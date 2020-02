CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora

Ore 11

Speranza, coordinamento unico con regioni

Un coordinamento unico nazionale con le regioni e no a iniziative unilateriali: così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine della task-force presso la Protezione Civile. “È indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell’emergenza in cui siano pienamente coinvolte tutte le regioni e con la guida del nostro coordinamento scientifico. Così sta funzionando, come dimostrano le ordinanze firmate nella giornata di ieri. Non servono scelte unilaterali di singoli territori”.

Ermini, stop a udienze? Decidono gli uffici giudiziari

“Non siamo competenti noi, saranno i capi degli uffici a prendere dei provvedimenti. Ho visto sulle agenzie che i Tribunali di Piacenza e Rimini hanno sospeso le udienze ordinarie. Saranno i singoli uffici a decidere in accordo con le altre istituzioni”. Così il vicepresidente del Csm, David Ermini, oggi a Bologna, ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano se il Csm emanerà delle direttive legate all’emergenza Coronavirus per gli uffici giudiziari. Ermini è in città per incontrare il procuratore generale di Bologna, Ignazio De Francisci e il presidente vicario della Corte D’Appello, Roberto Aponte. Nel pomeriggio avrebbe dovuto partecipare ad un seminario organizzato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali ‘Enrico Redenti’, dell’università di Bologna, che però è stato annullato.

Mauritius, Farnesina segue il caso dell’aereo fermo

“La Farnesina sta seguendo sin dalle prime battute la vicenda dell’aereo italiano bloccato a Mauritius, in contatto costante con la compagnia aerea Alitalia e con l’Ambasciata a Pretoria, competente per l’area, al fine di assicurare la massima assistenza agli italiani a bordo”. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota.

Nursind, servono risorse o sistema non regge

“La Regione investa subito risorse per nuovo personale e per la gestione dell’emergenza”: lo chiede il Nursind, per il quale “è evidente che non é possibile gestire l’emergenza senza risorse da destinare alle aziende sanitarie”. “Il sistema – afferma il sindacato degli infermieri – non regge se pensiamo si poter fare tutto con le stesse risorse. La coperta era già corta e si rischia di scoprirsi completamente”. “Ci aspettiamo – aggiunge – che la Regione si attivi immediatamente. Non bastano impegno e professionalità. Gli infermieri non si sottraranno al lavoro e al sacrificio ma si aspettano responsabilitá anche da chi governa”. “In un momento come questo – rimarca – é giusto chiedere di sospendere ferie e congedi, ma é doveroso investire perché siano entrambi le parti ad assumersi responsabilitá”.

Domodossola, consiglio comunale a porte chiuse

Sarà a “porte chiuse” la seduta del consiglio comunale di Domodossola (Vco) in programma il 26 febbraio. L’annuncio è stato dato dal sindaco, Lucio Pizzi. ”L’ordinanza urgente del Ministro della Salute d’intesa con il presidente della Regione Piemonte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica – afferma il primo cittadino – sarà applicata a Domodossola in maniera scrupolosa, utilizzando ogni cautela”. Pizzi sottolinea inoltre che “le persone entrate in Piemonte dalle zone a rischio epidemiologico hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio”.

Al Palagiustizia di Torino guardie con mascherine

Vigilantes con le mascherine, ingressi contingentati in alcuni locali per evitare assembramenti troppo numerosi. Sono le prime scene descritte da chi stamani si è presentato al Palazzo di Giustizia di Torino per ragioni di lavoro. Si tratta di iniziative prese in conseguenza della questione Coronavirus.

