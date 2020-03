CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora (3 marzo)

Ore 14

Mascherin (Cnf), grazie a avvocatura responsabile

“Desidero ringraziare gli Ordini forensi italiani che, in molti casi con la collaborazione di associazioni e comitati Pari opportunità, stanno dando attuazione alle linee guida concordate tra ministero della Giustizia e Cnf”. Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin che rende noto che “si stanno predisponendo in molte parti gli elenchi degli avvocati disponibili a titolo solidale alla sostituzione in udienza dei colleghi appartenenti ad altri distretti o circondari”. “E’ una risposta che inorgoglisce – afferma- in quanto è la rappresentazione di una avvocatura italiana nella gran parte dei casi responsabile e impegnata a far funzionare il sistema giustizia nell’interesse del Paese in un momento delicato, curando al contempo la tutela, ragionata e non isterica, della salute di tutti gli operatori del diritto e di chiunque frequenti i tribunali”. “E’ anche la dimostrazione – conclude il vertice dell’avvocatura istituzionale – che nelle fasi emergenziali i corpi intermedi della società, come l’avvocatura, possono agire in sinergia con la politica, come avvenuto in questo caso tra ministero della Giustizia e Cnf, così come sarà importante lo stretto collegamento operativo tra Ordini e capi degli uffici giudiziari. Insomma, una avvocatura che si sta dimostrando un esempio di impegno, senso di responsabilità, razionalità, e davvero non è poco di questi tempi”.

Garante detenuti, no a restrizioni ingiustificate

“Da più parti vengono segnalate restrizioni ingiustificate che incidono anche sui diritti delle persone ristrette e che sembrano essere il frutto di un irragionevole allarmismo che retroagisce determinando un allarme sempre crescente che non trova fondamento né giustificazione sul piano dell’efficacia delle misure”.Il garante nazionale delle persone private della libertà personale e il portavoce della Conferenza nazionale dei garanti territoriali lanciano l’allarme su alcune decisioni legate all’emergenza Coronavirus nelle carceri , che “vanno oltre le indicazioni emanate centralmente” dal capo del Dap e del Dipartimento per la Giustizia minorile e che tendono a “configurare il mondo recluso come separato dal mondo esterno e portatore di un fattore intrinseco di morbilità”. Sotto accusa sono “le autonome indicazioni di un Provveditorato”, le disposizioni di alcuni direttori di carceri, “anche di regioni per nulla coinvolte” dalle indicazioni del Dap e alcune decisioni di Tribunali di sorveglianza “non assunte ‘caso per caso’ ma in via generale”, “nonché qualche dichiarazione di consenso di taluni Garanti”.

“Non sembrano essere stati assunti come primi urgenti provvedimenti, proprio negli Istituti che maggiormente hanno rivolto l’attenzione alla mera chiusura agli esterni-accusano il Garante nazionale, Mauro Palma, e il portavoce della Conferenza dei garanti territoriali in una nota – misure relative alla sanificazione degli ambienti, alla diffusione di norme igieniche, all’autodichiarazione di non aver avuto contatti possibilmente a rischio da parte del personale che entra in Istituto, alla predisposizione di strumenti che possano rilevare la temperatura corporea di tutte le persone che, per qualsiasi ragione, entrano nell’Istituto stesso”. E in assenza di tali misure, “la fisionomia della prevenzione potrebbe essere vista come maggiormente rivolta a evitare il rischio di futura responsabilità che non effettivamente a evitare un contagio certamente molto problematico in ambienti collettivi e chiusi”. “Va ricordato che la sospensione o la stretta limitazione automatica di accesso a volontari” che entrano in carcere per progetti trattamentali “possono ragionevolmente sussistere solo nei casi in cui effettivamente prevedano la presenza di pubblico con inevitabili affollamenti e non nei casi in cui l’attività coinvolga singoli o specifici limitati gruppi di lavoro”. La nota si conclude con la sottolineatura che “la collaborazione di tutti i Garanti con le Amministrazioni che affrontano un inedito e difficile cimento è totale così come la disponibilità ad affrontare insieme, a livello centrale e locale, ogni criticità che possa svilupparsi”.

