CORONAVIRUS. Cairo: “Chiudere tutto per uscire prima dalla crisi”

CORONAVIRUS. Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto alla trasmissione ‘Otto e Mezzo’, su La7, in merito all’emergenza coronavirus. “Le misure prese ieri dal governo sono molto più efficaci rispetto a quelle precedenti – ha detto – ma si è visto un numero esponenziale nel numero dei contagi: ho fatto due conti, si rischiano 200mila contagi con queste proiezioni. A Wuhan hanno adottato un metodo che ha avuto successo, noi dovremmo seguire chi ce l’ha fatta: bisogna prendere in considerazione l’ipotesi di essere ancora più drastici. Il sistema sanitario è al collasso, bisogna agire velocemente. Chiudere tutto? Io penso di sì. Lo dico con molta preoccupazione, ma fare poi quello che invece va fatto oggi in modo molto rigoroso rischia di prolungare l’agonia e di renderla ancora più pesante. E’ interesse di tutti uscire velocemente da questa situazione”.

