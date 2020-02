CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora

Ore 13

“Bene ha fatto il governatore Cirio ad annunciare che chiederà al governo lo stato di crisi per le imprese piemontesi colpite dall’emergenza Coronavirus. Bisogna agire sul fronte economico oltre a quello sanitario e bisogna agire in fretta”. Lo afferma il senatore del Pd Mauro Laus. “Auspico – prosegue – che la sindaca del capoluogo e il presidente dell’Anci regionale siano della partita. Io ci sarò e con me sono convinto ci saranno tutti i parlamentari del territorio. Senza bandiera. Così come è stato dall’avvento delle misure straordinarie per contenere il contagio”.

Protezione civile, 42 guariti su 528 contagiati

Sono 42 le persone risultate positive al Coronavirus che sono poi guarite, secondo i dati comunicati oggi dalla Protezione civile, rispetto ai 528 contagiati complessivi. In Lombardia i guariti sono 37, 3 nel Lazio e 2 in Sicilia.

Piemonte conferma 2/o caso in attesa validazione

Il secondo caso positivo al Coronavirus in Piemonte è confermato dalla Regione, ma si tratta – viene precisato – di una paziente, ricoverata all’ospedale Cardina Massaia di Asti, sottoposta al primo test “in attesa di validazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Faceva parte del gruppo di astigiani ospiti di un hotel di Alassio dal 4 al 18 febbraio. Gli altri appartenenti alla comitiva “sono stati posti sotto sorveglianza attiva presso il loro domicilio”. Altri quattro astigiani ospiti dello stesso hotel nella settimana successiva sono risultati positivi alò primo test e sono ricoverati all’ospedale San Martino di Genova.

Confartigianato, Cirio non dimentichi artigiani

“Presidente Cirio, non si dimentichi degli artigiani e delle micro e piccole imprese: bene la richiesta al Governo dello stato di crisi, ma servono misure straordinarie di sostegno non solo per turismo e commercio bensì anche per il comparto dell’artigianato che rischia di non risollevarsi più dopo questa ennesima batosta”. Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, lancia un appello al presidente della Regione Alberto Cirio che oggi sarà a Roma. “Presto avremo un bilancio preciso delle gravi conseguenze dell’emergenza Coronavirus sulle nostre imprese – prosegue Felici – alcune nostre attività, in particolare quelle che si svolgono a stretto contatto con le persone, come quelle di estetica e acconciatura, stanno registrando un calo superiore al 50% del fatturato. Per l’autotrasporto, settore già duramente provato, è ancora peggio: qui registriamo un calo del 70%, legato al fatto che molti autotrasportatori lavorano con la Lombardia e quindi sono bloccati. Inoltre le imprese della subfornitura che hanno rapporti commerciali con la Cina non riescono più ad avere approvvigionamenti, con il conseguente calo della produzione ed il ricorso alla sospensione dall’attività lavorativa. Siamo consapevoli che la salute pubblica rappresenta la priorità ma anche le nostre imprese sono vittima del Coronavirus e necessitano di aiuto. Non abbiamo la pretesa di giudicare nel merito le misure emergenziali adottate ma non vogliamo pagarne il prezzo”.

Imprese-sindacati, far ripartire attività

Da banche, imprese e sindacati un appello congiunto a lavorare tutti, insieme, “per consentire al nostro Paese di superare questa fase in maniera rapida ed efficace”. “Dopo i primi giorni di emergenza, è ora importante valutare con equilibrio la situazione per procedere a una rapida normalizzazione, consentendo di riavviare tutte le attività ora bloccate”, scrivono Abi, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confindustria, Legacoop, Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), Cgil, Cisl, Uil

Toscana; 2 nuovi casi in attesa validazione Iss

Due nuovi casi sospetti positivi al nuovo Coronavirus in Toscana. Lo rende noto la Regione spiegando che entrambi in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità. Sono un calciatore 22enne della provincia di Siena, e un 44enne che risiede a Torre del Lago (Lucca) e lavora a Vo Euganeo (Padova), uno dei paesi in Veneto chiuso in seguito all’emergenza Coronavirus.

