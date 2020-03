CORONAVIRUS. Cinema: festival slittano, servono fondi e coordinamento

Tra le conseguenze dell’emergenza COVID-19 nel settore cinematografico c’è anche la sospensione e lo slittamento di molti festival.

Lo sottolinea Afic, l’Associazione Festival Italiani di Cinema che raggruppa oltre 70 festival cinematografici presenti sul territorio. Con due lettere indirizzate al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini e alla Direzione Generale per il Cinema del MiBACT, si chiedono urgenti misure speciali per affrontare la situazione.

Si chiede di istituire un fondo speciale per i festival che hanno dovuto spostare le date, e quindi sostenere costi non preventivati, e di pubblicare nel più breve tempo possibile il bando promozione 2020 e la rapida liquidazione del saldo per le manifestazioni che hanno già presentato i rendiconti 2019.

L’Afic chiede inoltre la possibilità di rendicontare, nel bando 2020, anche spese già sostenute (ad es. titoli di viaggio, spese per affissioni, etc.) prima dell’emergenza per i festival che han dovuto posticipare le date di realizzazione.

“Mai come quest’anno è necessario attivare una sinergia e una collaborazione a tutti i livelli tra i vari Festival, appellandoci anche ad una maggiore disponibilità della stampa per dare la giusta copertura alle diverse manifestazioni del territorio” – afferma Chiara Valenti Omero, presidente AFIC – “Ci stiamo impegnando a creare un nuovo calendario condiviso ma la situazione è inedita e ha bisogno di misure, anche economiche, speciali.” Ad oggi subiscono uno slittamento i seguenti festival associati:

FESTIVAL CINEMA AFRICANO, ASIA E AMERICA LATINA previsto dal 21 al 29 marzo, è stato spostato al 2 – 10 maggio 2020

PREMIO CINEMA GIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME previsto dal 16 al 18 marzo, è stato spostato al 4 – 6 maggio 2020

SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL previsto dal 13 al 21 marzo, è stato posticipato al 7 – 15 maggio 2020

FLORENCE KOREA FILM FESTIVAL previsto dal 19 al 27 marzo, è stato posticipato al 21 – 29 maggio 2020

BERGAMO FILM MEETING previsto dal 7 al 15 marzo, è stato spostato al 23 – 31 maggio 2020

DIECI MINUTI FILM FESTIVAL previsto dal 17 al 21 marzo, al momento è stato spostato al 8 – 13 giugno 2020

BOLZANO FILM FESTIVAL BOZEN previsto dal 21 al 26 aprile, al momento è stato spostato al 9 – 14 giugno 2020

FAR EAST FILM FESTIVAL previsto dal 24 aprile al 2 maggio, è stato spostato al 26 giugno – 4 luglio

REGGIO CALABRIA FILM FEST previsto dal 16 al 21 marzo, al momento è stato posticipato

BUSTO ARSIZIO FILM FESTIVAL previsto dal 28 marzo al 4 aprile, al momento è stato posticipato

TRENTO FILM FESTIVAL previsto dal 25 aprile al 3 maggio, al momento è stato posticipato

LE VOCI DELL’INCHIESTA – FESTIVAL DI CINEMA DEL REALE previsto dal 15 aprile al 19 aprile, al momento è stato posticipato L’elenco è in aggiornamento e potrebbe subire ulteriori variazioni e integrazioni, che verranno comunicate attraverso il sito ufficiale dell’Associazione www.aficfestival.it, dove è possibile consultare il calendario completo dei Festival AFIC 2020.

