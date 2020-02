CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora

Ore 14

Coronavirus: tavolo su protocollo ambulanze e operatori 118

Incontro domani tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente del 118 nazionale Mario Balzanelli sui protocolli tecnici, organizzativi e gestionali del Sistema 118 nazionale in relazione all’emergenza Covid-19. “La situazione che si è determinata impone uno standard di risposta sanitaria che non può essere di carattere regionale ma necessariamente sovra-regionale quindi nazionale”, afferma Balzanelli. “In particolare – continua – l’attivazione e il percorso gestionale del paziente acuto, potenzialmente o certamente infetto da Covid-19, ha nel Sistema di emergenza territoriale 118 (SET 118) il suo nodo cruciale di rete integrata territorio-ospedale, e quindi necessita di procedure uniformi nei vari territori regionali”. Balzanelli inoltre indica punto per punto i singoli temi delle linee di indirizzo a garanzia sia dei pazienti che degli operatori sanitari: triage dedicati di Centrale Operativa, caratteristiche e dotazioni dei dispositivi di protezione individuale, la certezza di acquisto e di piena disponibilità per i SET 118 dei mezzi di trasporto in condizioni di elevato bio-contenimento come ambulanze e barelle con sistemi di areazione a pressione negativa. E ancora: la definizione dettagliata delle procedure di vestizione e svestizione dei Dpi (occhiali, visiere, tute, paraschizzi, maschere Fpp3), di sanificazione di mezzi, la garanzia strategica di disponibilità di mezzi di soccorso e di equipaggi aggiuntivi dedicati e specificamente attrezzati, da schierare in operatività oltre i mezzi impiegati per le attività ordinarie del Sistema, la condivisione di procedure dei criteri di accesso e di trasporto dei pazienti all’interno degli ospedali di riferimento.

Conte, chiusura scuole ingiustificata fuori da focolai

Nelle zone che non sono focolaio del virus “non si giustifica la chiusura delle attività scolastiche”. Lo ha detto il premier Conte alla Protezione Civile sottolineando che l’Italia è stata divisa in 3 zone: quelle focolaio, dove valgono le misure restrittive varate, un secondo livello “che si estende alle aree circostanti che presentano episodi da contagio indiretto” e un terzo livello che riguarda il resto d’Italia. E qui “sicuramente non ha ragione di esistere la sospensione si attività scolastiche”

Francia blindata, ma per Lione-Juve tutto ok

Mentre il governo francese, per prevenire il contagio da Coronavirus, emette ordinanze per rispedire da scuola a casa, in quarantena, tutti i bambini o i ragazzi che negli ultimi 14 giorni sono soltanto passati da città della Lombardia o del Veneto, nulla è in programma domani per il previsto arrivo a Lione di 3.000 tifosi della Juventus per gli ottavi di Champions League. Secondo quanto riferito dalla radio RTL, il presidente lionese, Jean-Michel Aulas, e i dirigenti della società, hanno sondato l’Uefa e il ministero degli Esteri francesi in merito ad eventuali rischi ma non ci sono al momento contrordini al normale svolgimento della partita.

Non ci dovrebbe essere alcun problema per gli oltre 2000 tifosi della Juventus attesi domani sera a Lione per l’andata degli ottavi di Champions League. L’unica avvertenza è che non ci sono più biglietti in vendita, è tutto esaurito. L’Olympique Lyonnais ha diffuso oggi un messaggio su Twitter. La società “prende nota della decisione delle autorità francesi di mantenere nella sua configurazione iniziale il match previsto domani sera al Groupama Stadium. Le biglietterie saranno chiuse, solo i tifosi lionesi e italiani in possesso di un biglietto saranno autorizzati ad accedere allo stadio”.

Conte, mascherine restino in Italia

Le aziende che producono mascherine e materiale sanitario per fronteggiare il coronavirus devono “privilegiare” il mercato italiano. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte annunciando un’ordinanza della protezione civile sul tema. “Ho visionato la bozza dell’ordinanza per dare indicazioni alle aziende che producono materiale di protezione. Dovranno privilegiare i fabbisogni italiani per l’emergenza nazionale. Stiamo adottando misure straordinarie e urgenti perché la produzione di questi equipaggiamenti vadano a soddisfare le nostre esigenze nazionali”.

Incassi del cinema ancora giù ovunque

Gli incassi del cinema, già drammatici nel weekend con -44%, sono nel profondo rosso: ieri si è registrato un calo del 65% sul 2019 e del 75% rispetto alla settimana precedente e le sale sono in crisi ovunque, anche nelle zone non interessate dalle misure adottate per la prevenzione del contagio da coronavirus. L’Associazione nazionale esercenti cinema è fortemente preoccupata: “per le imprese e per i lavoratori coinvolti si reputano necessarie e urgenti misure straordinarie, come ad esempio la cassa integrazione in deroga”, dice Mario Lorini, presidente Anec. “Purtroppo”, prosegue, “in questo momento prevale un senso di allarme anche laddove non vi sono rischi per la salute pubblica e ciò si traduce in un impatto drammatico per le imprese di esercizio di tutta Italia”.

Tuttoscuola, il 44% alunni Italia è a casa

“Sono 26mila le scuole statali e paritarie chiuse, 180 mila le classi inattive nelle sette regioni in cui sono state sospese le lezioni”: lo afferma Tuttoscuola calcolando che a causa dell’emergenza Coronavirus sono “quasi 4 milioni” gli alunni che in queste ore sono a casa, ovvero “il 44% dell’intera popolazione scolastica del nostro Paese”. Per Tuttoscuola “non essendo possibile valutare la durata di questa quarantena didattica, forse anche l’Italia, come sta avvenendo in Cina, in cui circa 50 milioni di studenti su 200 milioni stanno ricevendo formazione a distanza, potrebbe affrontare l’emergenza mettendo in atto, come risorsa su cui puntare, l’e-learning e l’homeschooling”. Questi i numeri nelle regioni maggiormente colpite dall’emergenza: nella sola Lombardia – si legge nel dossier – non possono andare a scuola e seguire le lezioni in classe più di un milione e 400 mila alunni. Superano le 690mila unità gli alunni veneti, mentre gli emiliano-romagnoli sfiorano i 624mila e i piemontesi i 581mila.