Il 22enne è di Piancastagnaio (Siena), giocatore della Pianese, sabato scorso ha accusato i primi malesseri in albergo ad Alessandria, spiega una nota, dove si trovava in ritiro con la squadra, con cui il giorno successivo avrebbe dovuto giocare. Non ha giocato perché la mattina la febbre è salita. La squadra è rientrata a Piancastagnaio, mentre lui è rientrato autonomamente a casa. Mercoledì mattina gli è stato fatto il tampone a domicilio, che durante la notte ha dato un primo esito positivo. Dalle prime ore di stamattina è ricoverato all’ospedale delle Scotte, a Siena, in isolamento. È in buone condizioni di salute. Gli stessi malesseri sarebbero stati accusati qualche giorno prima da un secondo giocatore della squadra, che l’azienda sta rintracciando. Il 44enne che risiede a Torre del Lago lavora a Vo Euganeo, in un birrificio, ora chiuso a seguito delle misure prese dalla Regione Veneto. Vive da solo, ha passato il fine settimana con il figlio, ora in isolamento domiciliare fiduciario. L’uomo ha avuto i primi sintomi lunedì, poi con l’arrivo della febbre alta ha avvisato la Asl, che gli ha fatto il tampone a domicilio, risultato positivo. L’uomo è in isolamento domiciliare fiduciario. È in buone condizioni di salute e non ha necessità di ricovero. Per entrambi i casi sono in corso accurate indagini epidemiologiche su tutti i contatti. Salgono così a sei i casi di Coronavirus in Toscana, quattro dei quali devono ancora essere validati dall’Istituto superiore di sanità.

Contagiati in 12 regioni, 305 in Lombardia

Sono 12 le Regioni, con l’ingresso dell’Abruzzo, in cui si registrano contagiati da coronavirus. In Lombardia risultano 305 positivi al coronavirus, secondo la Protezione civile. In Veneto 98, in Emilia Romagna 97, in Liguria 11, Lazio, Sicilia e Marche 3, Toscana, Campania e Piemonte 2, Trentino Alto Adige (Bolzano) e Abruzzo 1. Di questi, ha specificato il commissario Angelo Borrelli, “474 sono in assistenza, 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi, 37 in terapia intensiva”.

Ore 12

Borrelli, 282 positivi confermati da Iss

Sono 282 i tamponi positivi inviati dalle Regioni all’Iss e tutti sono stati confermati dall’Istituto alla mezzanotte di ieri. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto delle 12.

Borrelli, 37 guariti in Lombardia

“Dalla Regione Lombardia è arrivata una buona notizia: 37 persone contagiate sono guarite”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto delle 12.

Borrelli, 14 i morti

Sono 14 i morti per i Coronavirus, “ma stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell’Iss per l’ufficialità” Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto delle 12.

Borrelli, 528 contagiati

Sono 528 i positivi al Coronavirus. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto delle 12.

Ippolito, comunicheremo solo casi clinici

“In Italia si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti, ovvero i casi clinici di pazienti in rianimazione o morti, come avviene negli altri Paesi del mondo”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, in conferenza alla stampa estera. I “positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo andranno in una lista separata estremamente importante – ha detto – per la definizione della situazione epidemiologica”.

Biella, operatori cultura chiedono interventi

Operatori culturali e organizzatori di eventi del Biellese hanno scritto una lettera aperta al sindaco del capoluogo, Claudio Corradino, in merito alla questione Coronavirus. L’iniziativa mira a ottenere al più presto un tavolo di discussione per affrontare le conseguenze che il settore sta patendo. “E’ un comparto – si legge – già fortemente provato dalla ormai cronica mancanza di fondi e da qualunque forma di tutela lavorativa, che non potrebbe sopravvivere a un prolungato periodo di stop, seppur motivato dalla tutela della salute dei cittadini e della sicurezza in generale”.

Assoturismo, più danni dell’11 settembre

Il panico da coronavirus sta causando una crisi senza precedenti per il turismo italiano. In meno di una settimana dall’esplosione dell’allarme, alberghi, b&b e agenzie di viaggio hanno già visto andare in fumo 200 milioni di euro di prenotazioni per il mese di marzo. Bisogna urgentemente lavorare per arrivare ad una normalizzazione: se continua così, il settore – che vale il 13% circa del Pil italiano – rischia di affondare. A stimare l’impatto dell’emergenza sulle imprese del turismo è Assoturismo Confesercenti il cui presidente Vittorio Messina che sottolinea: “E’ il momento più buio, neanche l’11 settembre aveva inciso così pesantemente. Il comparto è già in zona rossa, e come tale va trattato”.

La cifra riguarda solo i valori di viaggi e sistemazioni cancellati, e non include la mancata spesa turistica dei viaggiatori, che avrà pesanti ricadute anche su guide e trasporti turistici, oltre che bar, ristoranti e attività commerciali in tutta Italia. Ad essere investite dalle disdette, infatti, non sono solo le attività ricettive delle regioni interessate dai focolai: a Roma si registrano picchi di cancellazioni del 90% delle prenotazioni, dell’80% in Sicilia. Ad incidere lo stop alle gite, alla convegnistica e agli eventi; ma pesano anche le cancellazioni che arrivano dai viaggiatori stranieri. Che incidono soprattutto nelle città d’arte, dove i turisti provenienti dall’estero costituiscono circa la metà dei flussi complessivi. “Se la situazione di panico generalizzato dovesse protrarsi, migliaia di attività, in particolare quelle di piccole dimensioni, entreranno prima in crisi di liquidità, poi chiuderanno i battenti”, commenta Vittorio Messina, Presidente nazionale di Assoturismo. “Nella storia recente, il turismo italiano non ha mai vissuto una crisi come questa: è il momento più buio, neanche l’11 settembre aveva inciso così pesantemente. Il comparto è già in zona rossa, e come tale va trattato”. “La proposta di un tax credit per le attività colpite può andare bene, ma gli importi devono essere adeguati alla gravità del momento: le mezze misure, in questo frangente così critico, non servono a niente. Anche la sospensione dei pagamenti va estesa. Dobbiamo prepararci ad offrire sostegni più incisivi, in caso la crisi dovesse continuare. Migliaia di imprese aspettano con il fiato sospeso un sostegno per non crollare. Dobbiamo assolutamente trovare soluzioni percorribili. La nostra proposta è di istituire un fondo speciale finanziato anche con risorse europee: dai nostri partner ci aspettiamo solidarietà, è indispensabile per ridimensionare l’emergenza”.

