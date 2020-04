CORONAVIRUS. Cna: “Sindaci, un’arma è quella degli affidamenti diretti”

CORONAVIRUS. Ha lavorato ai fianchi il governo, e lo farà anche con i sindaci, la Cna – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, presieduta in Piemonte da Fabrizio Actis. «Cna si è impegnata a livello nazionale per far sì che il protocollo di sicurezza per la fase 2 mettesse da un lato in sicurezza i lavoratori e in tranquillità le imprese e dall’altro fosse concretamente realizzabile, per permettere di far ripartire il motore di questo paese. E l’obiettivo è stato raggiunto».

La crisi sanitaria che ha nome “Coronavirus” ha messo in ginocchio l’Italia tutta, in particolar modo il Nord. «Nessuno si aspettava una pandemia del genere, se mesi fa ce l’avessero detto non ci avremmo creduto, sembra di rivedere la peste milanese raccontata da Manzoni – sottolinea Actis -. Il problema però è che oltre alla grandissima crisi sanitaria c’è anche un’importante crisi economica, anche più grave, che stiamo già vivendo e che vedrà molte imprese chiudere».

Tra chi soffre maggiormente la situazione ci sono certamente i lavoratori del settore ristorazione. «Se prima un ristorante con 50 coperti riusciva a mantenere in piedi l’attività, un domani con la metà dei coperti se non di meno probabilmente non ce la farà».

Bisogna fare qualcosa ed è necessario che anche i sindaci si muovano nella direzione di un sostegno vero alle attività economiche, per quanto di loro competenza. «Uno strumento su cui bisognerebbe investire è quello dell’affidamento diretto dei lavori, per il settore dell’artigianato e dei servizi – spiega il presidente di Cna -. Lo sosteniamo da anni e adesso ancora di più. L’affidamento diretto, certamente nel rispetto totale delle normative, permette di ottenere per l’ente pubblico la realizzazione dell’opera – mettendo in concorrenza le aziende del territorio ed ottenendo quindi il migliore rapporto qualità/prezzo – e per l’imprenditore il guadagno del suo lavoro e la pubblicità della sua attività nella zona. Si crea un vero e proprio circolo virtuoso».

In secondo luogo, Cna lancia un appello ai sindaci per favorire l’utilizzo dei piccoli negozi di quartiere rispetto ai centri commerciali. «I centri storici delle città di provincia e dei paesi si stanno svuotando. Molti hanno dovuto chiudere bottega, nel vero senso della parola, di fronte all’avanzata dei centri commerciali – prosegue Actis -. Oggi è necessario rilanciare una politica contraria. D’altronde perdere le attività nei centri storici vuol dire anche diminuire la sicurezza, la vivibilità dei paesi, è un vero e proprio problema sociale. Purtroppo nessuno ha la bacchetta magica, ma qualcosa bisogna pur farlo. I sindaci devono essere in prima fila nel lavoro di sensibilizzazione della cittadinanza, devono creare una vera e propria cultura da questo punto di vista».

C’è poi la questione tasse. «Siamo uno dei paesi con la pressione fiscale più elevata – commenta il presidente Cna -.

Sarebbe opportuno rimodulare la tassazione complessiva, ma non è questo il momento. Il problema più grave, forse, è la crisi di liquidità e vedremo se le misure del decreto Cura Italia produrranno effetti positivi sull’intero tessuto produttivo. Se le imprese non hanno soldi, non si riparte».

Altra battaglia di Cna è quella con lo slogan “Io pago i fornitori”. «Non si deve utilizzare questo brutto periodo come giustificazione per non pagare i fornitori – conclude Actis -. Da questo punto di vista abbiamo chiesto agli imprenditori di fare il possibile per onorare i pagamenti subito. È uno slogan dal valore etico, oltre che economico».

