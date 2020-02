CORONAVIRUS. Cirio: “Il Piemonte riparte, ma con buon senso”

Il Piemonte riparte e cerca di mettersi alle spalle paure e timori, sanitari, sociali ed economici, legati al Coronavirus. “Con prudenza, buon senso e cautela, anche perché alcuni territori confinano con la Lombardia, ma si può cominciare a tornare alla normalità”, spiega il governatore Alberto Cirio dopo un’altra lunga giornata di lavoro e di colloqui con il premier Conte, i ministri e la Sanità nazionale. “Ci si rimette in moto – dice – , usando determinate accortezze e prescrizioni che saranno indicate nel decreto del presidente del Consiglio atteso domani e che verranno ulteriormente precisate nella circolare esplicativa che firmerò. Si allentano le restrizioni perché non abbiamo ‘zone rosse’, ma non si allenta l’attenzione,”. Possono riaprire musei, cinema, palestre e piscine, “evitando assembramenti, limitando probabilmente il numero delle persone”; mercoledì gli studenti torneranno a scuola dopo due giorni di “igienizzazione straordinaria” degli ambienti scolastici, in programma lunedì e martedì con il supporto della Protezione Civile. “E’ un segnale importante, questa ripartenza, – osserva Cirio – anche perché c’erano attività economiche prossime al collasso”. Per questo lunedì mattina il governatore ha convocato una riunione straordinaria del mondo economico. Sul tappeto, l’aggiornamento del Piano della competitività, che verrà presentato il 13 marzo e che avrà un nuovo capitolo per il rilancio del Piemonte, “grazie alle risorse stanziate attraverso fondi europei”. “Saremo all’Expo di Dubai – annuncia il governatore – perché il Piemonte c’è, è in salute, è una regione che accoglie a braccia aperte perché è sicura”. Dall’inizio dell’emergenza, in Piemonte sono stati effettuati oltre 300 test con il tampone per la ricerca del Coronavirus: 239 hanno dato esito negativo, per 19 si è in attesa del risultato. Nella regione i casi di positività sono 45 – ma uno solo dopo il secondo test effettuato a Roma – compresi i 24 degli anziani che erano in soggiorno sulla Riviera Ligure, 7 le persone ricoverate in ospedale”.