M5S, Camera approva odg su tutela Piemonte

La Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno presentato da Jessica Costanzo (M5s) con cui si chiede, in merito alla questione Coronavirus, di valutare l’estensione al Piemonte di misure già adottate in altre Regioni quali il differimento delle scadenze fiscali e contributive, la moratoria dei mutui, la velocizzazione dei crediti fiscali e dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, l’attivazione di ammortizzatori sociali snelli e immediati e la previsione di indennizzi per i lavoratori autonomi. “I dati – dice la parlamentare – sono molto preoccupanti: si parla di un crollo di fatturato del 90% per quel che concerne il turismo d’affari, del 70% per quel che riguarda le strutture ricettive di Torino, del 50% per i ristoranti, del 30% per i bar. Il nostro territorio, già dichiarato area di crisi complessa, necessita di misure specifiche in grado di calmierare gli effetti negativi dei provvedimenti di contrasto alla propagazione del Coronavirus”.

Ore 11

Fratelli d’Italia, approvato l’odg sul blocco dei prezzi delle mascherine

“Grazie a Fratelli d’Italia il Governo dovrà imporre il divieto di aumento dei prezzi sui prodotti igienizzanti e mascherine”: a dichiararlo è la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, dopo l’approvazione alla Camera, ieri, dell’ordine del giorno di cui era prima firmataria. “Conte – prosegue Montaruli – deve emettere il provvedimento in pochi giorni. La speculazione su questi beni di prima necessità sta aumentando di giorno in giorno fino a sfociare a episodi di vero e proprio sciacallaggio. Per questo, oltre alla sanzione amministrativa per chi violerà il divieto, chiediamo un inasprimento della pena quando la condotta integra il reato. D’altra parte i furti negli ospedali nelle varie regioni, e le cifre ormai stellari per questi beni, hanno spinto le procure ad iniziare a indagare. Non possiamo permettere che nel frattempo i più deboli vengano messi in ginocchio, non solo dalla possibile malattia, ma dalla cattiveria di gente senza scrupoli”.

Confturismo, stop a provvedimenti restrittivi

In un’indagine condotta tra il 18 e il 20 febbraio da Confturismo con Swg su un campione di 1.000 Italiani il 20% dichiarava che avrebbe annullato o cambiato la destinazione dei viaggi previsti per timore del coronavirus, mentre il 27% avrebbe preso solo delle precauzioni in viaggio senza però effettuare alcun cambiamento. La medesima indagine ripetuta a distanza di 3 giorni, dopo la diffusione delle notizie sui casi italiani e sui primi provvedimenti restrittivi in Lombardia e Veneto, dimostra come i primi passino al 36% e i secondi al 31%, mentre crolla dal 44% al 21% la percentuale di coloro che dichiarano che non intendono modificare in alcun modo le proprie abitudini di vacanza. “Questa indagine dimostra come a comportare effetti pesantissimi per l’economia del turismo nazionale è la psicosi collettiva generata anche da una comunicazione spesso allarmistica e fuorviante, oltre che dai provvedimenti restrittivi introdotti.Ma a fare ancora più paura è il trend di evoluzione” commenta il presidente di Confturismo Confcommercio, Luca Patanè. “Per troppi giorni – prosegue il presidente di Confturismo – è mancata una comunicazione corretta sulla reale portata dell’infezione, sui rischi effettivi di contagio, sulle conseguenze, mentre chiusure o anche solo limitazioni alle attività commerciali in aree enormi del Paese hanno accresciuto il panico. Danneggiando fortemente l’immagine dell’Italia all’estero”. “Domani al tavolo convocato dal ministro Franceschini chiederemo immediati provvedimenti a difesa delle nostre imprese, che rischiano nel prossimo trimestre di vedere, per i soli viaggi in Italia,circa 22 milioni di presenze in meno con una perdita di spesa di 2,7 miliardi di euro. La nostra rete diplomatica deve farsi sentire per fare cessare il linciaggio mediatico di cui siamo vittime e bloccare provvedimenti assurdi di restrizione all’ingresso degli Italiani in altri Stati, che riteniamo francamente spropositati e inappropriati”.

