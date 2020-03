CORONAVIRUS. Carceri, Garante detenuti: “Oltre 60mila in cella dopo la rivolta”.

Giornata di calma nelle carceri dopo la rivolta dei giorni scorsi ma “non si sono ancora riscontrati segnali di carattere generale che aiutino a guardare con più positività ai giorni prossimi”. Lo sottolinea il Garante delle persone detenute e private della libertà Mauro Palma nel suo aggiornamento quotidiano.

“Oggi i detenuti registrati nelle camere di pernottamento sono 60.109, ma sappiamo bene che i posti disponibili sono tuttora di difficile calcolo poiché è ancora in corso l’inventario dei danni. Come annunciato, il Garante ha formalizzato alla Procura di presentarsi come persona offesa nei procedimenti relativi all’accertamenti delle cause dei decessi avvenuti in carcere nei giorni delle proteste”. Più di dieci detenuti sono infatti morti per overdose da farmaci dopo le sommesse in quasi trenta penitenziari. Sul rischio contagio da Coronavirus, “finora gli isolamenti sanitari hanno piuttosto riguardato situazioni di necessario approfondito accertamento in fase di ingresso o di separazione di chi veniva da Istituti collocati in zone particolarmente a rischio”.

Quanto alle ipotesi per svuotare un po’ le carceri che sono tornate oltre i livelli di guardia, si tratta di misure che “spaziano lungo gli assi che l’ordinamento penitenziario prevede, cercando di ampliare le possibilità di accesso per quelle persone che, per residuo di pena e comportamento detentivo, non costituiscano alcun allarme per la comunità esterna. Ancora però non è univoca la posizione governativa su questo punto. Parallelamente, invece, singoli magistrati, operatori e garanti territoriali ci segnalano un dinamismo applicativo di quanto già esiste nelle norme: la finalità è lo sveltimento delle procedure, anche se è a tutti noto il carico di lavoro che già pesantemente grava sulla magistratura di sorveglianza”.

Il Garante nazionale “ritiene comunque che occorra affrontare il problema su base omogenea – e quindi normativa – per evitare differenze interpretative, culture diverse all’interno del variegato e disomogeneo panorama dell’esecuzione penale e impossibilità di adeguare il passo di tali provvedimenti a quello molto veloce dell’allarme pandemico”. Quanto ai Centri per il rimpatrio (Cpr), il Garante è in attesa di una risposta al quesito sollevato ieri relativamente “al trattenimento di persone che, pur avvicinandosi al termine massimo della propria restrizione di libertà, non potranno essere rimpatriati dato il blocco dei voli nella situazione attuale. Il numero di persone presenti nei Cpr alla data odierna è di 425”. Il Garante ha ricevuto alcune risposte dalle Residenze per le misure di sicurezza (Rems) relativamente alle informazioni richieste circa le misure adottate per le visite dei familiari: il panorama è “molto variegato perché mentre in talune strutture si è ridotto il numero (delle visite e dei visitatori), in altre è cambiata la modalità (per esempio, si svolgono all’aperto), in altre ancora sono state sospese, applicando automaticamente quanto previsto per gli Istituti penitenziari”. Il Garante sottolinea che le Rems “non sono Istituti penitenziari e che tale automatica applicazione è impropria”.