Ore 13

Le parole contano, consigli Oms contro lo stigma

Nella lotta contro il nuovo coronavirus SarsCov2 anche le parole contano. Lo ribadisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, come riporta l’Istituto superiore di sanità (Iss) sul proprio sito, in collaborazione con IFRC (International Federation of Red Cross e Red Crescent Societies) e Unesco, ha redatto una vera e propria guida, rivolta alle istituzioni governative, ai media e alle organizzazioni che lavorano nel campo della nuova malattia da coronavirus, per prevenire e affrontare lo stigma sociale. Lo stigma, secondo l’Oms, è frutto di un’imprudente e scorretta associazione tra la malattia e particolari luoghi o etnie, che passa attraverso espressioni quali “virus cinese” o “virus di Wuhan” o “virus asiatico”. Ma anche parlare di “casi sospetti” o “sospetti COVID-19” come pure di persone che “trasmettono COVID-19”, che “infettano gli altri”, può alimentare lo stigma e al tempo stesso una maggiore riluttanza a farsi curare o a sottoporsi a screening, test e quarantena. Anche enfatizzare gli sforzi per trovare un vaccino e un trattamento, si legge nella guida, può aumentare la paura e dare l’impressione che non siamo in grado di arrestare le infezioni. Infine, lo stigma può essere favorito da una conoscenza insufficiente relativamente a come il nuovo coronavirus viene trasmesso e trattato e come si può prevenire l’infezione. Di conseguenza, rileva l’Oms, “occorre diffondere, con linguaggio semplice privo di termini clinici, informazioni accurate e specifiche in relazione a: le aree interessate, la vulnerabilità individuale e di gruppo a COVID-19, le opzioni di trattamento, cosa fare per avere assistenza sanitaria e informazioni sulla malattia”.

Confartigianato, colpito 70% Pmi Nord Italia

L’emergenza coronavirus ha colpito l’attività del 70% degli artigiani e delle micro e piccole imprese delle regioni del Nord Italia e, se l’allarme persisterà, gli imprenditori prevedono cali del 25% del fatturato di marzo, con una flessione del 30% in Lombardia. Sono i principali risultati di un sondaggio condotto negli ultimi quattro giorni da Confartigianato presso i piccoli imprenditori delle regioni del Nord dove si concentrano oltre la metà (52,8%) del totale degli addetti delle piccole imprese e il 61,5% del totale del fatturato delle imprese italiane. Gli effetti dell’emergenza coronavirus sono diffusi in tutti i settori delle piccole imprese del Nord: particolarmente pesanti i cali di fatturato mensili previsti dal settore del trasporto persone (-68%), dalle imprese interessate dalla domanda turistica (-37%), da quelle del settore alimentare (-33%), dalle aziende della moda (-25%), e dei servizi (-25%). Nelle regioni del Nord, nei settori in cui è maggiore il previsto calo di fatturato, operano 456 mila micro e piccole imprese, che danno lavoro a 1,7 milioni di addetti. In particolare, in questi settori, sono coinvolte 209 mila imprese artigiane con 566 mila addetti.

Pronto soccorso di Tortona resta chiuso

E’ stato trasferito in un ospedale di Torino il paziente ultrasessantenne risultato, ieri, positivo al test del COVID-19 ‘Coronavirus’, all’ospedale di Tortona dove restano chiusi (lo sono da domenica) il Pronto Soccorso e il mini-reparto di Rianimazione. Sarebbero 8 – tra medici, personale sanitario e ricoverati – le persone sotto osservazione; per 2 in particolare, quelle entrate più in contatto con l’anziano, non sarebbe escluso il tampone. In isolamento domiciliare fiduciario i 4 familiari che non avrebbero accusato sintomi. Nel frattempo le ambulanze sono dirottate da Tortona all’ospedale ‘San Giacomo’ di Novi Ligure e in altri eventuali nosocomi a seconda delle esigenze.

Ore 12

Marrone (Fdi), no taglio voli su Torino-Caselle

Il capogruppo Fdi in Regione Piemonte, Maurizio Marrone, dice “no alla riduzione dei voli sull’aeroporto di Torino-Caselle”. La Regione, afferma Marrone in un ordine del giorno presentato oggi, “deve attivarsi subito per incontrare i vertici della compagnie aeree”, perché “il Piemonte non è zona rossa”. “Lufthansa, Brussels Airlines, Blue Air e Ryan Air – rimarca l’esponente Fdi – hanno annunciato di voler ridurre i voli sugli scali italiani, tra cui anche quello di Torino. E’ un’ipotesi irricevibile che, come denunciano le associazioni di categoria, aggraverebbe ulteriormente la crisi dovuta all’emergenza Coronavirus, infliggendo un colpo durissimo al turismo e vanificando tutte le misure di sostegno che stiamo mettendo in campo”. “Con il nostro ordine del giorno – spiega – chiediamo che la Giunta si attivi al più presto per incontrare i vertici delle compagnie aeree e cerchi di bloccare quantomeno le riduzioni dei voli sugli scali aeroportuali delle Regioni non coinvolte dall’emergenza, a partire da Torino. Va chiarito che il Piemonte non è zona rossa in quanto non presenta focolai. Altre compagnie si stanno già accodando alla linea di isolare il Piemonte e Torino: non possiamo permettercelo”.