Ricciardi, focolai Lombardia-Veneto legati

“L’Italia ha un focolaio e mezzo per il Coronavirus: quello originale è nella Bassa Lombardia e poi ce ne è uno più piccolo in Veneto che siamo riusciti a ricondurre al focolaio lombardo”. Lo ha detto Walter Ricciardi dell’Oms e consulente del ministro della Salute, alla Protezione civile.

Salvini,porterò proposte Lega a Quirinale

“Porterò le nostre richieste al Quirinale e anche il raccapriccio per un’inchiesta aperta sui medici e infermieri che è una vergogna”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera.

Salvini, governo confuso dia risposte

“Dopo l’emergenza sanitaria, non sottovalutare quella economica. Tutto dipende dalle scelte del governo a livello nazionale. L’obiettivo è tornare alla normalità ma abbiamo l’impressione che al governo ci sia un po’ di confusione, ad esempio nessuna indicazione su rottamazione ter. Quindi se c’è un governo dia segni perché la settimana prossima è troppo tardi”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera.

Sindaco Portacomaro, no allarmismo

“Prima cosa non fare allarmismo, ma essere concreti nelle azioni”. Lo scrive il sindaco di Portacomaro d’Asti, Alessandro Balliano sul suo profilo Facebook, rivolgendosi ai suoi concittadini del piccolo Comune di poco meno di 2 mila abitanti della provincia di Asti dove vive l’anziana che è risultata positiva al coronavirus. “Il problema c’è – scrive – ma è gestito con professionalità da tutti gli enti preposti con cui sono in contatto continuo dalla serata di ieri”. Il primo cittadino avvisa che chi fosse stato allo spettacolo che si era svolto alla casa di riposo del piccolo Comune sabato scorso oppure alla Posta del paese “dalle ore 12 alle ore 13 di martedì 25 febbraio contatti i numeri 0141484952 0141484955”. Per i degenti della struttura è attivo da ieri notte il protocollo di massima sensibilità sanitaria e isolamento ed è già intervenuto il settore igiene pubblica dell’Asl.

Assessori cultura piemontesi, Roma ci sostenga

Assessori comunali e regionali alla cultura, dal Piemonte, chiedono al Governo un sostegno al comparto, duramente colpito dall’emergenza Coronavirus. L’iniziativa è partita dall’assessora torinese Francesca Leon, che insieme a molti colleghi domanda “misure straordinarie per sostenere l’intero settore dei beni culturali, del cinema e dello spettacolo”. Domani, spiega Leon in un post su Facebook, il prefetto Claudio Palomba e la sindaca Chiara Appendino incontreranno, insieme al mondo produttivo, rappresentanti del settore culturale “per discutere insieme misure e azioni per affrontare la crisi di questi giorni e le conseguenze di medio periodo”. “Non sono – osserva – solo le conseguenze nel breve periodo a preoccuparci: il prevedibile calo dei flussi turistici e l’annullamento delle uscite scolastiche avranno conseguenze importanti per la città nei prossimi mesi”. “Abbiamo chiesto – aggiunge Leon – che si lavori per perseguire una ragionata e graduale riapertura delle sedi museali, dei luoghi di spettacolo e intrattenimento, di concerto con le Regioni e il ministro della Salute Roberto Speranza. In momenti difficili come questi la riapertura dei luoghi della cultura può essere il punto da cui ripartire come comunità.

Ore 10

Bellanova, basta comparsate tv, lavoriamo

"Se tutti pensiamo a far presenze e comparsate televisive, qui rischiamo di chiudere il Paese": Così il ministro Iv Teresa Bellanova a Circo Massimo. "Se siamo al governo ci sono oneri e onori e se dobbiamo trovare le responsabilità, che sicuramente ci sono, e se ci sono disfunzioni, dobbiamo prendercene carico. Quando si svolgono funzioni di governo bisogna studiare, approfondire e riflettere prima di parlare. Il metodo non può essere quello della visibilità", aggiunge il ministro delle Politiche agricole. Quando le si chiede se il governo è a rischio, però, risponde: "Non voglio discutere sulla sorte mia, o di Conte, o di Pinco Pallo: questo è teatrino. Non mi interessa neanche, bisogna riflettere se i comportamenti hanno concorso ad amplificare una situazione che altri Paesi hanno gestito diversamente. Quello che mi interessa in questo momento è capire come noi corrispondiamo a un'aspettativa del Paese".

