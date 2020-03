Coronavirus. Aslto4: aumentano i posti letto. Nursind s’appella ai cittadini: “Aiutateci”

Coronavirus. Dopo aver inviato diverse richieste d’incontro, in data odierna una delegazione ristretta di rappresentanti sindacali è stata ricevuta dalla direzione generale dell’Asl To4 in via Po a Chivasso. Erano presenti il direttore sanitario Alessandro Girardi e il dirigente infermieristico Clara Occhiena. All’ordine del giorno le numerose criticità legate ai continui aggiornamenti e alle indicazioni ministeriali e regionali.

I posti letto in più a Chivasso, Ciriè, Cuorgnè e Ivrea

Si apprende che la direzione ha previsto 105 posti letti in più che sono frutto di riduzione o sospensione di alcune attività. Fino a 33 a Chivasso, fino a 28 a Ciriè, fino a 20 a Ivrea e fino a 24 letti aggiuntivi a Cuorgnè. Inoltre sono previsti 15 posti letto in più di terapia intensiva e 7 di subintensiva.

E le assunzioni?

Il Nursind (sindacato delle professioni infermieristiche) per l’ennesima volta ha puntato il dito sulla grave problematica delle assunzioni e chiesto all’azienda delucidazioni considerato che l’ultimo DPCM prevede che il calcolo del fabbisogno debba variare alla luce delle nuove necessità.

Si è appeso che alla Regione sarebbe stata inviata la richiesta per 27 medici, 78 infermieri,48 OSS. Inoltre per affrontare le assenze che potrebbe aumentare a causa dell’esposizione con il virus, sono state previste 25 assunzioni di infermieri e 25 oss interinali. “Altro aspetto importante è quello legato alla salute dei lavoratori, in quanto ci viene segnalata quotidianamente una carenza di mascherine, camici e altri dispositivi….”, aggiunge il segretario territoriale Nursind, Giuseppe Summa.

Mancano i dispositivi medici

“A tal proposito – aggiunge Summa – l’azienda ha segnalato che l’approvvigionamento viene richiesto a livello regionale, ma che c’è una difficoltà nazionale a reperire alcuni dispositivi. In merito alla tutela della salute dei lavoratori abbiamo chiesto di accellerare i tempi di esecuzione e refertazione del personale che è in attesa di eseguire o ha eseguito il tampone. Criticità che riguardano diversi lavoratori, ma che l’azienda confina a solo due casi. Come sindacato stiamo inoltre raccogliendo criticità e suggerimenti da inviare all’azienda e a tal proposito abbiamo attivato una casella email specifica…”.

L’appello ai cittadini

Nursind lancia anche un appello ai cittadini. “È un momento difficile – spiega Summa – Serve massimo rispetto delle regole e piena fiducia e collaborazione verso tutti i dipendenti dell’azienda che stanno lavorando senza sosta. Se qualcuno fosse disponibile a dare una mano ben venga. Servono dispositivi di sicurezza e tutto ciò che occorre per permettere ai lavoratori di lavorare in condizioni di sicurezza.”

