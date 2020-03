CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora (6 marzo)

Ore 11

Speranza, serve più coordinamento europeo

“I contatti fra noi ministri europei in questi ultimi giorni hanno evidenziato che, nonostante una forte volontà politica di collaborazione, vi è la necessità di un ancora più significativo e veloce coordinamento europeo”, sulla gestione dell’epidemia del coronavirus. Così il ministro della salute, Roberto Speranza, intervenendo al Consiglio Ue Salute straordinario convocato per discutere sull’evoluzione della situazione legata al Covid-19.

Piemonte, sbloccare i fondi per la digitalizzazione delle scuole



L’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, ha chiesto al governo l’assegnazione dei 33 milioni del piano Bul assegnati al Piemonte per l’acquisto di Voucher destinati alla digitalizzazione delle scuole. L’invito è contenuto nella lettera inviata questa mattina al ministro Paola Pisano. “Queste risorse al momento sono bloccate a Roma – spiega Marnati – e se potessimo gestire direttamente noi la ripartizione faremmo più in fretta. Potremmo aiutare da subito le famiglie per acquistare connessioni e strumenti per seguire la didattica”. Se il governo deciderà di assegnare i fondi, spetterà alla Regione stabilire i soggetti assegnatari, i criteri e le modalità di erogazione.

Ema, test preliminari vaccino non prima aprile

“Al momento è difficile prevedere delle tempistiche per lo sviluppo di vaccini” contro il coronavirus, “ma i primi test clinici preliminari non cominceranno prima di aprile-maggio di quest’anno, ciò significa che prima che un possibile vaccino sia pronto per iniziare studi clinici ci vorranno alcuni mesi. Tuttavia, l’Ema è pronta a considerate ogni documentazione per ottenere l’autorizzazione d’ingresso sul mercato nel più breve tempo possibile”. Così Noel Wathion, vice direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che guida la task force dell’Ema sul covid-19, intervenendo durante il Consiglio Ue salute straordinario convocato per discutere la situazione dell’epidemia del coronavirus. Wathion ha anche sottolineato che l’agenzia sta lavorando per evitare che si verifichino carenze nella fornitura di medicinali in Europa, ma che finora tale situazione “non si è verificata”, la “situazione è monitorata”.

Pediatri, in Lombardia stop alle vaccinazioni

Non solo scuole chiuse e pazienti a numero ridotto negli ambulatori dei pediatri di famiglia. In questi ultimi 10 giorni in Lombardia sono state fermate le vaccinazioni di neonati e bambini, e i centri vaccinali delle Asst (Aziende socio sanitarie territoriale) stanno chiamando le famiglie per sospendere le sedute programmate e rimandarle. A segnalarlo è Rinaldo Missaglia, segretario del Sindacato dei medici pediatri di famiglia (Simpef). “I centri vaccinali del territorio lombardo sono stati chiusi – spiega -, stanno chiamando per sospendere le sedute vaccinali che verranno rimandate in tutta la Regione. Ma è un messaggio che non ci piace questo”. Secondo Missaglia si tratta di una questione “che potrebbe essere risolta con la giusta organizzazione. Noi pediatri di famiglia saremmo disponibili a supportare il sistema pubblico, anche nella veste di vaccinatori”.

Oltre alle vaccinazioni, ci sono anche i controlli di crescita e bilanci di salute che si dovrebbero fare sui bambini nati in queste settimane, “e che si stanno rimandando in molti casi. Quando possibile li facciamo venire in ambulatorio in un ambiente protetto – conclude – ma sicuramente avremo la coda quando questa situazione di emergenza finirà”.