Bellanova rivendica il suo lavoro: “Ci sono troppe preoccupazioni in giro, troppo allarme e c’è una ricaduta fortissima, orizzontale. Io ho incontrato le organizzazioni sindacali senza fanfare perché devi incontrare le parti interessate, sentire quello che dicono e avanzare una proposta. Io ho sempre fatto così. In questo momento bisogna concentrare tutte le energie per far fronte a una situazione di cui non tutti abbiamo ancora ampiezza per le difficoltà che stanno venendo fuori”.

Oms, casi positivi solo da Iss, sennò panico

“I casi positivi al Coronavirus si possono definire solo dopo la conferma dell’Iss ed ora sono circa 190; quelli comunicati dalle Regioni devono essere considerati come casi sospetti. Le Regioni hanno l’obbligo morale di seguire le indicazioni centrali altrimenti si genera il panico collettivo. Se si fossero attenute a questo nelle comunicazioni oggi avremmo 190 casi accertati”. Lo ha detto Walter Ricciardi dell’Oms e consulente del ministro della Salute, alla Protezione civile.

“I test strumentali fatti nei laboratori regionali – ha osservato Ricciardi – hanno ancora margini di incertezza, ci possono essere falsi positivi e falsi negativi, per questo bisogna attenersi ai risultati dell’Iss. Altrimenti si sconcerta la popolazione. Anche in altri Paesi ci sono focolai, ma loro danno la conferma solo quando è certa. Il virus circola in tutto il mondo, noi siamo stati onesti e trasparenti ed abbiamo messo in moto una risposta importante. Bisogna fare fronte comune, le prossime due settimane saranno importanti”.

Anelli (Fnomceo) a Fontana,medici vanno protetti

“Questa mattina scriverò una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, chiedendogli di mettere in sicurezza i medici nel lodigiano”. È quanto afferma il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici – Fnomceo, Filippo Anelli, in una nota. “È assolutamente necessario – afferma – che la Regione fornisca ai medici e agli operatori i dispositivi individuali di protezione. Se i medici si ammalano, o comunque vengono messi in quarantena, non possono più garantire l’assistenza ai cittadini. Viene quindi messo in pericolo quel diritto alla tutela della Salute, individuale e collettiva, che dalla nostra Costituzione siamo chiamati a garantire”. Anelli ringrazia poi “tutti i medici, gli infermieri, i collaboratori di studio, che con dedizione veramente eroica stanno sostenendo la rete di assistenza in questa situazione che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro degli operatori” non esita a definire “drammatica”. Nella ‘zona rossa’, conclude, “ci sono medici di continuità assistenziale, che, per poter continuare a fare ricette nonostante la quarantena, si sono chiusi negli ambulatori, dove vivono e dormono. Medici ospedalieri costretti a turni di trenta e più ore perché non si trovano i sostituti. E questo, mentre i dispositivi individuali di protezione mancano o scarseggiano”.

Casellati, aiuti a imprese, Ue faccia sua parte

“Purtroppo il Veneto, la Lombardia e tutto il nord vivono una situazione di grande sofferenza. E del resto sono le regioni che costituiscono il traino economico di tutta l’Italia. Allora occorre che si pensi a misure anche di carattere fiscale, che possano venire incontro alle attività economiche e produttive da parte dell’Italia e dell’Europa, perché oggi l’Europa può avere un’occasione straordinaria per dimostrare a tutti noi come sia importante appartenere alla casa comune dell’Unione europea”. L’ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati in un’intervista al Tg2 rispondendo a una domanda sui danni economici dell’emergenza coronavirus per l’Italia.

Uncem, necessario ritorno alla normalità

“Uncem, con i sindaci dei Comuni montani, ringrazia quanto fatto nell’ultima settimana dalla Protezione Civile, dalle Prefetture, dai vertici della Regione, per contenere i rischi di contagio da Covid-19. Ma ora, insieme con il presidente Cirio, auspichiamo tutti il ritorno alla normalità, d’intesa con il Commissario Borrelli che sta facendo un lavoro preziosissimo di coordinamento nazionale”. Lo affermano Marco Bussone e Lido Riba, presidenti Uncem nazionale e regionale. “Siamo certi che nella riunione del pomeriggio in Regione – aggiungono – potranno essere ridotti i provvedimenti che stanno mettendo in ginocchio l’economia, nelle aree urbane come nei territori. Massima attenzione alla salute pubblica, certamente, ma anche interventi per evitare crisi economiche e contrazione delle attività e dei flussi, che stanno riguardando anche i territori montani dove, ad esempio, turismo e sport invernali sono in crisi. Servono interventi di sostegno alle imprese che siamo pronti a condividere come Uncem nei tavoli regionali e nazionali. Il buonsenso avuto finora possa tradursi in ulteriore impegno per restituire alle comunità pieno senso di libertà che si alimenta con cultura, musei e scuole aperte, flussi economici, turistici, commerciali che rendono più coeso e competitivo il Piemonte. Anche così vinciamo il coronavirus e la paura”.

