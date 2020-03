CORONAVIRUS. Anche i docenti tornano a scuola mercoledì

CORONAVIRUS. I docenti del Piemonte devono tornare a scuola solo da mercoledì 4 marzo perché nei due giorni precedenti, dedicati a operazioni straordinarie di pulizia e igienizzazione, non sono previste attività didattiche. Lo scrive la CUB scuola Torino e Provincia che minaccia diffide qualora gli insegnati venissero chiamati in servizio già domani. “Il dispositivo della Regione Piemonte – spiega Giulia Bertelli, coordinatrice provinciale CUB – prevede una ripresa delle attività didattiche nelle quali sono impegnati i docenti per mercoledì 4/03. L’apertura predisposta per lunedì 02/03 si configura in attività di pulizia straordinaria che non attengono in alcun modo la funzione docente . La CUB scuola Torino e Provincia invita quindi i colleghi a presentare segnalazione alla nostra organizzazione ove il personale venga richiamato in servizio .Agiremo con formale diffida”.