Aiop, 36 strutture a disposizione per emergenza

L’Aiop, Associazione Italiana Ospedalità Privata, sede regionale del Piemonte, mette a disposizione del sistema sanitario la propria rete composta da 36 strutture per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e collaborare con il centro di crisi regionale. Gli operatori della sanità privata “si dichiarano pronti a porre in atto tutte le azioni che saranno ritenute utili ed efficaci per contrastare il propagarsi del virus e prestare le cure più efficaci ai nostri cittadini”. “Siamo consapevoli che combattere questo virus significhi un grosso impegno che coinvolge ad ogni livello tutti gli operatori della sanità. E’ per tale motivo che siamo completamente disponibili, quali aziende facenti parte del servizio sanitario nazionale – dichiara il dottore Giancarlo Perla, presidente dell’Aiop Piemonte – a mettere in rete le nostre strutture per decongestionare gli ospedali pubblici e gestire pazienti anche gravi nei nostri posti letto di rianimazione, di acuzie o anche di post acuzie in ipotesi di malati cronici”.

Cirio, Conte rifletta su su Juve-Milan

“Credo che qualche riflessione dovrebbe essere fatta. Se la scelta avessi dovuto farla io? Avrei fatto parlare i medici”. Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha risposto oggi a una domanda sulla partita di Coppa Italia Juventus-Milan che si giocherà mercoledì a Torino. “È una riflessione – ha detto Cirio – che credo il presidente del Consiglio e il ministro della Salute debbano fare. Quando hanno emanato il decreto, cioè domenica, questo evento era a calendario e nulla dice il decreto in merito alla possibilità che venga vietato o che debba svolgersi con particolari cautele. Quindi sotto il profilo giuridico il Governo al momento ha autorizzato questo tipo di manifestazione. Io credo che qualche riflessione debba essere fatta”.

Sileri, presto per parlare di calo contagi

“Aspetterei a dire ‘frenata’ dei contagi, è troppo presto per parlare di frenate. Se l’incubazione è fino a 14 giorni, dobbiamo aspettare per capire. Perché se in altre zone ci sono casi satellite, potrebbero dar luogo a altre ondate”. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a margine della presentazione dei dati 2019 del Centro Nazionale trapianti, commenta così il possibile calo dei contagi da coronavirus emerso ieri. “Essendoci un periodo di incubazione della malattia – ha aggiunto – dobbiamo aspettare per capire se vi sia effettivamente un calo. Per ora i focolai sono in Veneto e Lombardia e finché è così è abbastanza sotto controllo, perché hai un caso lo rintracci e metti in quarantena i contatti, fai il test su chi ha dei sintomi”.

Ore 11

Cirio, per nostre decisioni seguiamo la scienza

“La scienza è quella che sta ispirando ogni nostra decisione: su temi come questi mai bisogna basarsi su sensazioni o improvvisazione. E la sospensione era per noi un provvedimento doveroso. Non avere allarme ma non abbassare la guardia è linea che stiamo cercando di seguire”. E’ quanto ribadisce a proposito del prolungamento della chiusura della scuole in Piemonte per l’emergenza Coronavirus il governatore Alberto Cirio, che stamani, insieme alle assessore regionali e comunali all’Istruzione, Elena Chiorino e Antonietta Di Martino, era al liceo D’Azeglio in occasione dell’attività di igienizzazione decisa nei giorni scorsi. “Crediamo – osserva Cirio – che scuole igienizzate siano scuole sicure e questo è un intervento straordinario volto anche a trasmettere senso di fiducia alle famiglie, che devono sapere che quando i figli torneranno a scuola torneranno nel luogo più sicuro che c’è”. Quanto a eventuali decisioni future, Cirio sottolinea che “ci sarà un nuovo decreto del presidente del Consiglio e capiremo se sarà valido anche per il Piemonte o dovremo nuovamente diversificarci, sempre basandoci sulla scienza”. “Le migliori teste del Paese – conclude – sono state chiamate dal presidente a sovrintendere alle decisioni. Sabato vedremo l’analisi che faranno”.

Durante la visita al liceo D’Azeglio il presidente Cirio ha anche parlato della didattica a distanza, “che si sta cercando di favorire”. E ha citato il caso del Politecnico “che sta vivendo questo come momento di sfida per mettersi alla prova sull’insegnamento a distanza, uno strumento per rendere davvero accessibile la scuola a tutti anche in tempi non di emergenza”. “Stiamo lavorando per cercare di risolvere eventuali difficoltà che vengano segnalate così che ci sia il minor disagio possibile sulla didattica”, ha aggiunto l’assessore Chiorino, mentre la collega del Di Martino ha sottolineato che “la Città ha condiviso le scelte della Regione e anche per le scuole a gestione diretta del Comune si è provveduto secondo i protocolli per la sanificazione, con un’attenzione particolare, nelle scuole per i bimbi più piccoli, anche sui giochi”. “Quello che vogliamo – ha aggiunto il direttore dell’Ufficio Scolastico di Torino, Stefano Suraniti – è fare in modo che tutti siano messi in condizione di svolgere l’attività didattica in massima sicurezza”. Ieri, intanto l’Ufficio Scolastico regionale ha costituito una ‘task force’ territoriali di supporto ai provveditorati: saranno gruppi di lavoro che verificheranno eventuali richieste particolari di supporto logistico o economico.

