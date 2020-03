CORONAVIRUS. casi aumentano,scommessa contro tempo

In soli cinque giorni i casi di coronavirus in Italia sono raddoppiati, toccando i 20.603, con 2.853 in più rispetto al giorno precedente e il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto i 27.747.

Sono numeri decisamente importanti, ma come è emerso più volte dall’inizio dell’epidemia, non riescono a dare un quadro completo.

Non riescono nemmeno a scoraggiare del tutto e la speranza di vedere finalmente flettersi la curva dell’epidemia è ancora accesa. A preoccupare di più gli esperti oggi è il numero dei decessi: ben 368 in un giorno.

“Sono aumentati più del previsto”, ma è anche vero che questi dati vanno sempre “visti nella prospettiva di più giorni”, ha detto all’ANSA il fisico Enzo Molinari, dell’Università Sapienza di Roma, che sta seguendo l’andamento dell’epidemia in Italia fin dagli inizi.

“Da un lato dobbiamo considerare che questi sono numeri che intrinsecamente oscillano: è nella loro natura, ma questa – ha osservato – è un’oscillazione molto grossa. Tuttavia non bisogna disperare: ci aspettiamo risultati tangibili fra qualche giorno”. A tenere acceso l’ottimismo “sono i dati positivi di ieri”, relativi a un lieve rallentamento nel numero dei decessi.

“Non dobbiamo dimenticare quei dati positivi”, ha osservato l’esperto. “Certamente questa è stata una giornata negativa, ma speriamo che nei prossimi giorni avvenga la diminuzione che stiamo aspettando”.

Impossibile al momento anche dire quando potrà arrivare il picco, ossia quando l’epidemia avrà raggiunto il culmine dopo il quale comincerà a ridimensionarsi: “non ci siamo ancora, ma potrebbe avvicinarsi il momento. I dati di questa sera – ha proseguito Molinari – ci dicono che dobbiamo avere un po’ di pazienza e attendere ancora”.

Anche il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, ha rilevato che è trascorsa una settimana da quando sono stati adottati i provvedimenti restrittivi e che “è solo fra una settimana potremo capire meglio come i provvedimenti stanno impattando sulle curve epidemiologiche”.

Bisogna anche considerare, ha aggiunto, “la crescita dei dati, diversificata fra le regioni”. Nel frattempo, ha rilevato, “il rispetto rigoroso e puntuale delle raccomandazioni in essere è il modo migliore per rallentare la curva”.

A questo proposito il presidente dell’Iss ha osservato che “molti Paesi europei stanno adottando misure analoghe alle nostre, le più efficaci, e speriamo possano portare a una nuova azione sinergica”.

Brusaferro ha quindi ringraziato “per il loro “impegno straordinario i medici che quotidianamente lavorano per garantire la migliore assistenza possibile, anche a costo della loro vita”, così come tutto il personale sanitario e gli addetti al 118. E’ indubbiamente una battaglia, quella in corso contro la pandemia, e “l’unico modo per combatterla è rispettare le regole”, ha detto ancora il presidente dell’Iss.

“Non c’è posto in cui rifugiarsi”, ha aggiunto riferendosi a chi in questi giorni ha cercato si spostarsi in altre regioni, ma “dobbiamo essere consapevoli che i nostri comportamenti possono cambiare la modalità con cui la curva epidemica si verifica”.

Di sicuro, come oggi ha rilevato in un tweet tweet Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministero della Salute, la pandemia in corso “è un evento che cambierà il mondo”.