Sul sito Oms ricetta per disinfettante fai da te

Alcol etilico, glicerina e acqua ossigenata, diluite con acqua distillata o fatta bollire e poi raffreddare. Questa la ‘ricetta’ per preparare un disinfettante per le mani ‘fai da te’ contenuta in un documento pubblicato sul sito dell’Oms, che spiega anche tutti i passaggi necessari. Per preparare dieci litri di disinfettante, spiega il documento che fa parte del materiale messo a punto dall’Oms per il lavaggio delle mani e non è specifico per il coronavirus, vanno usati circa 8,3 litri di alcol etilico al 96%, 420 millilitri di acqua ossigenata al 3% e 145 millilitri di glicerolo al 98%, portando poi la soluzione risultante al volume di 10 litri con acqua sterile, distillata o fatta bollire e poi raffreddare. Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo o legno. Una versione alternativa prevede l’utilizzo di alcol isopropilico al posto di quello etilico. “Mettete le bottiglie in quarantena per 72 ore prima dell’uso – spiega il documento, che raccomanda di etichettare chiaramente le bottiglie e di tenere il disinfettante e gli ingredienti lontano da fonti di calore -. Questo permette di distruggere ogni spora presente nell’alcol o nelle bottiglie”.

Conte, preoccupato, ma misure le funzioneranno

“Non posso dire che non sono preoccupato, perché non stiamo sottovalutando l’emergenza, ma sono sicuro che con queste misure avremo risultati di contenimento già nei prossimi giorni”. Così il premier Giuseppe Conte in dichiarazioni alle tv dopo il vertice alla Protezione civile.

De Cristofaro, in scuole già prese tutte misure

“Il governo e il ministero dell’Istruzione hanno preso tutte le misure per contrastare la diffusione del coronavirus e tutelare la salute di studentesse, studenti, docenti e di tutto il personale della scuola italiana”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro. “Da parte di tutti è fondamentale – prosegue il sottosegretario di Leu – la massima attenzione, comportamenti corretti e responsabili e attenersi alle indicazioni ufficiali, presenti sul sito web e sui canali social del ministero dell’Istruzione università e ricerca. E’ fondamentale non prestare ascolto a notizie false che creano ulteriori difficoltà e alimentano inutili ansie e messaggi distorti e pericolosi”. “Il mio augurio è che questa difficile prova per l’Italia – conclude De Cristofaro – risvegli il nostro senso di solidarietà piuttosto che inutili istinti e dannosi pregiudizi”.

Le Province alla riunione con Governo e Regioni

E’ appena terminata la riunione congiunta con Governo, cui è intervenuto il Presidente dell’Unione delle Province, Michele de Pascale insieme ai presidenti di Regione, Anci e staff tecnico del Ministero della Salute per coordinare le azioni al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus. “Insieme al Presidente di Anci Antonio Decaro – dichiara de Pascale – abbiamo chiesto una forte gestione centralizzata, per evitare comportamenti differenziati di singole articolazioni dello Stato, dando la massima disponibilità a collaborare. Pur non essendo ovviamente questa la priorità – sottolinea il Presidente dell’Upi – ho chiesto che venga anche aperto un tavolo sulle pesanti ricadute economiche che stiamo subendo e che dovranno trovare risposte da parte dello Stato”.

Ore 13

Usarci, stanziare fondi per agenti commercio

Usarci, Unione sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani, propone “un’azione di solidarietà in favore di tutti gli agenti di commercio che vedono appuntamenti e affari andare in fumo a causa dei provvedimenti presi per arginare il contagio”. “Quando si dice che le disgrazie non vengono mai da sole – commenta Antonello Marzolla, Segretario Nazionale di Usarci – si dice bene. Dopo la crisi economica dobbiamo anche fare i conti con il coronavirus. Gli Agenti di Commercio in questi giorni si vedono continuamente disdire appuntamenti. Parliamo di professionisti che devono viaggiare per forza, rimanere a contatto con le persone, stringere mani. È l’abc del loro mestiere. Per questo chiederemo al governo dei provvedimenti in favore degli agenti di commercio come a casa nostra, in Enasarco, per stanziare una somma di denaro utile a ristornare tutti gli agenti che dimostrano di aver avuto effettivamente un detrimento degli affari a causa di questo virus”.

Cirio, misure straordinarie per economia Piemonte

“Ho chiesto al presidente del consiglio Conte di attivare da subito misure straordinarie per le attività commerciali e gli alberghi e per le economie piemontesi”. Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di un incontro oggi in Prefettura, a Torino. “A differenza della Lombardia, ho deciso di non chiudere i i bar dalle 18 di sera alle sei del mattino e i negozi – spiega – L’ho ritenuta una misura esagerata rispetto alla situazione del Piemonte. Sono contento che anche i presidenti del Veneto, Luca Zaia, e dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’abbiano pensata come me. Sarebbe stato, oltre a rischio psicosi, anche un danno economico grande. Comunque l’ordinanza si può ampliare e ridurre a seconda delle esigenze”.

