CORONAVIRUS. Autorizzato dagli Usa il test sierologico della Diasorin

CORONAVIRUS. DiaSorin annuncia di aver ricevuto l’Emergency Use Authorization (EUA) dalla Food and Drug Administration americana per il test sierologico LIAISON© SARS-CoV-2 S1/S2 IgG. Si tratta del nuovo test validato presso il Policlinico San Matteo a Pavia, uno dei centri di riferimento nazionali per la pandemia da COVID-19.

Il test identifica la presenza di anticorpi nei pazienti che sono stati infettati da SARS-CoV-2 e sarà disponibile sulle 5.000 piattaforme LIAISON© XL installate in tutto il mondo, di cui 600 attualmente presenti nei laboratori ospedalieri e commerciali statunitensi, rende noto l’azienda.

DiaSorin ha inoltre ricevuto finanziamenti per rendere il test disponibile sul territorio statunitense dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), l’ente federale del Dipartimento Americano per la salute, cui compete il monitoraggio e l’identificazione di soluzioni mediche e diagnostiche per fronteggiare emergenze sanitarie negli Stati Uniti.

“Per identificare rapidamente le persone che hanno contratto l’infezione, così come quelle che ne sono guarite, sono immediatamente necessari test che possano essere distribuiti su ampia scala” ha affermato Gary Disbrow, Ph.D., BARDA Acting Director.

“La risposta fornita da questi test è particolarmente importante per gli operatori sanitari e i lavoratori delle industrie considerate cruciali, per consentire il ritorno al lavoro dopo potenziali esposizioni al SARS-CoV-2“. In risposta alla pandemia mondiale e all’emergenza sanitaria, DiaSorin sta incrementando la propria capacità produttiva del test LIAISON© SARS-CoV-2 S1/S2 IgG nel principale polo industriale del Gruppo, sito a Saluggia, in Italia, per produrne diversi milioni nei prossimi mesi e distribuirli in tutto il mondo.

Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, ha commentato: “L’ottenimento da parte dell’FDA dell’autorizzazione ad uso di emergenza del nostro test sierologico per il COVID-19 negli Stati Uniti conferma l’impegno e la qualità del lavoro svolto dal nostro gruppo di ricerca nel trovare soluzioni che possano combattere la pandemia mondiale da Coronavirus. Crediamo che entrambi i nostri test, quello molecolare e quello sierologico, rappresentino strumenti preziosi e di qualità nel processo decisionale diagnostico, posizionando ancora una volta DiaSorin come lo Specialista della Diagnostica“.

Commenti