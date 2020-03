CORONAVIRUS. Anche in Piemonte stop alle Messe

La Conferenza episcopale piemontese (Cep), in ottemperanza alle nuove misure anti-coronavirus, sospende da domani “tutte le celebrazioni delle sante Messe, festive e feriali”, nonché “le altre celebrazioni liturgiche, riunioni di preghiera e pii esercizi quaresimali”.

I funerali potranno essere svolti in forma privata, con la preghiera di commiato all’aperto, in cimitero. Sospesa la benedizione delle famiglie, i sacerdoti restano a disposizione per ascoltare le confessioni, celebrando il sacramento “fuori dal confessionale e tenendosi a debita distanza o con precauzione di idonea mascherina”.

Vescovi e i sacerdoti, aggiunge la Conferenza episcopale piemontese, “ricevono con l’ordinazione la grazia e la missione dell’intercessione per il proprio popolo”. Quindi, “sono invitati a celebrare personalmente, a mettere a disposizione strumenti e momenti con i nuovi mezzi della comunicazione per pregare e meditare”.

“Le comunità a noi affidate sappiano che la sospensione della preghiera comunitaria dell’Eucaristia è una grande privazione – conclude la Conferenza episcopale piemontese – possibile solo in un momento di grave pericolo per il bene di tutte le persone, in particolare degli anziani, mentre assicuriamo che preghiamo per loro e con loro”.