Ascom Torino, da domenica calo 50% incassi

“Abbiamo registrato un calo del 50% degli incassi da domenica a oggi”. Così il direttore di Ascom (Associazione di Imprenditori del Commercio, del Turismo e dei Servizi) Carlo Alberto Carpignano al termine di un incontro, oggi in Prefettura, con il prefetto Claudio Palomba, la sindaca Chiara Appendino e alcuni rappresentanti delle parti economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “Sono dati allarmanti. Anche a Torino serve mettere in campo le stesse misure che hanno le aziende nelle Zone Rosse”.

Carretta (Pd), vice Sala Rossa deve dimettersi

“Il tempo di pretendere le dimissioni è arrivato”. A chiedere, ancora una volta, di sollevare dall’incarico di vicepresidente della Sala Rossa la consigliera Viviana Ferrero, è il consigliere e segretario metropolitano Pd Mimmo Carretta che si domanda cosa pensi la sindaca Chiara Appendino del post dell’esponente pentastellata sulle misure per affrontare l’emergenza Coronavirus. “Difenderà ancora la SUA vicepresidente del Consiglio dopo le dichiarazioni folli postate su Fb nei giorni dell’emergenza Coronavirus?”, si chiede Carretta che aggiunge: “capisco che i numeri della maggioranza ballano, ma nessuna condizione può diventare ricattatoria al punto da giustificare qualsiasi mattana. Proprio perché ho apprezzato lo stile e la serietà con cui la sindaca ieri ha comunicato all’aula gli aggiornamenti sulla strategia di contenimento del contagio da Covid -19 – aggiunge Carretta su Facebook – chiedo un atto di coerenza di fronte all’ennesimo strafalcione della vicepresidente del Consiglio”. Parole, quelle della Ferrero, che sono state criticate anche da alcuni colleghi del suo gruppo consiliare tanto da chiederle di rimuovere il post.

In arrivo regole comuni zone senza focolai

È in arrivo una nuova ordinanza predisposta dal ministero della Salute, d’intesa con l’Istituto superiore di sanità per coordinare e rendere omogenei i comportamenti in tutte le aree che non hanno focolai, in modo da “fare chiarezza”, viene spiegato, per le regioni ‘no cluster’. Secondo quanto apprende l’ANSA l’ordinanza è stata trasmessa dal ministro per gli Affari regionali alla Conferenza delle Regioni per confrontarsi sui dettagli e potrebbe essere adottata in giornata.

Fraccaro, coordinare ordinanze territori

“Nuova riunione sul Coronavirus nella sede della Protezione Civile con tutti i ministri e le Regioni. L’obiettivo è uniformare le azioni da mettere in campo e i protocolli da adottare, per questo il governo chiede di coordinare le ordinanze dei territori. Evitare la frammentazione e operare in maniera organica è fondamentale per tutelare la salute dei cittadini. Ora serve unità, non alimentare divisioni e tensioni sterili”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

“Tutti, dagli enti locali alle forze politiche, devono fare la propria parte e lavorare con senso di responsabilità, mettendo al bando le polemiche per concentrarsi sulla necessità del Paese di fare sistema”, aggiunge il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. “Presto vareremo inoltre le misure a sostegno del tessuto economico e produttivo. Il governo è al lavoro con il massimo impegno per superare questa emergenza”.

Malagò, rinviato il trofeo Coni a dicembre

Si è conclusa da poco la giunta Coni al Foro Italico che precede la seduta del Consiglio Nazionale alla quale è atteso il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Durante la giunta è stato affrontato il problema dell’emergenza coronavirus, ma non sono stati presi provvedimenti, in attesa delle disposizioni del Governo è anche delle parole che potrà dire più tardi il ministro. L’unica decisione adottata ha annunciato al termine il presidente del CONI Giovanni Malagò e il rinvio da marzo a dicembre del Trofeo invernale Coni, riservato agli under 14, che si sarebbe dovuto tenere in Piemonte tra poco meno di un mese, e che invece è stato spostato al 11 12 e 13 dicembre.

Torino, lite social fra consiglieri M5S

“La qualità e gli stili di vita non influenzano minimamente il contagio? Non sarebbe il caso di attuare anche una campagna di prevenzione basata sul corpo sano che riuscirà con più facilità a superare il contagio? Il fumo da sigaretta fa all’anno milioni di morti. Chiedo che anche per questo contagio di fumo tra i giovani vengano prese adeguate misure di prevenzione”. A dirlo, a proposito delle misure adottate per l’emergenza Coronavirus, è la vice presidente del Consiglio comunale di Torino Viviana Ferrero con un post su Facebook che ha suscitato critiche anche da parte dei suoi stessi colleghi di gruppo. A cominciare dal numero uno della Sala Rossa, Francesco Sicari secondo il quale “alcune volte sarebbe utile tacere”. “Soprattutto quando si ricopre un ruolo istituzionale e si hanno migliaia e migliaia di persone che hanno bisogno di essere rassicurate e non hanno bisogno di leggere riflessioni ad alta voce”, aggiunge Sicari che si dissocia “da questa corsa al pubblicare opinioni da persone non competenti”. A condividere la sua posizione anche Marco Chessa e Andrea Russi. “Purtroppo – replica Russi – viviamo in un periodo storico in cui chi ricopre ruoli istituzionali pensa di potersi esprimere con leggerezza su temi di cui non sa nulla, senza rendersi conto che ciò rappresenta un danno. Da operatore sanitario con una laurea e quasi 20 anni di esperienza non posso che dissociarmi da questo post”.