Polo 900 aperto, ma gli eventi sono sospesi

Rimane aperto al pubblico il Polo del ‘900 (tutti i giorni dalle 9 alle 21, domenica dalle 9 alle 20) ma sono sospesi tutti gli appuntamenti in programma fino al 3 aprile. Garantite le funzioni ordinarie di biblioteche, sale lettura e Museo Diffuso della Resistenza, nel rispetto delle disposizioni in vigore. “Nonostante il periodo di incertezza in cui ci troviamo, il Polo del ‘900 rimane vivo e attivo – spiega Alessandro Bollo, direttore del Polo del ‘900 – Stiamo lavorando per riprogrammare e non perdere nessuna delle iniziative che avevamo in calendario a marzo. Anzi stiamo mettendo a punto nuove idee per alleggerire questo periodo di tensione che divulgheremo nei prossimi giorni. In più, sono disponibili più di 100 mila contenuti digitali nella nostra piattaforma digitale 9centRo per chi vuole studiare e approfondire e abbiamo appena lanciato un sondaggio online che permette la scelta fra alcune protagoniste femminili distintesi come giornaliste, artiste o imprenditrici cui verranno dedicati dei laboratori di lettura”.

Vercelli proroga pagamenti Tari

Il Comune di Vercelli, considerata l’emergenza coronavirus, ha posticipato il pagamento della Tari, la tassa smaltimento rifiuti, la cui prima scadenza è prevista dal prossimo 16 aprile. Il primo acconto è stato prorogato al 16 luglio, il secondo al 16 settembre. Il saldo della tassa annuale, invece, dovrà essere versato entro il 16 dicembre.

Conte, aiuti a famiglie? Stiamo lavorando al decreto

“Quando arriveranno i primi aiuti alle famiglie? Stiamo lavorando al decreto, stiamo lavorando”. Così il premier Giuseppe Conte rispondendo ai giornalisti all’arrivo alla Protezione civile a Roma.

Ore 10

Focus ministri Ue su cooperazione-misure Paesi

“Scambiare opinioni sull’espandersi dell’epidemia di coronavirus e discutere perché c’è questo numero di casi in Europa”, “migliorare la collaborazione fra Paesi sulla base dei meccanismi che abbiamo a disposizione”, ma anche “discutere sull’attuazione di misure nazionali e vedere quali opzioni abbiamo per migliorarle”. Questi gli obiettivi principali del Consiglio Ue straordinario sulla salute che si svolge oggi a Bruxelles, enunciati al suo arrivo dal ministro per la salute della Croazia, Vili Beros, che detiene la presidenza di turno dell’Unione. “La salute pubblica è una delle prime priorità dell’Unione europea – ha spiegato – il 13 febbraio abbiamo avuto un incontro simile a quello di oggi, ma all’epoca la situazione in Europa era diversa rispetto a oggi. Ora, con dozzine di nuovi casi, abbiamo deciso che bisognava convocare una nuova riunione”. Fra i temi sul tavolo elencati dal ministro c’è anche quello di “enfatizzare l’importanza della comunicazione affidabile ed esatta sia fra Stati che verso il pubblico, è qualcosa che può aiutarci a combattere il virus”.

Cremazioni, Socrem Torino introduce limitazioni

Numeri contingentati per le cerimonie di cremazione a Torino. Sono le limitazioni introdotte dalla Socrem, la società che gestisce il servizio funebre, in base alle misure di contenimento del Coronavirus previste dal decreto del 4 marzo. In particolare per il rito del commiato viene limitato l’ingresso nella sala a 20 persone, in modo da consentire il rispetto della distanza di almeno un metro fra ogni partecipante. Sia nella sala d’attesa sia in quella della Memoria, dove viene consegna l’urna cineraria, potranno invece entrare massimo 5 persone. Infine sarà consentito l’accesso a un massimo di due persone per volta nell’ufficio della segreteria della Socrem. Queste disposizioni sono valide, al momento, fino al 3 aprile.

