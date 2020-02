CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora (29 febbraio)

Ore 13

Appendino, grazie ai ministeri per interventi



“Gli sforzi dei Ministri competenti sono intensi, specie a fronte del grande impatto economico imprevisto. A loro va dunque il nostro ringraziamento. Voglio ringraziare anche tutte le categorie economiche e produttive che, in questo momento di difficoltà, stanno dimostrando grande collaborazione, spirito di squadra e di iniziativa”. Così, su Facebook, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta i provvedimenti del governo che riguardano il Piemonte sulla questione Coronavirus.

La Russa, una vergogna rinviare Juve- Inter



“Una vergogna rinviare Juventus-Inter, non a caso l’ha chiesto solo una delle due squadre. Capisco che la Juve è in un momento difficile, non me la prendo con loro che fanno i loro interessi, ma con chi ha deciso. Voglio ricordare che quelli della Juve sono andati in Francia a vedersi il Lione, una stupidaggine infinita. La psicosi c’è, ognuno si tappi in casa, chiudiamoci come ai tempi della peste vietando qualsiasi contatto. Non può essere rinviata all’ultima domenica, il 13 maggio. Ho parlato con Lotito, sia Inter che Lazio sono arrabbiati per la situazione: non sono stati interpellati per la decisione. Propongo di far giocare tutto tra una settimana e di allungare il calendario. La proposta dell’Inter club Parlamento è se c’è questa problematica, di far slittare il campionato. Giocare a porte chiuse Napoli-Inter? Bisogna trovare una decisione che metta tutti sullo stesso piano. Attualmente sono in un bar, con 40 persone, perché al bar non posso rischiare ed allo stadio sì? E’ a mio rischio e pericolo”. Lo afferma Ignazio La Russa, vice presidente del Senato e noto tifoso interista ai microfoni di radio punto nuovo.

Gelmini, riscrivere dl economico in Parlamento

“In Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria vengono generati la metà del Pil nazionale e del gettito fiscale. Le prime misure economiche del governo per contrastare l’emergenza Coronavirus sono carenti e non possono riguardare solo le cosiddette ‘zone rosse’. Occorre dare risposte immediate e adeguate a tutto il Paese. E soprattutto ai comparti più in crisi: dal turismo al commercio, dalla ristorazione alla moda, dal terziario al Made in Italy. Imprese, lavoratori e partite Iva non possono essere dimenticati. Forza Italia farà un grande lavoro il Parlamento, confrontandosi con le categorie produttive, per riscrivere il decreto dell’esecutivo”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Lombardia, misure Governo insufficienti

“Nel decreto non c’è nulla per i lavoratori e le aziende esterne alla zona rossa”. Lo ha detto l’assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione della Regione Lombardia, Davide Caparini, commentando le misure approvate nella serata di ieri dal Consiglio dei ministri. “L’insufficienza degli interventi di contrasto alla crisi economica è evidente anche per la ‘zona rossa’, completamente ignorata il resto della Lombardia. Aspettiamo ora di leggere versione finale del Decreto Legge”, ha spiegato.

Ore 12

Al via campagna social Fimmg-Cittadinanzattiva

“Insieme senza paura, keep calm”, è questo lo slogan della campagna sui social media della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) e Cittadinanzattiva che punta “a riportare la giusta serenità al cospetto di un’emergenza che, se non deve essere sottovalutata, non deve neppure diventare psicosi”. Nell’immagine proposta dalle due associazioni una donna mantiene davanti al volto una mascherina con i colori della bandiera italiana “a voler simboleggiare che la risposta non può arrivare da singoli comparti o segmenti della società civile, ma dal Paese nel suo insieme”. “Lanciamo una campagna che gli italiani ci devono aiutare a rendere virale quanto e più del Covid-19 – dice Silvestro Scotti, segretario generale Fimmg – Il nostro è un invito alla calma e all’unità. Il nostro Sistema sanitario e il nostro Paese stanno affrontando l’emergenza in maniera seria e proporzionata. Le decisioni che vengono prese, anche quelle che possono sembrare drastiche, non devono però essere ragione di allarme sociale. Medici e cittadini, uniti, possono tenere testa a questa emergenza”. Sulla stessa linea Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva: “Abbiamo deciso di sostenere questa campagna – spiega – non solo perché in un momento come questo è fondamentale che ognuno faccia la propria parte ma perché pensiamo che in questo contesto l’asse tra cittadini e medici di famiglia sia essenziale. La bandiera – aggiunge – è il simbolo di una battaglia che deve essere affrontata da tutto il Paese unitamente, perché non possono esserci divisioni tra istituzioni, professioni, politica, amministrazioni e cittadini”

Barbagallo,non limitare interventi a zona rossa

La Uil chiede al Governo di non limitare gli interventi di sostegno all’economia alle aree della zona rossa nel quale si è diffuso il Coronavirus ma di tenere conto del fatto che le decisioni prese per contenere la diffusione del contagio si stanno riverberando su altre aree e su molti settori. “Noi crediamo – ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo che mercoledì sarà all’incontro convocato dal premier Conte con le parti sociali – che gli interventi non possano essere limitati solo alla cosiddetta zona rossa. Riteniamo utile istituire una cabina di regia che assicuri un’omogeneità degli interventi a tutela di tutti i lavoratori coinvolti. Così come è necessario che l’Europa si convinca che i costi per questa emergenza debbano essere computati al di fuori del fiscal compact”. La Uil chiede che il prossimo decreto del Governo tenga conto di tutto, compresi gli effetti sul turismo, per evitare che ci siano anche “vittime sociali” del virus.