“Abbiamo la responsabilità politica di non creare confusione, e grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche ci stiamo riuscendo. Questo post può essere frainteso, e va cancellato”. Lo scrive l’assessore comunale Antonino Iaria, nei commenti al post della vicepresidente del Consiglio comunale di Torino, Viviana Ferrero, sulle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Federalberghi, a Torino 50% disdette

Metà delle prenotazioni cancellate negli alberghi di Torino. Lo rivela Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, dopo l’incontro delle associazioni di categoria sull’emergenza Coronavirus. “C’è un 40-50% di cancellazioni che arrivano di giorno in giorno – spiega -. Dipenderà anche dalle ordinanze future, siamo appesi a un filo. L’immagine è che l’Italia, invece di aver aumentato i controlli, sia in una situazione fuori controllo. E’ u’immagine irreale, ma la psicosi è iniziata da tempo, ora vediamo l’effetto più acuto. Siamo i primi a essere colpiti, perché la gente non viene più, e saremo gli ultimi a ripartire. Ci sono imprese famigliari che senza aiuti potranno andare avanti ancora per giorni, non per settimane o mesi”.

Bellanova, ora unità, controlli Ue siano uniformi

“Questa mattina in riunione con i colleghi del governo, i presidenti di Regione e gli staff tecnici per fare il punto sulla vicenda Coronavirus. Siamo fortemente impegnati per contrastare la diffusione del virus e le criticità che possono derivarne”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova (Iv). “La nostra priorità è: salvaguardia della salute dei cittadini, informazione corretta e trasparente, tenuta e tutela della nostra economia. Per questo dobbiamo lavorare uniti, garantire un’azione di governo fondata su coerenza, chiarezza, armonizzazione delle decisioni. Essenziale, direi nevralgica, l’uniformità del livello dei controlli in tutta l’Ue Non servono polemiche. Adesso è il tempo della responsabilità e del lavoro di tutti nell’interesse dei cittadini e del Paese”, aggiunge.

Pd e M5S, sindaco Ivrea ha violato ordinanza

I gruppi di minoranza di Pd, Movimento 5 Stelle e Viviamo Ivrea chiedono “agli organi competenti di fare chiarezza sulla marcia non autorizzata” di ieri che, per salutare il Carnevale sospeso dopo l’ordinanza della Regione, ha visto la partecipazione di centinaia di persone e del sindaco Stefano Sertoli. “Il sindaco ha partecipato festante alla riunione di piazza – dicono i partiti d’opposizione – filmando e brindando all’abusivo assembramento, consapevolmente e irresponsabilmente contravvenendo all’ordinanza regionale e a quella da lui stesso sottoscritta. Di fronte al comportamento rispettoso tenuto dagli aranceri e da molteplici componenti del Carnevale, è sconcertante l’atteggiamento del primo cittadino”. Per le minoranze, Sertoli “ha dato prova di grave mancanza di adeguatezza per il suo ruolo” e per questo hanno chiesto alle autorità competenti di fare chiarezza sull’accaduto, preso atto che la sfilata non autorizzata “andava invitata a sciogliersi per gli ovvi motivi di sicurezza sanitaria”.

Di Maio, bisogna lavorare, basta polemiche

“Da questa mattina tutto il governo è riunito al Dipartimento Protezione Civile. È il momento di essere compatti e uniti per affrontare con il massimo impegno e con serietà questa emergenza. Non servono le polemiche, serve lavorare”. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. “Intanto la nostra rete diplomatica e l’unità di Crisi continuano ad essere impegnate h24. È fondamentale agire diffondendo anche all’estero, in maniera trasparente, tutte le informazioni corrette sul coronavirus”, aggiunge Di Maio.

Confesercenti, a rischio 60 mila posti di lavoro

L’emergenza da coronavirus rischia di avere un impatto elevatissimo sull’economia pari ad una perdita di circa 3,9 miliardi di consumi. E’ il calcolo di Confesercenti che parla di “una stima conservativa, basata sull’ipotesi di una crisi limitata”. La frenata dei consumi, afferma l’associazione in vista del vertice previsto per oggi pomeriggio al Mise, avrà conseguenze pesanti sul tessuto imprenditoriale: potrebbe portare alla chiusura di circa 15 mila piccole imprese in tutti i settori, dalla ristorazione alla ricettività, passando per il settore distributivo ed i servizi. L’impatto sull’occupazione potrebbe superare i 60mila posti di lavoro.

La situazione è particolarmente grave nel turismo: “il comparto – afferma Confesercenti – è già in zona rossa, con le attività ricettive travolte da un diluvio di disdette, e la stagione primaverile, che vale il 30% circa del fatturato totale annuo del turismo, appare seriamente compromessa, con la prospettiva di ulteriori danni non solo per alberghi e bed & breakfast, ma anche bar, ristoranti e attività commerciali”. “L’impatto dell’emergenza sull’economia può essere altissimo. Bisogna agire in fretta, e bene, per limitare i danni. I cali di viaggiatori registrati negli ultimi quattro giorni lasciano pensare il peggio: se continua così a lungo, centinaia di imprese, dagli alberghi alle attività commerciali, rischiano di saltare – dichiara la Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise – Servono interventi straordinari: al tavolo del Mise con il Ministro Stefano Patuanelli, oggi, chiederemo di trattare tutte le imprese turistiche come se fossero nella zona rossa, estendendo loro la sospensione dei pagamenti, dai versamenti contributivi a muti e bollette, e pensando a forme di welfare per non lasciare a terra i lavoratori e gli imprenditori. Ma bisogna prepararsi a misure d’emergenza anche per ristoranti ed attività commerciali”.

Ore 12

Torino, sos mercato Porta Palazzo, “tabula rasa”

“Qui è tabula rasa”. È lo sfogo degli ambulanti dello storico e multietnico mercato di Porta Palazzo, di Torino, al secondo giorno di applicazione dell’ordinanza per l’ emergenza Coronavirus. “Non ci sono clienti – spiegano – Forse qualcuno in più ai banchi di frutta e verdura. Probabilmente hanno paura, ma il mercato è all’aperto. Non è un luogo chiuso. Speriamo che la situazione si risolva”. Sono solo 3-4 i banchi gestiti da cinesi. “Generalmente sono una quarantina – spiegano gli ambulanti di Porta Palazzo – Ma in questi giorni non vengono”. E anche chi ha deciso di aprire, racconta di vendere poco. “Sono in Italia da dieci anni. A Porta Palazzo da altrettanti – spiega uno degli ambulanti cinesi – Ma le persone, in questi giorni, non vengono a comperare. Non si lavora”. Anche negli altri mercati cittadini viene lamentata una decisa flessione negli affari anche se le defezioni tra i commercianti sono minime.