Cirio, pronti 50 mln per piccole medie imprese

In materia di aiuti economici per far fronte all’emergenza coronavirus, la Regione Piemonte è al lavoro per “integrare il decreto del governo che arriverà martedì”. Lo afferma ai microfoni di Radio Capital il governatore Alberto Cirio, ospite della trasmissione Circo Massimo. “Abbiamo il fondo di garanzia per le piccole medie imprese da 50 milioni per assicurare loro liquidità da parte del settore creditizio – spiega Cirio -. Abbiamo trovato 10 milioni da stanziare per le famiglie che hanno i bambini a casa e hanno costi e disagi. Abbiamo poi stanziato 7 milioni con i fondi europei per una grande campagna di promozione del Piemonte. Ma qui mi appello al Capo dello Stato perché ci sia un coordinamento nazionale”:.

Sospeso il Glocal Film Festival

E’ stato sospeso, alla luce delle nuove indicazioni del decreto ministeriale del 4 marzo e della situazione attuale, il Glocal Film Festival, che si sarebbe dovuta svolgere dal 12 al 16 marzo al Cinema Massimo di Torino. Al momento non sono state fissate nuove date. “Purtroppo – spiega il direttore del Glocal, Gabriele Diverio – dobbiamo rinunciare alla nostra manifestazione a una settimana dal suo inizio. Il decreto di mercoledì rende inevitabile questa decisione che abbiamo rimandato il più possibile spinti dall’ottimismo e dal supporto dei tanti amici del Glocal. Abbiamo detto che, fino a comunicazione contraria, avremmo realizzato il festival: ora la comunicazione è arrivata e benché non sia espressamente di divieto, ci allontana sempre di più da quello che avremmo voluto offrire al pubblico. In particolare, avremmo voluto che l’apertura di questa nuova edizione fosse una festa per tutta la città: concentrare in una data, una sala e un film, il preciso momento in cui ripartire tutti insieme e con entusiasmo, dopo le sospensioni e gli annullamenti iniziati a febbraio. Ma vogliamo rassicurare i registi, le case di produzione, i giurati, gli ospiti e gli sponsor che ci sostengono perché stiamo ragionando su come non perdere il grande lavoro fatto in questi mesi: il Glocal ha subito una battuta d’arresto, ma non è intenzionato a fermarsi”.

Cirio, in Piemonte 270 posti di rianimazione

Aumentano i posti di rianimazione negli ospedali del Piemonte. Lo rende noto il governatore Alberto Cirio, ospite della trasmissione Circo Massimo su Radio Capital. La Regione “è arrivata a 270 posti di rianimazione – dice Cirio – Li abbiamo potenziati con dei caschi di ventilazione, che permettono di affrontare le crisi respiratorie”.

Cirio, bene Mattarella su rigore, Nord l’ha fatto

“Mattarella ha fatto bene a prevedere univocità e rigore assoluto. Noi al Nord questa linea l’avevamo già presa, poi è stata confermata successivamente dai provvedimenti del governo”. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio commenta così, intervistato su Radio Capital, l’appello del Capo dello Stato all’unità e al rispetto delle decisioni prese a livello centrale per l’emergenza coronavirus. Il Piemonte, ricorda Cirio, ha “quattro province che confinano con la Lombardia. Ho zone più vicine a Lodi di tanti comuni lombardi – osserva – Abbiamo preso decisioni in autonomia, ma sempre consultando il ministro della Salute, Roberto Speranza”.

Penalisti, perchè scuole chiuse e tribunali no?

