona, scrivendo al presidente Fnomceo, ha voluto chiarire che “il tempo limitato della conferenza stampa non ci ha permesso di dare un quadro esaustivo, ma ha fatto prevalere nella comunicazione un dettaglio tecnico su alcune incertezze epidemiologiche rispetto alla sostanziale evidenza che la preminenza della fonte è di natura professionale”.

Commenti