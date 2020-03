CORONAVIRUS. Bandiere a lutto, martedì, nei piccoli comuni

Bandiere a mezz’asta, martedì prossimo, 31 marzo, e un minuto di silenzio alle 12.

A lanciare l’iniziativa, nata in segno di solidarietà nei confronti del popolo italiano, è stata l’Anpci, l’associazione che racchiude i piccoli comuni italiani.

Il presidente provinciale Anpci, Franco Cominetto, sindaco di Burolo, invita tutti i Comuni a partecipare all’iniziativa: “Auspico una partecipazione massiccia da parte dei comuni. Anche quelli non iscritti alla nostra associazione. E’ il momento di giocare come Nazionale, non come Club. Teniamo, quindi, la politica fuori e uniamoci per dimostrare la nostra solidarietà”.

“La proposta nasce dalla presidente nazionale Franca Biglio in segno di profonda vicinanza e solidarietà per i numerosi lutti che stanno sconvolgendo il Paese duramente colpito in questo periodo di grave emergenza dovuto alla diffusione del Coronavirus” spiega Cominetto.

“Condividendo il sentimento di cordoglio espresso dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni della provincia di Bergamo, l’Anpci invita i sindaci dei piccoli e medi comuni a rispettare tale disposizione per ricordare tutti coloro che non ce l’hanno fatta”.