“Signor Ministro, le domande semplici esigono risposte inequivoche. Quali differenze il Governo ritiene sussistano, ai fini dell’obiettivo di contenimento della diffusione del coronavirus, tra uno stadio, un’aula scolastica, una sala cinematografica, ed invece un Tribunale?”: così l’Unione delle Camere penali si rivolge al ministro della Giustizia. “Se avete deciso (e ne avrete avute tutte le ragioni) di chiudere le scuole di tutta Italia, dovete spiegarci perché – scrivono i penalisti in una lettera pubblica a Alfonso Bonafede – non chiudere (salvi i processi urgenti ed indifferibili) i Tribunali. Ancor meno comprensibile è l’idea di rimettere ogni decisione ai responsabili degli Uffici Giudiziari, senza vincolarli a parametri univoci e categorici, ispirati e regolati dagli unici criteri rilevanti, cioè quelli della scienza medica e della tutela della salute pubblica”. E se “è del tutto ovvio e condivisibile affermare che non possa essere rimessa agli avvocati la valutazione delle condizioni e dei parametri di salvaguardia della salute pubblica”, perché invece “questa ineccepibile considerazione non dovrebbe invece valere per un Procuratore della Repubblica o per un Presidente di Corte di Appello? In nome di cosa, cioè di quali cognizioni scientifiche si chiudono alcuni Tribunali, e se ne tengono aperti altri?” “Ecco le domande alle quali ci attendiamo adeguate risposte da parte di chi ha la difficile responsabilità di governare un Paese. Dovreste comprendere Voi per primi che in una situazione di allarme sociale e di crescente ansia dei cittadini, regole di comportamento inspiegabilmente diverse adottate in relazione a situazioni equivalenti creano sconcerto, rabbia, smarrimento, ed avviano l’allarme verso la strada pericolosa della paura irrazionale e incontrollabile”, concludono i penalisti.

Msf offre supporto ad autorità sanitarie Italia

“Nella situazione straordinaria causata dalla diffusione del Coronavirus in Italia, abbiamo offerto il nostro aiuto alle autorità sanitarie italiane mettendo a disposizione i nostri medici e la nostra esperienza. Siamo in contatto con la task force del governo per capire dove e in che modo potremo dare il nostro supporto e definiremo insieme i dettagli in base ai principali bisogni”. Lo afferma, in una nota, Claudia Lodesani, infettivologa e presidente di Medici Senza Frontieri (Msf) in Italia. “Sono tanti gli italiani che partono in missione con noi e tanti di loro – aggiunge – sono sanitari impegnati ogni giorno negli ospedali del nostro paese. In questo momento difficile ci è sembrato doveroso mandare un segnale di solidarietà ai nostri colleghi e di vicinanza alla popolazione italiana, cercando di contribuire nel nostro piccolo al grandissimo sforzo che il sistema sanitario sta compiendo senza sosta da più di un mese” conclude Lodesani. Msf spiega di aver offerto il proprio supporto anche in altri paesi in cui lavora: “Siamo in contatto con le loro autorità sanitarie e uffici Oms nel caso fosse ritenuto utile”.

Commissione Ue, c’è bisogno di solidarietà

“Il Consiglio dei ministri della salute europei si svolge in un momento critico in termini di sforzi per affrontare la sfida del coronavirus Covid-19. Guarderemo alla preparazione della risposta degli Stati membri, alle loro necessità e al bisogno di solidarietà in questo momento”. Così la commissaria Ue alla salute, Stella Kyriakides, arrivando al Consiglio Ue straordinario sulla salute convocato per discutere gli ultimi sviluppi dell’epidemia di coronavirus in Ue. Per l’Italia partecipa il ministro della salute Roberto Speranza, che è già arrivato al Consiglio per avere una serie d’incontri bilaterali. Fra questi, anche un incontro con i due commissari europei che più da vicino stanno seguendo il dossier: Kyriakides (Salute) e Janez Lenarcic (Gestione crisi). “Colgo l’occasione per inviare le mie condoglianze alle persone colpite da questo recente problema – ha aggiunto Kyriakides entrando all’Europa building – e rassicurare tutti che stiamo facendo il possibile come Commissione Ue, e insieme ai Paesi membri, per superare questo momento il prima possibile. Oggi si parla di solidarietà, preparazione della risposta, coordinamento”

Pronto soccorso Asti chiuso nella notte

Il Pronto soccorso dell’ospedale di Asti è stato chiuso due ore nella notte per attività di sanificazione dopo il passaggio di una persona con febbre. “La decisione di chiudere per due ore – spiega l’Asl – è stata necessaria per consentire le operazioni di disinfezione dei locali”. Da stamane il Pronto soccorso è tornato operativo e le attività regolari.