Coldiretti, frutta e verdura garantiti dovunque

I rifornimenti di frutta e verdura sono garantiti dagli agricoltori in tutte le aree del Paese con i mercati generali all’ingrosso che hanno aperto e funzionano regolarmente, da Milano a Padova fino a Roma. Lo rende noto la Coldiretti in riferimento alla corsa agli acquisti che si sta verificando in supermercati e negozi. Nel week end si è registrato un aumento della spesa per prodotti alimentari freschi e trasformati stimato tra il 5 e il 10%, secondo il monitoraggio della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica. La crescente preoccupazione, sottolinea la Coldiretti, sembra spingere molti a fare scorte con la sollecitazione delle autorità alla limitazione degli spostamenti per evitare la diffusione del contagio. Anche perché nelle aree già a rischio sono state adottate misure cautelative con la chiusura di negozi, centri commerciali e mercati all’aperto per evitare forme di aggregazione. Tra i prodotti più richiesti, conclude la Coldiretti, frutta, verdura e carne ma anche altri alimenti conservabili.

Svizzera, nessun limite a confini Italia

In base alla stima della situazione attuale, non vi sono limitazioni all’ingresso in Svizzera”. Lo ha annunciato l’Ufficio federale della sanità pubblica precisando che “la situazione può però evolvere molto rapidamente”. Quanto al Ticino, il Cantone dove dove ogni giorno arrivano migliaia di lavoratori dall’Italia, l’Ufficio ha deciso che “chiunque presenti sintomi di infezione respiratoria sarà valutato con più attenzione, anche senza essere stato in Cina. Per il momento non si è però dovuto isolare nessuno”.

Neanche le Ferrovie federali svizzere hanno preso per il momento misure particolari per quanto concerne il traffico da e verso l’Italia. “Siamo in contatto con l’Ufficio federale della sanità pubblica e seguiamo le sue raccomandazioni”, ha spiegato un portavoce della compagnia ai media locali. Il responsabile della divisione malattie dell’UFSP Daniel Koch in un’intervista alla radiotelevisione svizzero-tedesca SRF che la situazione “è preoccupante, ma che non si può ancora parlare di ondata che si sta diffondendo in Svizzera”. In caso di epidemia in Europa, con o senza maggiori controlli alle frontiere, secondo Koch sarebbe impossibile fermare la diffusione del virus, poiché il continente è troppo interconnesso”.

Regolari i treni da Vco verso la Svizzera

La circolazione sulla linea ferroviaria del Sempione è regolare. Nessuna limitazione per i treni diretti o provenienti dalla Svizzera. Le Ferrovie Federali Svizzere (Ffs) non prevedono di dover intervenire sul traffico internazionale da e verso l’Italia. “Siamo in stretto contatto con l’Ufficio di sanità e seguiamo le sue raccomandazioni”, spiegano alle Ffs. Regolari anche i treni della ‘Vigezzina’ che collega Domodossola (Vco) a Locarno (Canton Ticino). ”Non abbiamo indicazioni dalla Svizzera anche se sappiamo che oggi alla 16 ci sarà una riunione del loro dipartimento della sanità” dice Daniele Corti, direttore della Vigezzina.

I mercati piemontesi restano aperti

“Non è prevista la chiusura dei mercati piemontesi a causa del Coronavirus”. Lo rende noto il presidente regionale di Fiva Confcommercio, Battista Marolo, dopo un colloquio con l’assessore alla Sanità piemontese, Luigi Genesio Icardi. In un primo momento – spiega – il testo dell’Ordinanza Ministeriale sembrava poter includere anche i mercati fra gli eventi soggetti a chiusura, ma prima l’ufficio di Presidenza del governatore Alberto Cirio e infine lo stesso assessore alla Sanità hanno confermato che l’attività dei mercati non sarà interrotta. “A oggi i quindicimila ambulanti piemontesi possono continuare a erogare il proprio servizio ai cittadini, anche per scongiurare inutili allarmismi in merito ai rifornimenti di generi alimentari” conclude Marolo che raccomanda “l’osservanza delle misure igieniche previste”.

