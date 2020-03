CORONAVIRUS. Chiudono le piste di sci, ultimo slalom della stagione

Poteva essere la stagione turistica dei record, ma sarà ricordata per i bilanci in rosso. Il turismo dello sci ai tempi del coronavirus chiude un mese in anticipo. Spaventano le code agli impianti e le resse nei bar sulle piste degli ultimi giorni, complice un innevamento perfetto e un clima ideale. Il primo stop è arrivato oggi in Lombardia e nelle altre province interessate dal decreto del presidente del Consiglio. Ma non sono mancate situazioni paradossali e le polemiche. Come nel comprensorio dell’Adamello Ski Pontedilegno-Tonale: sul versante lombardo non si è sciato, ma su quello trentino sì. Nei prossimi giorni si attende una chiusura generalizzata degli impianti che generalmente rimangono in funzione fino a metà aprile e, in alcuni casi, fino a inizio maggio.

La Valle d’Aosta, le cui piste sono state prese d’assalto dagli sciatori, tra cui molti lombardi, si è già mossa e ha deciso di interrompere da domani una stagione che si annunciava come una delle migliori degli ultimi anni. Gli impianti di Cimone, sull’Appennino modenese sono stati spenti oggi alle 13. Stazioni sciistiche chiuse anche nel Verbano.

“La clientela è calata in maniera impressionante, la Valle d’Aosta ha già deciso, al Nord Est stiamo valutando l’opportunità di chiudere in settimana, sarebbe un gesto di responsabilità nel momento in cui c’è un clima di grandissima incertezza”, spiega Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione nazionale esercenti funivie (Anef) e titolare degli impianti di San Martino di Castrozza (Trento). Ma chiede alle istituzioni segnali chiari: “Se fossero le Regioni o il Governo a decidere di chiudere tutti gli impianti – aggiunge – per noi sarebbe molto più semplice”. E intanto il settore inizia a fare i conti e a leccarsi le ferite. In Valtellina e Valchiavenna fioccano le disdette per le “settimane bianche”: da Madesimo a Livigno, da Chiesa in Valmalenco a Valfurva il turismo è in ginocchio. In Valle d’Aosta gli albergatori lamentano già da qualche giorno lo svuotamento delle strutture. E anche le società degli impianti di risalita, che complessivamente fatturano un miliardo all’anno, temono forti contraccolpi: “La stagione fino a fine febbraio è stata ottima sulle Alpi – racconta ancora la presidente dell’Anef – e pessima sugli Appennini, dove ha solo piovuto e dove la neve è appena arrivata: i conti saranno fatti nelle prossime settimane, ma quel che è certo è che si passa da un più a un meno”.

Commenti