Sono 135 positivi in Piemonte, 80 i ricoverati

Sono 135 le persone positive al coronavirus in Piemonte: 47 in provincia di Asti, 31 nell’Alessandrino, 32 in provincia di Torino, 6 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 nel Biellese, 7 nel Vercellese, 2 a Cuneo e 5 provenienti da fuori regione. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali. Le persone ricoverate in ospedale sono ottanta. Di queste, 25 si trovano in terapia intensiva: 4 ad Asti, 8 a Torino, 2 a Orbassano, 3 a Vercelli, 5 a Tortona, 1 a Biella, 1 a Cuneo, 1 a Vercelli. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 52. I tamponi eseguiti complessivamente finora sono 666, 445 dei quali risultati negativi.

Ore 9

Positivi Molinette, il figlio lavora in zona rossa

Una coppia di ottantenni, da alcuni giorni ricoverata nel reparto di Medicina generale diretto dal dottor Luca Scaglione delle Molinette di Torino, è risultata positiva al Coronavirus. Erano arrivati in ospedale per quella che sembrava influenza, non dichiarando che era venuto a fare loro visita proprio in quei giorni il figlio, che lavora nella ‘zona rossa’ di Lodi. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali. La Direzione aziendale dell’ospedale ha posto in essere i dovuti provvedimenti del caso. Sono state attivate tutte le procedure, compresa l’analisi del percorso dei pazienti dal loro arrivo in ospedale. La donna è già stata trasferita all’ospedale Amedeo di Savoia, come da procedura regionale, mentre il paziente, più critico, è ricoverato in rianimazione. Secondo quanto si apprende, non c’è nessun rischio per gli altri ricoverati, che in termini precauzionali sono stati comunque spostati in altri reparti dell’ospedale. Sono già in corso le analisi epidemiologiche per mettere in sicurezza operatori ed eventuali visitatori, che hanno avuto contatti con i due pazienti.

Avvocati in sciopero, ‘giudici ci negano diritto’

Parte da oggi lo sciopero degli avvocati di 15 giorni proclamato dall’Organismo congressuale forense per protestare contro l’inadeguatezza delle misure adottate per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus negli uffici giudiziari. Ma “si segnalano da più parti situazioni in cui questo o quel giudice nega la legittimità del diritto alla astensione, per mancanza niente di meno che di gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. E in tutti questi casi l’Organismo Congressuale Forense,assicura in una nota, “è pronto a tutelare i diritti degli avvocati sia dinanzi alla Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero, sia in tutte le altre sedi”. “Siamo davanti a eventi gravissimi e purtroppo epocali, tempi in cui addirittura vengono chiuse le scuole e le attività ricreative che rischiano di produrre affollamento e c’è qualcuno che si permette di sindacare la gravità della situazione, spiegando che non ci sono rischi per la sicurezza, mentre notizie di quarantene e contagi si rincorrono nei palazzi di giustizia – afferma Giovanni Malinconico, coordinatore dell’Ocf – Ci poniamo una domanda: come è possibile mantenere la distanza di un metro in quei gironi danteschi che sono certi tribunali italiani? È tutela della propria incolumità e sicurezza, quella che spinge gli avvocati alla astensione, certo non il desiderio di riposo, atteggiamento che semmai va cercato altrove, non nella categoria forense”.

A Novi Ligure altro decesso, è 3/o in Piemonte

Salgono a tre le vittime piemontesi del coronavirus. Nella notte è morta a Novi Ligure una donna di 81 anni, affetta da pluripatologie e risultata positiva del test del Covid 19, ricoverata da qualche giorno presso il pronto soccorso del nosocomio, dove si era presentata con sintomi influenzali e tenuta in osservazione. Il suo quadro clinico è peggiorato improvvisamente ed è deceduta nella fase di trasferimento in rianimazione. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali.