Borrelli, risposta immediata e tempestiva

La sorpresa di cui ha parlato il premier Conte “è nella rapidità con cui c’è stata l’impennata dei casi” ma la reazione del governo, del sistema sanitario e di quello della protezione civile “è stata immediata e tempestiva”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli prima dell’arrivo del premier Conte alla protezione Civile. “Noi italiani – ha aggiunto – passiamo come un paese di indisciplinati, ma siamo molto ordinati quando c’è da rispettare delle precauzioni che riguardano la salute di tutti”

Ghirelli, per Lega Pro sicurezza al primo posto

“Governare l’emergenza in un momento estremamente delicato, mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di calciatori e tifosi. È quanto sta facendo la Lega Pro, che ha attivato dal primo momento anche una task-force interna, per tutto il giorno, formata dal segretario generale, Emanuele Paolucci, dal responsabile agonistica Tommaso Donati, da Gaia Simonetti dell’area comunicazione, dalla responsabile segreteria di presidenza, Anna Vezzani, e da Marco Michelin, che segue l’area social di Lega Pro. Lo scopo primario è il costante rapporto con i club”. Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a RadioRai. “Non sottovalutiamo, né amplifichiamo – continua Ghirelli -: la situazione è monitorata, stando in stretto collegamento con le autorità preposte, a iniziare da Figc. Un ringraziamento lo vorrei rivolgere a tutti i club di Lega Pro, per il supporto e la collaborazione che stanno prestando. Dimostrano grande consapevolezza e grande spirito di servizio, un patrimonio utile per il Paese e non solo per il calcio”.

Annullata la Bologna Marathon di domenica 1 marzo

È stata annullata la ‘Bologna Marathon’ prevista per domenica 1 marzo. La decisione rientra all’interno dello stop di tutti gli eventi e attività sportive o culturali programmate in Emilia-Romagna questa settimana come previsto dall’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. La conferenza stampa di presentazione della Maratona era in programma questa mattina in Comune ma anche questa è stata annullata. Alla corsa, che avrebbe attraversato tutti i quartieri della città e che tornava nel capoluogo emiliano dopo oltre 20 anni di attesa, erano già iscritte decine di migliaia di persone.

Ore 10

Viale (Radicali), i provvedimenti sono sproporzionati

“Non c’è una catastrofe in corso e i provvedimenti sono oggettivamente sproporzionati”. Lo afferma, da Torino, il medico Silvio Viale, presidente del Comitato nazionale Radicali italiani. “Come si può seriamente sospendere – dice – manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa” senza pensare di vietare ogni manifestazione di più di 10 persone (adunata sediziosa), dai matrimoni ai funerali, dalle prestazioni di libri alla campagna elettorale per il referendum?”. “Su questa follia del Coronavirus – afferma Viale – cadrà il governo. Si salveranno i presidenti delle regioni, ma Conte sarà travolto”.

Salvini, stop alle mezze misure, controllare i confini

“Care Amiche e Amici, sono giornate difficili, ma l’Italia ha sempre dimostrato di essere un Paese forte, popolato da gente pronta a reagire e a risollevarsi, a non arrendersi mai. Non è il momento delle mezze misure: servono provvedimenti radicali, serve l’ascolto dei virologi e degli scienziati, servono trasparenza, verità e un’informazione corretta, servono controlli ferrei ai confini su chi entra nel nostro Paese. Già da oggi sarò in Lombardia, poi in Umbria, a Roma, in Veneto, in Trentino e ovunque ci sarà bisogno. L’Italia ce la farà, insieme ce la faremo”. Lo scrive su facebook il leader della Lega Matteo Salvini.