Appendino, a governo dati su impatto economico

“L’incontro di oggi è stato utile per capire e comprendere l’impatto economico che verrà quantificato.Trasmetteremo i numeri al Governo per valutare una serie di azioni congiunte”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino al termino di un incontro, oggi in Prefettura, con il prefetto Claudio Palomba e rappresentanti delle parti economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “È una partita che sta facendo il Governo – aggiunge Appendino – Certo c’è una richiesta di aiuto economico per affrontare questo momento. Anche solo la carenza di liquidità. In questi giorni dicono che c’è stata una riduzione dei consumi”.

In guardie mediche visite senza protezioni

Guardie mediche “lasciate a ‘mani nude’ a visitare pazienti sintomatici”. E’ la denuncia, basata su “molte segnalazioni provenienti da diverse regioni e soprattutto da quelle più a rischio in questo momento” che arriva dalla Federazione dei medici di Medicina Generale (Fimmg) Continuità Assistenziale. “Se si continua così – avverte la segretaria Tommasa Maio – sarà necessario mettere in quarantena tutti i colleghi delle aree a rischio”.

La situazione di emergenza che arriva dal territorio, ha portato a inviare una lettera di diffida ai direttori di tutte le Asl italiane, chiedendo la fornitura dei dispositivi di protezione personale indicati dalle linee guida per il Coronavirus. “L’invio della lettera si è reso necessario alla luce delle continue segnalazioni che ci stanno arrivando”, sottolinea Maio che aggiunge: “Le sedi di continuità assistenziale in molte realtà vengono completamente abbandonate a loro stesse per l’incapacità organizzativa di alcune aziende di gestire in maniera controllata gli accessi”. Nella lettera di diffida Maio chiede che ai medici di continuità assistenziale vengano resi disponibili “in numero sufficiente e adeguato al carico di visite effettuato” i dispositivi di protezione e che ci sia anche la “fornitura e il ritiro dei contenitori necessari allo smaltimento degli stessi e la disinfezione degli ambienti secondo quanto indicato dalle linee guida”. Altra importante criticità riguarda la mancanza di un accesso presso alle sedi di Guardia Medica regolato da un previo contatto telefonico. Questo infatti aumenta il rischio che utenti sani vengano inconsapevolmente in contatto con pazienti sintomatici. Maio chiede quindi “l’immediata sospensione dell’attività ambulatoriale a libero accesso alle sedi di Continuità Assistenziale che non sia preceduta da un triage telefonico” e “la divulgazione delle nuove procedure di accesso al servizio mediante apposita cartellonistica e comunicazioni attraverso i media locali”.

Ricciardi, ridimensionare, 95% guarisce

“Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini: su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, solo il 5 per cento muore, peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute”. Così Walter Ricciardi dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma.

Juve-Inter in chiaro? Da Sky disponibilità

“Vista l’eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una “finestra in chiaro” trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla”. Da una riunione di lavoro di Sky filtra – apprende l’ANSA – la disponibilità dell’emittente sull’eventualità di affrontare l’emergenza data dal Coronavirus, e il conseguente dibattito sulle gare a porte chiuse, con una decisione che favorisca gli appassionati. Ad ‘aprire’ all’ipotesi nel meeting al quartier generale di Rogoredo, secondo quanto trapela, è stato Marzio Perrelli, capo di Sky Sport.

“In una situazione così unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità da sempre ci guida in questa direzione” hanno aggiunto altri dirigenti presenti.

Polizia, occhio alle fake news come chiusura scuole

“La Polizia di Stato ha segnalato la diffusione sui social media di molti messaggi falsi, le cosiddette fake news, che generano allarme ingiustificato, tra cui quella di una presunta disposizione di chiusura di tutte le scuole d’Italia a causa dell’emergenza coronavirus”. Lo rende noto il Viminale. A questo proposito, la Polizia invita i cittadini a “non condividere eventuali messaggi di allarme ricevuti e segnalarli tramite il sito https://www.commissariatodips.it“.

P. Civile, contagiati in 20 province

Sono 20 le province che registrano casi di coronavirus, secondo i dati della Protezione civile. In dettaglio, in Lombardia, Lodi (101 casi), Cremona (39), Pavia (17), Bergamo (14), Milano (3), Monza Brianza (2), Sondrio (1); in Veneto, Padova (30), Venezia (7), Treviso (1); in Emilia Romagna, Piacenza (17), Parma (4), Modena (1), Rimini (1); in Piemonte, Torino (3); in Toscana, Firenze (1), Pistoia (1); in Trentino Alto Adige, Bolzano (1); in Sicilia, Palermo (1); nel Lazio, Roma (3). In Lombardia ci sono 35 casi positivi in fase di ospedalizzazione o isolamento.

Borrelli, 283 i contagiati in Italia

Sono 283 i contagiati in Italia dal coronavirus. Lo ha detto il commissario straordinario Angelo Borrelli fornendo il bollettino aggiornato con i numeri relativi ai positivi nel nostro paese.

Nei 283 contagiati sono comprese anche le sette vittime accertate e il ricercatore guarito e dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi. Attualmente sono 7 le regioni interessate dai casi di coronavirus, più la provincia autonoma di Trento e Bolzano. 212 sono i contagiati in Lombardia (comprese le 6 vittime), 38 quelli in Veneto (compresa una vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in Toscana, uno in Sicilia e uno in provincia di Bolzano. I ricoverati in ospedale con sintomi sono complessivamente 109, quelli in terapia intensiva 29 e quelli in isolamento domiciliare 137.