Lamorgese e Speranza a Protezione Civile

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha raggiunto il Dipartimento della Protezione Civile a Roma, dove è previsto l’arrivo del premier Conte. In precedenza, anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva raggiunto il Dipartimento. Al vertice partecipano anche la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, e il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia.

Pisapia,ritorno alla normalità inizi da cultura

“Nel 1946 Milano ritrovò il suo riscatto morale e civile con la riapertura in tempi da record del Teatro alla Scala. Il concerto diretto da Arturo Toscanini fu il segnale di una nuova vita. Sogno che questo ritorno alla normalità giunga attraverso la ripresa di rappresentazioni importanti per la vita culturale di Milano e dell’intero Paese”. Così, in una nota, l’eurodeputato ed ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. “Dal mondo della cultura, del teatro e musicale giunge un grido disperato – aggiunge -. Stiamo parlando di un settore che rappresenta la nostra anima più profonda, l’arricchimento quotidiano della nostra vita. Stiamo parlando di donne e uomini che appartengono a settori che stanno vivendo una crisi profonda che rischia di essere irreversibile senza interventi di sostegno immediati. Il nostro Paese è la cultura che arricchisce l’intero mondo. Lunedì riaprirà ai visitatori il Duomo di Milano. È un segnale importante ma non basta”. “Sono vicino e solidale a queste donne e questi uomini – conclude Pisapia – che ogni giorno con la loro opera elevano il nostro spirito”.

Ore 11

Piemonte, terminato rientro astigiani da Liguria

Sono terminate nella notte le operazioni di rientro a casa della comitiva di 36 astigiani facenti parte del gruppo di soggiornanti presso l’hotel di Alassio. Di questi, 28 (comprendenti i 4 dimessi dall’ospedale San Martino di Genova perché asintomatici) sono risultati positivi al test sul coronavirus, ma non presentando particolari problemi clinici, sono stati tutti posti in isolamento fiduciario domiciliare. Lo comunica la Regione Piemonte.

43 positivi in Piemonte, convalida Iss per uno

Sono 43 i casi di positività al Coronavirus registrati in Piemonte. Di questi, uno solo è stato confermato dall’istituto superiore di sanità. Gli altri sono in attesa della validazione. I casi sono 35 ad Asti, 3 a Torino, 3 a Novara e 2 nel Vco. I ricoverati sono uno a Torino (all’ospedale Amedeo di Savoia), 3 al Cardinal Massaia di Asti e 3 al Maggiore della Carità di Novara. Nessuno è in terapia intensiva.

Nel genovesato messe ‘vietate’ ma non ovunque

Messe ‘vietate’ in Liguria domani, causa coronavirus, ma non dappertutto. Per motivi storici i confini della Regione ecclesiastica ligure non coincidono con quelli amministrativi tanto che, per la chiesa, la diocesi di Tortona appartiene alla Liguria e alcuni comuni liguri appartengono alla diocesi di Acqui, in Piemonte. Ed è proprio in questi territori vicini al confine, in particolare a Masone e Campo Ligure, che domani verranno celebrate regolarmente le Messe domenicali. Masone e Campo Ligure, pur essendo comuni della città metropolitana di Genova, appartengono, da un punto di vista ecclesiastico-amministrativo, alla diocesi di Acqui e quindi alla Regione ecclesiastica del Piemonte. Pertanto monsignor Luigi Testore, vescovo della diocesi di Acqui, ha dato disposizione che le celebrazioni fossero sospese fino alla mezzanotte di oggi, sabato 29 febbraio, mentre i vescovi della Regione ecclesiastica ligure hanno emanato un provvedimento simile ma ponendo come termine la mezzanotte di domenica 1 marzo.

Ore 10

Csv Milano, ‘vaccino’ volontariato non si fermi

“In questi giorni, segnati anche in Italia dall’epidemia influenzale da Coronavirus, stiamo correndo diversi rischi, sociali oltre che sanitari ed economici”. Lo afferma in una nota Ivan Nissoli, presidente del Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) Città Metropolitana di Milano, impegnato “nel trovare il più possibile forme organizzative e gestionali, magari nuove, che non comportino il venir meno della solidarietà reciproca, anche informale. Perché è proprio nei momenti di difficoltà – sottolinea Nissoli – che serve maggiore coesione, impegno e fantasia”. “Crediamo che un ruolo molto importante di collante debba essere mantenuto dai cosiddetti corpi intermedi e, tra questi, quello agito dal volontariato organizzato – sostiene Nissoli -. Confermiamo quanto, anche ora, sia importante l’espressione di un senso di responsabilità da parte dei cittadini attivi per l’interesse generale della comunità nel continuare a costruire fiducia, relazioni e legami tra le persone (e tra queste e le istituzioni). Riteniamo necessario continuare, pur con le dovute precauzioni sanitarie ad esserci vicini, a non isolarci in casa, a prestare attenzione ai più deboli”, come “anziani, senza fissa dimora, immigrati, malati psichiatrici e tutte le altre categorie fragili”. Secondo Nissoli, “è proprio nei momenti di difficoltà che serve maggiore coesione, impegno e fantasia”. Per questo motivo, il Centro di Servizio per il Volontariato – Città Metropolitana di Milano manterrà gli uffici aperti. “Insieme al Terzo settore milanese – conclude – non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo starci vicini, anche con una telefonata in più, e cercare di valorizzare in termini di innovazione e apprendimento quello che questa condizione di disagio ci impone di ripensare”.

Piemonte, apre alle 13 sala stampa unità crisi

Sarà aperta a partire dalle ore 13, in corso Marche 79, a Torino, la sala stampa dell’Unità di crisi per l’emergenza coronavirus. Lo rende noto la Regione Piemonte. I giornalisti che vogliono accedere alla struttura devono accreditarsi al gabbiotto di ingresso.

