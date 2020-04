CORONAVIRUS. Centrale Operativa dell’Asl To 4 per le segnalazioni di sospetti positivi

Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), operative dallo scorso 26 marzo sette giorni su sette nella fascia oraria 8-20 presso cinque sedi di Continuità Assistenziale-Guardia Medica (Castellamonte, Chivasso, Ivrea, Lanzo Torinese, Settimo Torinese), inizialmente sono state dedicate, in particolare, alla presa in carico domiciliare dei pazienti dimessi dagli ospedali. A oggi seguono a domicilio, anche a distanza, 300 pazienti e svolgono attività di monitoraggio in sette RSA: Villa Giada di Scarmagno, Residenza San Giovanni Battista di Bosconero, Residenza La Piccola Lourdes di Brandizzo, Residenza Sereni Orizzonti di San Mauro, Residenza Cdr San Giuseppe di Chialamberto, Residenza Infermeria Capirone di Leinì, Residenza Annunziata di Brusasco.

“Ora, la funzione delle USCA, in cui operano circa 52 medici strettamente integrati con i medici e i pediatri di famiglia, è stata ulteriormente implementata con la gestione domiciliare delle persone affette da Covid-19 o fortemente sospette di essere tali che non necessitino di ricovero ospedaliero”, commenta il Direttore Generale dell’ASL TO4, dottor Lorenzo Ardissone.

Per questo, è stato perfezionato il protocollo operativo iniziale ed è stata istituita una Centrale Operativa aziendale, costituita da due medici USCA, che ha sede presso la Casa della Salute di Castellamonte. Questa Centrale Operativa è dedicata ad accogliere e valutare le segnalazioni – sia da parte degli ospedali sia da parte dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta – di persone affette da covid-19 o sospette di essere tali, al fine di organizzare l’eventuale presa in carico domiciliare.