Fontana, spero regressione così vado a Juve-Inter

“Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juventus-Inter. Monitoriamo la situazione. Sono molto tranquillo. Sull’esito positivo del tutto non ho dubbi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Rai Radio1. “Dobbiamo capire se il trend di diffusione del virus si rallenti e magari si blocchi – aggiunge -: quando avremo dei riscontri positivi in questo senso, i nostri consulenti, gli scienziati e l’istituto superiore di sanità ci daranno il via libera ad attenuare e magari addirittura a revocare tutte queste misure. Noi siamo i primi a volerle ridurre perché sono un danno all’economia e alla serenità dei nostri cittadini”.

Ricciardi, bambini protetti da vaccinazioni

“I bambini reagiscono meglio al Coronavirus perchè sono protetti dalle vaccinazioni”. Lo ha detto Walter Ricciardi dell’Oms e consulente del ministro della Salute, alla Protezione civile.

Bellanova, basta comparsate tv, lavoriamo

“Se tutti pensiamo a far presenze e comparsate televisive, qui rischiamo di chiudere il Paese”: Così il ministro Iv Teresa Bellanova a Circo Massimo. “Se siamo al governo ci sono oneri e onori e se dobbiamo trovare le responsabilità, che sicuramente ci sono, e se ci sono disfunzioni, dobbiamo prendercene carico. Quando si svolgono funzioni di governo bisogna studiare, approfondire e riflettere prima di parlare. Il metodo non può essere quello della visibilità”, aggiunge il ministro delle Politiche agricole. Quando le si chiede se il governo è a rischio, però, risponde: “Non voglio discutere sulla sorte mia, o di Conte, o di Pinco Pallo: questo è teatrino. Non mi interessa neanche, bisogna riflettere se i comportamenti hanno concorso ad amplificare una situazione che altri Paesi hanno gestito diversamente. Quello che mi interessa in questo momento è capire come noi corrispondiamo a un’aspettativa del Paese”.

Confartigianato, occhio alle truffe

“Il Coronavirus può diventare un dramma nel dramma per i pensionati e anziani. Infatti non solo il virus colpisce in modo particolare gli anziani, ma questi possono diventare soggetti privilegiati da truffare perché maggiormente suggestionabili. Purtroppo, come puntualmente accade, nelle situazione di crisi, c’è chi approfitta della situazione di difficoltà per fare leva sulle paure delle fasce più deboli della popolazione”. Così, Giuseppe Falcocchio presidente dell’Anap Torino, l’associazione dei pensionati artigiani di Confartigianato, commenta i tentativi di truffa da parte di falsi infermieri o finti volontari che, già segnalati e denunciati in varie zone d’Italia, si presentano a casa degli anziani per “effettuare fantomatici test contro il coronavirus” oppure che telefonano per segnalare la necessità di eseguire a domicilio il tampone. “Sono truffe – denuncia Falcocchio – e come tale vanno gestite. I truffatori professionisti le inventano tutte e adattano la loro modalità di agire in casi come questi. Se avete dubbi contattate le forze dell’ordine”. L’Anap ricorda che “nessuna azienda sanitaria, nessuna organizzazione sanitaria e nessuna associazione di volontariato invia personale a domicilio per effettuare visite e test per il coronavirus” e invita a “non aprire la porta di casa a persone sconosciute, ad avvisare le forze l’ordine, a evitare allarmismi e psicosi”.

Asti, Pd chiede misure a sostegno per imprese

“Riceviamo molteplici segnali di preoccupazione da parte di piccoli imprenditori, in particolare commercianti, esercenti di bar, ristoranti e attività turistiche che lamentano il crollo degli incassi”. Lo riferiscono gli esponenti del circolo Pd di Asti. “Le misure per contenere il coronavirus – spiega Mario Mortara, coordinatore Circolo Pd di Asti – stanno mettendo a dura prova l’economia cittadina”. “Sappiamo che il governo sta studiando misure straordinarie a sostegno delle attività economiche delle zone colpite e ci auguriamo che anche Asti venga inserita nelle misure di sostegno, cosi come tutto il Piemonte” spiega. Secondo Mortara i provvedimenti nazionali andrebbero affiancarsi anche ad aiuti regionali e anche “nel limite delle proprie competenze, interventi comunali” e la banca locale, “che potrebbe valutare una sospensione/proroga della rate di mutuo in scadenza”.