Appendino, abbiamo gli elementi per superare la crisi

“Abbiamo tutti gli elementi per superare la crisi, grazie a un lavoro intenso e coordinato di tutte le Istituzioni. Nonché alla collaborazione della cittadinanza, che non sta mancando”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in merito all’emergenza coronavirus. “Da sabato – ricorda – sono stati convocati tutti i tavoli e i dispositivi necessari per affrontare questo momento di difficoltà e, a breve, ci riuniremo nuovamente in Prefettura. Tutte le forze possibili sono concentrate nell’affrontare la questione del Coronavirus per tutelare al massimo la salute pubblica, dare aggiornamenti veloci e risposte quanto più precise possibile”. La sindaca ricorda quindi “alcune delle principali azioni a tutela della comunità, concertate dalla Regione con il Ministero della Salute e le Istituzioni preposte: fino al 29 febbraio chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sospese manifestazioni ed eventi, sia su spazio pubblico che privato, le attività culturali, sportive di culto e ludico-ricreative”.

Ore 9

Boccia, Salvini fa l’untore, governo in campo

“Contenere è l’imperativo di un Paese serio. L’ Italia è stato il Paese più rigoroso d’ Europa, non a caso abbiamo bloccato immediatamente i voli da e per la Cina. Qualcuno ha detto che siamo stati estremi con quella decisione, invece come si può notare oggi è stata molto saggia…”. Lo dice, a proposito dell’emergenza coronavirus, Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, in un’intervista a La Stampa. Riguardo alle reazioni dell’opposizione su come il governo stia affrontando la situazione, “le parole di Salvini sono profondamente diverse da quelle della Meloni e di Berlusconi e danno la misura del suo scarso senso dello Stato. Ma questa non è una novità. Poi, che fosse anche un “untore” gli italiani lo stanno scoprendo in queste ore. Quando è in ballo la salute si deve stare tutti dalla stessa parte”. Boccia commenta anche i rilievi di esperti come Ricciardi e Burioni: “Accetto dagli scienziati critiche costruttive, vorrei che dessero un contributo al lavoro straordinario che stanno facendo operatori sanitari”. Quando ci sono stati casi “si è intervenuti in maniera rigorosa. Ma questo non significa che il virus non fosse già in Italia, come era in ogni Paese europeo e del mondo. Dopodiché l’ Italia ha scelto la strada della trasparenza, con i test, e stanno emergendo i casi”. Rispetto alle ricadute economiche “bisogna capire quanto dura l’ emergenza. Ci sono risorse per il breve termine, stanziate per il lodigiano e per il Veneto, ma è solo un inizio”. È chiaro “che se il virus si espande è un problema. Ma il governo c’è! Abbiamo parlato sia con i sindacati che con il mondo datoriale. Gualtieri e Patuanelli seguono con attenzione: qualsiasi sarà il danno, interverremo”. Boccia ricorda anche che sulla salute pubblica “le indicazioni le dà il ministero della Salute. Le Regioni hanno una diversa organizzazione territoriale correlata alle singole caratteristiche, ma c’è un raccordo 24 ore su 24 col governo. Ringrazio di cuore i presidenti delle Regioni che stanno tutti dimostrando un alto senso delle istituzioni”.

A Mondovì niente messe ma chiese aperte

Messe e attività parrocchiali sono state sospese a Mondovì (Cuneo) per iniziativa del vescovo, Egidio Miragoli, in relazione all’emergenza Coronavirus. Le chiese restano aperte per la preghiera personale. Per i funerali è prevista la sola presenza al cimitero con i parenti più prossimi. Sospeso anche il rito delle Ceneri. “Le disposizioni – scrive il vescovo – hanno carattere vincolante benché provvisorio. Invito tutti a valorizzare la preghiera personale e in famiglia. Da parte mia vivrò, con la sola presenza dei presbiteri della città di Mondovì che vorranno unirsi, la preghiera del Santo Rosario, alle ore 20.30, presso il Santuario Maria Regina Montis Regalis a Vicoforte durante le serate di mercoledì, giovedì e venerdì”.

Conte rilancia sui social 10 regole da seguire

“Condividiamo queste semplici informazioni. È importante”. Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui social, condividendo le dieci regole del ministero della Salute da seguire contro il contagio da Coronavirus, dal lavare le mani spesso, al numero verde da chiamare per chi torna dalla Cina.

