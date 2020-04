Coronavirus, Avetta: “Su rsa e medici di base occorre garantire sicurezza”. Scoppia la polemica in Consiglio regionale.

“In un Consiglio regionale surreale a cui non hanno partecipato né il Presidente Cirio né l’assessore Icardi a precisa domanda sull’emergenza contagi nelle RSA, la maggioranza di centrodestra ha affermato che la Regione sta intervenendo, effettuando tamponi, rimarcando però che queste strutture hanno per il 95% natura giuridicamente “privata”. Una sottolineatura che sembrerebbe alludere al fatto che sarebbe onere loro occuparsi della sicurezza interna – inforca il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta -. Dal momento che in queste strutture, nonostante la natura privatistica, vivono 50.000 piemontesi, riteniamo che Regione Piemonte abbia il dovere di controllare puntualmente, e di garantire la salute per chi ci vive e per chi lavora. Peraltro, qualche giorno fa, relativamente alla questione della distribuzione delle mascherine ai medici di medicina generale, l’assessore Icardi ha affermato che, a rigore di contratto, dovrebbero procurarsela autonomamente!”.

“Non si può pensare di gestire un’emergenza epocale – conclude -, nascondendosi dietro argomentazioni di diritto, sarebbe da parte della Regione un’ammissione di impotenza”.

Commenti