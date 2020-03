CORONAVIRUS. Casale Monferrato distribuisce le mascherine

E’ arrivata oggi a Casale Monferrato la prima fornitura di mascherine da distribuire a chi è in prima linea per combattere il CoronaVirus. Lo rende noto il sindaco, Federico Riboldi. “Quasi 10mila dispositivi, acquistati dal Comune, sono stati consegnati a medici di base e guardie mediche del distretto sanitario casalese – spiega il primo cittadino – a case di riposo e di cura, enti assistenziali, ospedale Santo Spirito e Comuni del Monferrato”. I dispositivi sono arrivati dalla Cina, “grazie anche a Michela Scomparin e Lu Xiaomu. Siamo in partenza per Malpensa, dove ritireremo l’ultima fornitura della settimana”.