Oms, misure Italia nella direzione giusta

“Le misure che sono state prese vanno nella direzione giusta”. Lo ha detto Valter Ricciardi, dell’Oms e da oggi consulente del ministro della Salute Speranza. “E’ molto importante – ha aggiunto – che il paese si muova unito per fronteggiare questi due focolai epidemici”.

Ore 11

Salvini, si può allungare anno scolastico

“Se il protrarsi della chiusura delle scuole sarà di oltre 1 settimana bisognerà pensare di prolungare l’anno scolastico oltre la data di chiusura preventivata”. Così Matteo Salvini presentando il piano della Lega per affrontare l’emergenza coronavirus.

Fiera agricola Savigliano slitta di un mese

Rinviata di un mese la Fiera nazionale della Meccanizzazione agricola di Savigliano, in programma a metà marzo. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, “al fine di garantire la migliore riuscita dell’evento”, ha ritenuto opportuno posticiparlo da giovedì 16 a domenica 19 aprile e non più da giovedì 12 a domenica 15 marzo. Nuova data anche per l’evento del “Pre Fiera”, l’anteprima nel corso della quale verranno premiati i vincitori del Concorso Novità Tecniche 2020, è stata fissata per venerdì 3 aprile alle ore 18.

Torino, alle 16 il punto alla protezione civile

Oggi pomeriggio alle 16 nella sala operativa della Protezione Civile regionale, in corso Marche 79, si terrà una conferenza stampa per annunciare il nuovo numero verde dedicato all’emergenza Coronavirus e per “il punto quotidiano sulla situazione”. Interverranno l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e gli altri componenti dell’unità di crisi.

Conte, riuniti con governatori, uniamo sforzi

“Governo, Presidenti di regione e staff tecnico del Ministero Salute adesso in riunione congiunta per coordinare le azioni al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus. Uniamo gli sforzi e lavoriamo in squadra senza sosta per tutelare la salute dei nostri cittadini”. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicando foto della riunione nella sede della protezione civile.

Salvini, non cercare responsabili in casa altrui

“Qualcuno in maniera sgradevole, invece di guardare cosa non ha funzionato in casa propria, cerca responsabilità in casa altrui”. Lo ha detto il leder della Lega Matteo Salvini in occasione della presentazione delle proposte della Lega per affrontare l’emergenza Coronavirus dove ha aggiunto: gli operatori delle zone rosse “non meritano che qualcuno in maniera sgradevole li indichi come i responsabili di quello che sta accadendo”.

Aeroporto Praga, screening voli dall’Italia

“Per gli arrivi dall’Italia da mezzanotte riserviamo un gate dedicato con screening mirato e misure igieniche aumentate. Secondo le nostre informazioni, siamo il primo aeroporto al mondo ad adottare tali misure sugli arrivi dall’Italia”: è quanto si legge sul profilo Twitter ufficiale dell’aeroporto di Praga.

Azzolina, irresponsabili fake news scuole

“Sono costretta a ripeterlo: in questa fase alimentare false notizie sulla chiusura delle scuole è da irresponsabili”. Lo scrive il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in un tweet che il premier Conte ha ritwittato. “Le decisioni vengono prese e comunicate dalle autorità competenti – aggiunge – Il consiglio è questo: ascoltare solo le fonti ufficiali”.

Torino Wine Week rinviata al 27 marzo

La rassegna ‘Torino Wine Week 2020’ che avrebbe dovuto tenersi nel prossimo fine settimana è stata rinviata dal 27 marzo al 5 aprile 2020, a seguito dell’ordinanza emessa dalla Regione Piemonte. Lo slittamento di data è stato messo in atto “a causa delle corrette precauzioni messe in opera dalle autorità competenti per la sicurezza di tutti i partecipanti”.

Ore 10

‘Truffa del tampone’, badante sventa raggiro

Tentata truffa ai danni di un anziano, a Torino, nel quartiere San Salvario, dove tre persone hanno cercato di raggirarlo presentandosi come infermieri in servizio per l’emergenza Coronavirus. I truffatori, vestiti in giacca e cravatta e con in mano una valigetta, hanno suonato al campanello dell’appartamento dell’anziano sul pianerottolo di casa sua al quinto piano di un palazzo in via Saluzzo dicendo che dovevano eseguire tamponi a campione per verificare se ci fossero o meno persone affette da Coronavirus. Ha risposto la badante che non ha aperto la porta e ha chiamato i carabinieri. “Queste persone non sono operatori sanitari ma truffatori. – dice il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino, Colonnello Francesco Rizzo – Sono chiari tentativi di raggiro per entrare indisturbati in casa dei cittadini e rubare denaro, gioielli ed altri oggetti di valore. È importante stare attenti e affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali di informazione e contattare sempre le forze dell’ordine”.

Sospese le prime tappe ‘Panini tour up!’