Appendino, Torino ringrazia la comunità cinese

“Ci tenevo a ringraziare la comunità cinese per questo gesto, che forse nei giorni scorsi ha avuto poca visibilità: l’associazione nuova generazione italo cinese, Angi, a nome dell’associazione Wenzhounesi Uniti nel mondo e Giovani Wenzhounesi, ha donato all’Unità di Crisi della Regione Piemonte di 6mila guanti monouso, 1900 mascherine, 660 occhiali protettivi e 30 tute monouso”. Lo scrive la sindaca Chiara Appendino su Facebook. “Ancora una volta – afferma – la comunità cinese si dimostra parte integrante della nostra comunità, dando supporto ove possibile e dimostrando grande sensibilità e generosità, in particolare in questo momento storico. A tutti loro, a nome mio e della Città di Torino che rimane unita, un sentito ringraziamento”.

Ore 10

AscomFidi, subito fondo garanzia Piemonte

Attivare subito la sezione speciale regionale del Fondo Centrale di Garanzia e rendere “immediatamente fruibili tutte le misure orientate al settore del Turismo”. Lo chiede Ascomfidi NordOvest che vuole “ridare fiducia alle imprese, agevolando l’accesso al credito, anche mediante il ricorso agli strumenti già esistenti ma non ancora pienamente operativi. “Oltre a confermare le garanzie rilasciate alle banche che adottino soluzioni di sospensione per mutui e rateizzazioni su prestiti garantiti – commenta il presidente di AscomFidi NordOvest Paolo Mignone – ricordiamo che siamo già impegnati come cofinanziatori così come le banche del territorio insieme alla Regione della Legge 34 che prevede anche contributi a fondo perduto”. Ascomfidi sottolinea “l’importanza di uno strumento finalizzato come il Credito Diretto destinato proprio a ridurre il credit crunch; finora ha già erogato 5 milioni di euro per finanziamenti alle micro e piccole imprese ma auspichiamo che, grazie a un sostegno della Regione che metta a disposizione risorse addizionali, di poter accrescerne il volume attenuandone il costo del rischio. È stato inoltre attivato uno sportello di Emergenza Ascomfidi NordOvest per le emergenze finanziarie a Torino in via Massena 20 presso la sede per fornire la necessaria consulenza. Mai come adesso la vicinanza alle imprese è un dovere; noi faremo in modo convinto, umile e disponibile la nostra parte”.

Brussels airlines taglia 30% voli verso Italia

La compagnia aerea belga Brussels Airlines ha deciso di prolungare fino al 28 marzo il taglio del 30% dei voli verso gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Bologna e Torino. “A causa della rapida diminuzione della domanda” e per “limitare l’impatto economico negativo sulla sua attività”, l’azienda aveva già deciso di prendere tale misura per il periodo fra il 2 e il 14 marzo. “Visto che continua il generale cambiamento della domanda sul mercato europeo e in particolare su quello italiano, la compagnia aerea belga è costretta a estendere le misure”, riporta un comunicato della Brussels Airlines, nel quale si specifica tuttavia che la compagnia continuerà a servire le destinazioni italiane, nonostante la riduzione della frequenza dei collegamenti. I passeggeri che hanno visto cancellare il proprio volo sono stati contattati ed è stata data loro la possibilità di prenotare un posto su un altro volo disponibile, oppure di essere rimborsati.

Stop da Praga, no mondiali scacchi per Italia

La questione Coronavirus congela la partecipazione dell’Italia ai campionati mondiali di scacchi a squadre “seniores”: l’evento era in programma a Praga dal 5 al 20 marzo ma ieri la Federazione scacchistica italiana ha comunicato ai giocatori che la Repubblica Ceca non accetta più i voli provenienti dal Nord Italia e che la partenza della delegazione, almeno per il momento, è da considerare cancellata. La rappresentativa azzurra over 50 era composta dai maestri Godena, David, Garcia Palermo, Bellia e Sarno e secondo gli osservatori aveva ottime possibilità di lottare per la vittoria. Uno dei giocatori era appena arrivato in Italia dall’Argentina: una volta ricevuta la comunicazione dalle autorità federali è ripartito per il Sudamerica.