Cna Torino, da lunedì si torni alla normalità

“Chiediamo al presidente della Regione Piemonte di rimuovere con effetto immediato l’ordinanza di emergenza sanitaria e di favorire in ogni modo un ritorno alla normalità. Non si può tenere in ostaggio oltre 4 milioni di piemontesi per un solo paziente positivo al Coronavirus”. Lo afferma il segretario della Cna Torino, Paolo Alberti. “L’indagine condotta in questi giorni dalla Cna a livello torinese e piemontese – spiega Alberti – ha ben evidenziato i pesanti cali di fatturato e vendite delle imprese artigiane, commerciali e del comparto del turismo. Un danno economico pesante che è giunto all’improvviso in presenza di un quadro economico già complesso”. Alberti sottolinea che “Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Friuli sono le regioni sottoposte alle draconiane misure di questi giorni e rappresentano oltre il 60% del Prodotto interno lordo di questo paese. Forse, varrebbe la pena, da parte dei decisori politici, sviluppare qualche riflessione sulle conseguenze che le loro decisioni hanno avuto sull’economia italiana e quanto siano gestibili e sopportabili nel breve/medio termine”.

Ore 8

Sindaco Asti, abbiamo un caso positivo

Un caso di positività al Coronavirus sarebbe stato riscontrato ad Asti. E’ quanto afferma il sindaco, Maurizio Rasero, secondo il quale si tratta di una delle persone che nei giorni scorsi erano tornate da un soggiorno nella località ligure di Alassio. Ora si trova all’ospedale Cardinal Massaia in isolamento. “Non ci sono pericoli di contagio”, scrive il primo cittadino.

Sarebbe un’anziana di Portacomaro la persona risultata positiva al Covid19 e ricoverata da ieri sera nel reparto di Malattie infettive del Cardinal Massaia di Asti, in una delle dieci stanze a pressione negativa predisposte dalla struttura sanitatia per casi simili. Le sue condizioni sono stabili. In giornata l’Asl comunicherà un bollettino sullo stato di salute della donna. L’anziana faceva parte di una comitiva di 18 pensionati astigiani che avevano partecipato a un soggiorno marino ad Alassio, dive era in vacanza l’altra donna risultata positiva.

Speranza, ci sarà piano contro ricadute economia

Il governo “sta lavorando a un piano straordinario di rilancio per far fronte alle ricadute economiche” del coronavirus, “ma ricordiamo che l’Italia è forte”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus. “Serve unità e responsabilità – ha continuato – Descrivere l’Italia in modo sbagliato può provocare un danno grave alle nostre imprese, al turismo, al sistema Paese”.

Ricciardi, sovrastimati i casi positivi

Chi ha dato l’ indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi, gli asintomatici, ha sbagliato. Lo spiega in interviste al Corriere della Sera e Repubblica Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Oms, nominato lunedì dal Ministro Roberto Speranza consigliere per il coordinamento con le istituzioni sanitarie internazionali. “La strategia del Veneto non è stata corretta perché ha derogato all’evidenza scientifica. Le linee guida dell’ Organizzazione mondiale della sanità, riprese dall’ordinanza del ministro della Salute del 21 febbraio, non sono state applicate” aggiunge. Il risultato è stato “generare confusione e allarme sociale”. I test disponibili nel mondo non sono perfetti dal punto di vista della sensibilità quindi “c’è un’ampia possibilità di sovrastimare le positività”. I casi verificati “sono circa 190, confermati dall’Istituto superiore di sanità” quindi “meno dei 424 casi dichiarati che invece includono quelli in attesa di conferma. Il risultato delle positività è stato anticipato dalle Regioni, il Veneto ma anche la Liguria, prima della risposta definitiva, e il ministero della Salute per obbligo di trasparenza si è trovato nelle condizioni di comunicare all’Oms queste informazioni”. Ora però “finalmente” si è deciso che i test “vengano fatti solo a chi ha i sintomi di un’infezione respiratoria e proviene da una zona a rischio, anche italiana, o ha avuto contatti con i malati. Bisognava fare così da subito”. L’Italia, per Ricciardi “ha una debolezza: il sistema è frammentato, è in mano alle Regioni e lo Stato ha solo ruoli limitati. In tempi normali questo è anche accettabile ma in tempi di epidemia come questo può avere effetti letali, perché in certi frangenti va adottata una linea unitaria, che faccia prendere misure proporzionate. E invece spiccano casi di inadeguatezza decisionale”. Le misure efficaci sono “chiusura delle zone rosse, identificazione dei soggetti a rischio e isolamento. Devono però essere decisioni proporzionate alla situazione e non eccessive rispetto alla realtà”. Se le misure applicate nelle ordinanze ministeriali verranno applicate “dovremmo andare verso una fase di contenimento”.Per vedere, si si è riusciti, nell’Italia e nel mondo ad ottenere questo risultato “le prossime due settimane sono decisive”.

Speranza, non facile prevedere evoluzione

"L'evoluzione non si presta a facili previsioni, a questa incertezza però si contrappone la certezza che il coronavirus comporta sintomi lievi, dal paragone con le altre epidemia è evidente. Dal coronavirus si guarisce, il tasso di mortalità è legato in gran parte a situazioni pre esistenti in pazienti anziani". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus.