L’allarme per il Coronavirus ferma le prime tappe del “Panini Tour Up! 2020”, l’iniziativa promozionale per il lancio della collezione di figurine “Calciatori 2019-2020”. Lo hanno deciso la Panini con il gruppo Intesa Sanpaolo, partner della nuova raccolta, in seguito alla situazione Coronavirus. Nel prossimo weekend la manifestazione avrebbe dovuto iniziare da Bari con la presenza di un “villaggio” dove giocare, vincere premi e scambiare figurine per completare l’album. Negli stessi giorni, altre attività del tour erano previste anche in un centro commerciale di Verona e in quattro filiali di Intesa Sanpaolo a Genova, Cernusco sul Naviglio (Mi), Bologna e Reggio Calabria. “Siamo molto dispiaciuti per aver dovuto assumere questa decisione -, spiega Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini – “che però rappresenta una forma di prudenziale cautela per le decine di migliaia di collezionisti piccoli e grandi che, da molti anni, affollano il nostro tour in tutta Italia. Ci auguriamo di poter recuperare in qualche modo l’appuntamento con i tanti fan delle figurine ‘Calciatori’. A breve, daremo altre informazioni in caso l’attività possa essere ripresa nelle prossime settimane”. Il programma “Panini Tour Up! 2020” prevedeva tre percorsi (piazze, centri commerciali, filiali di Intesa Sanpaolo) in 30 città in tutta la penisola dal 29 febbraio al 5 aprile, per un totale di 36 tappe e 48 giornate evento.

Coldiretti, attività agricole paralizzate

“Con l’emergenza coronavirus c’è il rischio paralisi per 500 aziende agricole negli 11 comuni della zona rossa fra Lombardia e Veneto”. E’ quanto emerge da un monitoraggio di Coldiretti sugli effetti economici dei provvedimenti restrittivi adottati “che stanno mettendo a rischio dagli allevamenti ai vigneti, dagli agriturismi alle cantine”. “Nella fascia di quarantena – spiega Coldiretti – vivono oltre centomila fra mucche e maiali e la limitazione della circolazione di merci e persone impediscono una adeguata assistenza nelle stalle e nei campi”.

“Le misure di prevenzione – si legge in una nota degli agricoltori – impediscono una adeguata assistenza nelle stalle mentre nei campi pesano i vincoli agli spostamenti degli operari trattoristi dalle proprie abitazioni al posto di lavoro, in vista delle semine. Le difficoltà – continua la Coldiretti – si estendono in realtà all’intera area della pianura padana dove nasce oltre 1/3 del Made in Italy agroalimentare, direttamente condizionato dall’emergenza coronavirus nell’attività produttiva e commerciale”. “Il sistema agricolo sta già pagando un prezzo pesante alla crisi generata dal coronavirus – aggiungono – per questo è importante dare sostegni immediati alle imprese attraverso sgravi fiscali e contributivi con il rinvio di pagamenti, compensazioni previdenziali delle giornate di lavoro perse e l’attivazione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori nonché la proroga delle scadenze dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionale, favorendo al tempo stesso i contratti di filiera per garantire prezzi equi agli agricoltori”.

Ivrea; Fondazione Carnevale, basta assembramenti

“Si invitano tutti i cittadini e gli amanti del Carnevale a evitare ulteriori assembramenti come da disposizioni di ordine pubblico emesse”. La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea torna sulla manifestazione non autorizzata di ieri, durante la quale centinaia di persone hanno reso omaggio ai personaggi del Carnevale, sospeso domenica sera a causa dell’allerta Coronavirus, con una marcia in centro che si è conclusa sotto le finestre del municipio. “La Fondazione conferma tutta la propria gratitudine agli amati personaggi e a tutti coloro che a vario titolo contribuiscono con passione e sacrificio alla realizzazione della festa – aggiungono dall’ente che organizza la manifestazione – le disposizioni che hanno reso necessaria e ineluttabile l’interruzione del Carnevale in conseguenza dell’adozione di norme contingenti a tutela della salute pubblica, restano in vigore”.

Pe, nessuna discriminazione verso italiani

Fonti del Parlamento Ue sottolineano che la circolare sul Coronavirus, emessa dalla Direzione Generale del personale nella quale si chiede ai membri dello staff che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato nelle zone colpite dal Coronavirus, tra cui anche il nord Italia, di restare a casa per 14 giorni, è rivolta a tutti i dipendenti del Parlamento (quindi a tutti gli appartenenti alle 27 nazionalità dell’Ue). Le stesse fonti precisano che non c’è nessun tipo di discriminazione verso gli italiani.

Vigna (Lega),aiuti a imprese per stop Carnevale

La sospensione per l’emergenza Coronavirus dello storico Carnevale di Ivrea così come quello di Chivasso, ha generato un danno economico notevole al territorio. Lo sostiene il deputato eporediese della Lega, Alessandro Giglio Vigna, che ha presentato un’interrogazione al Governo per chiedere sostegno alle attività della città. “Pienamente d’accordo con lo stop – dice il parlamentare – perché la salute dei cittadini viene prima, resta la preoccupazione per il danno economico a carico di esercizi ed imprese di Ivrea e Canavese”. L’interrogazione chiede al Governo di predisporre una forma di aiuto e sostegno compensativo per le attività imprenditoriali della città di Ivrea e del territorio che con la sospensione del Carnevale hanno subito un “danno economico rilevante”. Il Carnevale d’Ivrea, secondo i dati riportati, ha un giro d’affari di 3 milioni di euro. Un’analoga interrogazione è stata predisposta da Giglio Vigna anche per i danni derivati dallo stop del carnevale di Chivasso.

Osapp chiede misure prevenzione per le carceri

Misure di prevenzione nelle carceri per contrastare l’emergenza Coronavirus. È la richiesta del segretario dell’Osapp (Organizzazione sindacale polizia penitenziaria) Leo Beneduci in una lettera indirizzata al ministro della Giustizia, ai gruppi parlamentari e al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Per Beneduci “bisogna prendere in particolare considerazione alcune specifiche situazioni a rischio: i colloqui dei detenuti, il lavoro esterno, i piantonamenti in ospedale, i corsi di formazione”. Il segretario generale dell’Osapp conclude sottolineando “le conseguenze di una situazione di contagio in zone destinate a contenere e racchiudere numerosi soggetti”.