Dal Coronavirus, ha spiegato Speranza, “si guarisce rapidamente e spontaneamente nell’80% dei casi, nel 15% dopo regolari cure sanitarie, solo il 5% ha problemi molto gravi e il tasso di letalità è poco sopra il 2%. Perché ci preoccupiamo tanto? Perché a un basso tasso di letalità corrisponde un tasso significativo di contagio”. Il ministro ha poi spiegato che in assenza di specifici medicinali e vaccini l’isolamento è la misura più efficace.

Speranza, supereremo questa emergenza

“Con la piena fiducia nella nostra comunità scientifica e la solida collaborazione istituzionale supereremo tutti insieme questa emergenza. L’Italia è più forte del coronavirus”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus.

Speranza, non facile prevedere evoluzione

“L’evoluzione non si presta a facili previsioni, a questa incertezza però si contrappone la certezza che il coronavirus comporta sintomi lievi, dal paragone con le altre epidemia è evidente. Dal coronavirus si guarisce, il tasso di mortalità è legato in gran parte a situazioni pre esistenti in pazienti anziani”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus.

Speranza, abbassiamo le bandierine di parte

“Oggi, qua al Senato, mi sento di dire, abbassiamo le bandierine di parte, serve unità e responsabilità, questo è il mio appello a tutti”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus.

Speranza, gratitudine a medici

“Esprimo gratitudine agli uomini e alle donne che stanno fronteggiando l’emergenza a tutti i livelli, penso ai medici, agli infermieri, alla protezione civile, ai volontari, alle forze dell’ordine, agli amministratori locali a tutti i livelli, ai cittadini”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus, ricevendo l’applauso dall’Aula.

Edoardo Molinari, “Spero incubo finisca presto”

“Sto bene. Non ho alcun sintomo: né febbre, né raffreddore. Sono solo molto annoiato e seccato. Spero questo incubo finisca presto”. Questo il tweet di Edoardo Molinari, in quarantena in Oman insieme a Lorenzo Gagli. I due golfisti azzurri sono stati isolati, tra le polemiche, dagli organizzatori dell’Oman Open, torneo dell’European Tour, per una influenza contratta la settimana scorsa e poi risolta dal toscano Gagli, compagno di stanza a Muscat del torinese ‘Dodo’ Molinari.

Speranza, sfida si vince solo insieme

“Questa sfida si può vincere solo insieme, non dovremo mai dimenticarlo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato sul coronavirus.

Mascherine a 5.000 euro, operazione Gdf

Mascherine vendute anche a cinquemila euro approfittando dell’emergenza Coronavirus. E’ quanto ha scoperto la guardia di finanza, che da stamani, con il coordinamento della procura di Torino, ha intrapreso una vasta operazione varie località italiane. Sono in corso perquisizioni a carico di una ventina di soggetti.

C’è anche un integratore alimentare venduto a 29 euro su eBay e pubblicizzato come “Protezione Coronavirus – Rafforza difese immunitarie” tra il materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza di Torino durante le perquisizioni scattate oggi in tutta Italia nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Torino coordinata dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo. Venti persone sono state denunciate per frode in commercio e abusivismo commerciale. Tra loro ci sono imprenditori, privati cittadini e anche un operatore sanitari. Rischiano sino a 2 anni di carcere. “Il monitoraggio continua – spiega il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Torino, generale Guido Mario Geremia – e i profili saranno oscurati. Abbiamo sequestrato anche interi kit compresi di guanti, salviette, gel e venduti a prezzi esorbitanti. Queste persone hanno fatto leva sul panico, presentando normali prodotti per l’igiene e la protezione come prodotti per una protezione totale dal Covid19”.

Ore 7

Striscioni CasaPound a Torino e in altre città

Sono apparsi questa notte a Torino, Ivrea, Venaria, Settimo Torinese e “in oltre cento città italiane” striscioni di Casapound con la scritta “Il paziente zero è la globalizzazione”. A riferirlo, in una nota, è la stessa Casapound. “Frontiere spalancate, quarantene non effettuale, una colpevole sottovalutazione da parte del Governo del pericolo di diffusione del virus in Italia – spiega CasaPound in una nota – non costituiscono mera superficialità ma l’effetto di un’ideologia nefasta, che ha da tempo rinunciato a qualsiasi difesa della sovranità nazionale per assecondare le peggiori pulsioni globaliste. Un’ideologia che ha permesso che il 23 gennaio a epidemia già in corso si facessero atterrare a Fiumicino oltre 200 passeggeri provenienti direttamente da Wuhan, che si interrompessero i voli dalla Cina solo dopo i primi 3 contagiati in Italia, ma senza alcun controllo sulle triangolazioni, che per il rientro di 2500 cinesi in Toscana ci si limitasse ad aprire un ambulatorio senza alcun tipo di controllo obbligatorio né quarantena. Ecco perché è proprio la globalizzazione – conclude la nota – il paziente zero responsabile del contagio in Italia”.