Governo al completo in sede Protezione Civile

Il governo al completo è nella sede della Protezione Civile per la prima riunione del comitato permanente tra ministri e governatori delle Regioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Nella sede di via Vitorchiano sono presenti oltre al premier Conte i ministri Speranza, Boccia, Manfredi, Guerini, Provenzano, D’Incà, Franceschini, Bellanova, Patuanelli, Bonafede, Spadafora, Di Maio, Lamorgese, De Micheli, Bonetti, Gualtieri, Azzolina, Fraccaro, Dadone. Al tavolo anche il commissario Borrelli, mentre i governatori sono collegati in video.

Conte, reagiremo anche per economia

“Ci predisporremo anche per reagire all’emergenza economica. Facendo sistema offriremo una risposta anche sul piano economico incredibile”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte arrivando alla Protezione Civile. “Non dobbiamo drammatizzare – ha aggiunto – le misure sono adeguate”.

Conte, è emergenza che si può affrontare

“Non dobbiamo pensare che sia una catastrofe che non si può affrontare, anzi è un’emergenza che si può affrontare e che stiamo affrontando mettendo in campo tutte le misure adeguate e proporzionate che confidiamo possano avere effetti di contenimento”. Così il premier Giuseppe Conte alla protezione Civile.

Conte, non è momento polemiche e allarmismi

“Non è il momento delle polemiche, dobbiamo lavorare, le polemiche non mi interessano”. Così il premier Giuseppe Conte alla Protezione Civile. “Sono fiducioso – ha aggiunto – perché tutti i presidenti si sono dimostrati disponibili alla collaborazione”. “Ce la faremo lavorando tutti insieme con l’obiettivo unico che è quello della salute dei cittadini. Quindi no a drammatizzazioni o allarmismi, dobbiamo agire per contenere il disagio”, ha aggiunto.

Cancellati i concerti di Brunori Sas e Pinguini

Sono stati annullati a causa dell’attuale emergenza sanitaria i concerti di Brunori Sas e dei Pinguini Tattici Nucleari, previsti entrambi rispettivamente il 7 e 16 marzo al Pala Alpitour. Per i due concerti non sono state fissate al momento le nuove date.

Conte, protocollo unico per tutte regioni

Questo è il momento di confrontarsi con tutti i governatori, per concordare le prossime azioni. Noi proporremo un protocollo condiviso con tutti per evitare di andare in ordine sparso”. Lo ha detto il premier Conte alla protezione Civile. “Da parte nostra c’è predisposizone alla collaborazione. E noi ce la faremo lavorando tutti insieme”, ha aggiunto.

Cirio ‘uscita Conte infelice, difendo piemontesi’

Quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stata una “uscita infelice e poco chiara”. Lo sostiene ai microfoni di Agorà, su Rai Tre, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “Questa è una emergenza sanitaria e la sanità è competenza delle Regioni, difendiamo le nostre prerogative”, aggiunge Cirio. “Il commissariamento non sta da nessuna parte, forse bisognerebbe commissariare chi ha sottovalutato l’emergenza. Io difendo la salute dei piemontesi”.

Ore 9

Cirio, bimba negativa, non siamo focolaio

“Il Piemonte è una regione di 4 milioni e mezzo di abitanti e tre casi positivi. Il quarto, una bambina, era in dubbio ed è risultata negativa. Sono casi che arrivano dalla Lombardia, uno dalla Cina. Non siamo focolaio”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ai microfoni di Agorà su Rai Tre.

Sport a porte chiuse in 5 Regioni

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive “di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati”. Lo prevede il testo del nuovo decreto attuativo sul Coronavirus che riguarda tutti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte. Resta consentito lo svolgimento di eventi e partite, nonché allenamenti, a porte chiuse nei comuni diversi da quelli della zona rossa del contagio, dove invece lo stop è totale.

Pe, a casa 14 giorni a chi è stato nord Italia

Il Parlamento europeo ha inviato ieri sera una circolare interna ai membri del suo staff nella quale sono contenute una serie di misure di precauzione da osservare per i funzionari che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato nelle zone colpite dal Coronavirus, tra cui anche il nord Italia, a restare a casa per 14 giorni. Nella circolare si legge che “in attesa di un aggiornamento da parte del Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie” chiunque “abbia viaggiato in Cina (Cina continentale, Hong Kong, Macao), Singapore e in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto deve osservare una serie di misure anche se si sta bene e non si hanno avuti contatti con persone contagiate dal virus”. Tra le misure la circolare chiede di “rimanere in isolamento a casa e di non venire al Parlamento europeo (neanche al servizio medico)”. Inoltre – si legge – si chiede di “fare richiesta per il telelavoro” di “controllare la propria salute e misurare la temperatura due volte al giorno per 14 giorni”. E se “solo dopo 14 giorni non emergono sintomi” allora “è possibile tornare al lavoro”.

Domani vertice Ministero Salute-Oms-Ecdc-Ue

Domani mattina il Ministro della Salute, Roberto Speranza, incontrera’ il Commissario UE alla Salute, Stella Kyriakides, il Direttore Europa OMS/WHO, Hans Kluge e il Direttore ECDC, Andrea Ammon per fare il punto sul coronavirus. L’incontro si terrà a Roma alle 11.15, nella sede del Ministero della Salute.

Stop alle gite e alle uscite scolastiche fino 15/3

Gite scolastiche, sia i viaggi di istruzione sia le uscite o i progetti di scambio e gemellaggio, sospesi fino al 15 marzo per le scuole “di ogni ordine e grado”. Lo prevede il dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus firmato ieri sera che coordina le varie ordinanze degli ultimi giorni. Previsto il rimborso per chi ha già pagato i viaggi. Le assenze degli studenti oltre i 5 giorni andranno giustificate con certificato medico. Le scuole chiuse per l’emergenza potranno attivare “modalità di didattica a distanza”.

