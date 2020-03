CORONAVIRUS. Aggiornamenti ora per ora (16 marzo)

Ore 11

Reale Group, 5 milioni per emergenza

Reale Group stanzia 5 milioni di euro per contribuire alle necessità delle strutture sanitarie italiane con diversi interventi mirati, in funzione delle necessità che stanno emergendo giorno per giorno. La priorità del Gruppo – spiega una nota – è la massima tutela delle persone e infatti, ad oggi, il 95% dei suoi dipendenti è in smart working, a difesa della salute di tutti e per consentire la normale continuità dell’attività aziendale. Anche la rete di agenzie sul territorio è pienamente operativa, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza a garanzia dei propri clienti, agenti e collaboratori. “Reale Group si complimenta con tutti coloro, istituzioni, aziende, persone fisiche, famose e non – commenta Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua, capogruppo di Reale Group – che stanno facendo sistema contribuendo con gesti concreti ad alleviare le gravi difficoltà del momento. Anche noi, dipendenti, agenti, società tutte di Reale Group, facciamo la nostra parte e mettiamo a disposizione 5 milioni di euro per sostenere l’encomiabile lavoro di tutto il personale sanitario coinvolto. Siamo convinti che l’Italia, unendo le sue forze, vincerà questa battaglia grazie all’impegno collettivo, ciascuno secondo le proprie possibilità: la solidarietà, infatti, è la medicina vincente.”

Mezzi Coldiretti in aiuto per bonifica strade

Anche a Torino gli agricoltori della Coldiretti hanno contribuito agli interventi di sanificazione di strade e piazze distribuendo acqua disinfettante con l’utilizzo di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori. Le aziende dell’organizzazione agricola in Piemonte hanno aderito all’appello lanciato a tutti gli associati dal presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini. L’iniziativa è stata concordata -spiega la Coldiretti – con la Protezione Civile e resa immediatamente operativa già in Piemonte e in Veneto. I trattori posso operare nelle città e nei Paesi riuscendo a raggiungere anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali”.

Trattori mobilitati per sanificare le strade

I trattori degli agricoltori della Coldiretti sono mobilitati in tutta Italia per sanificare strade e piazze con la distribuzione di acqua disinfettante, grazie all’uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori. Lo rende noto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini che, per combattere l’emergenza sanitaria del coronavirus, ha lanciato un appello a tutti gli associati a rendersi disponibili alle autorità locali per contribuire alla più ampia opera di bonifica mai realizzata prima. Un’iniziativa concordata con la Protezione Civile e resa immediatamente operativa già in Piemonte e in Veneto dopo l’accordo con il governatore Luca Zaia. I trattori possono operare nelle città e nei Paesi riuscendo a raggiungere, sottolinea la Coldiretti, anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali. Si tratta di una mobilitazione che rafforza l’impegno degli agricoltori e contoterzisti in questo difficile momento di emergenza, dove 750 mila aziende agricole sono impegnate al lavoro per garantire continuità delle forniture alimentari alla popolazione nonostante le evidenti difficoltà.

Medici Simeu a Conte, misure per Pronto soccorso

“Dispiace constare che le misure previste dal decreto in discussione non prevedano alcun intervento a sostegno dei Pronto soccorso e della Medicina d’emergenza-urgenza”. Lo afferma il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu), Salvatore Manca, in una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute. “I professionisti dell’emergenza-urgenza sono in prima linea in tutti i Pronto Soccorso d’Italia – scrive Manca – e mai come in questo momento rappresentano un esempio di lavoro multidisciplinare, in stretta collaborazione con tutti gli specialisti che accorrono in aiuto e sostegno ai malati, tutti insieme a combattere la battaglia contro questo nemico tanto silenzioso quanto veloce. Dispiace constare che le misure previste dal decreto in discussione non prevedano nessun intervento a sostegno dei Pronto soccorso e della Medicina d’emergenza-urgenza. Il nostro impegno non verrà mai meno. Ma ci serve il vostro aiuto”. Infatti, afferma, “servono dotazioni organiche e strutturali, aumento dei posti nella specializzazione di Medicina d’Emergenza-Urgenza, organizzazione delle OBI e terapie sub-intensive di Medicina d’Urgenza. Siamo – conclude – al vostro fianco tutti i giorni tutto il giorno. Aiutateci ad aiutarvi”.

Ore 10

Ravetti (Pd) , Cirio ascolti le nostre proposte

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Domenico Ravetti, chiede al governatore Alberto Cirio di rivedere il Bilancio della Regione alla luce dell’emergenza Coronavirus. “Il gruppo – spiega Ravetti – ha trasmesso al presidente Cirio e all’assessore al Bilancio Tronzano un documento con le nostre richieste sui documenti di Bilancio che discuteremo il 24 marzo. Ma la predisposizione dei documenti è avvenuta prima dell’emergenza del Covid-19 per cui riteniamo che il gli stanziamenti debbano essere rivisti. Occorrono misure urgenti, non è sufficiente inserire a bilancio 1 milione di euro per l’emergenza e rinviare al Piano competitività i successivi interventi. Il Piano non consentirà azioni immediate e finanziamenti tempestivi, se ne sono accorti anche i parlamentari di Forza Italia”.

“Con alcuni emendamenti – spiega – chiediamo che i 15 milioni attualmente destinati in parte all’esenzione del bollo per la sostituzione delle auto più vetuste e in parte all’esenzione dall’Irap per le imprese che assumono vada interamente all’Irap, destinandola a micro e piccole imprese di tutti i settori senza il vincolo delle nuove assunzioni. Chiediamo poi 15 milioni per il turismo e il ripristino dei 5 milioni sugli extra-Lea tolti dall’assistenza domiciliare”. “Siamo anche disponibili a sostenere misure per le famiglie – aggiunge – e chiediamo che la Giunta si concentri sulla liquidità delle imprese che hanno dovuto chiudere improvvisamente, alle quali sarà importante offrire la moratoria dei mutui, ma anche la possibilità di accedere a idonei strumenti bancari. In questo senso andrebbe orientato il fondo di garanzia regionale, ripristinando inoltre quello sulla cultura. Si dovrebbero poi anticipare il più possibile i pagamenti del 2019 su tutte le misure”. “Vogliamo fare la nostra parte per il bene del Piemonte – rimarca – eabbiamo fornito il nostro contributo. Ora tocca alla Giunta di centrodestra e alla maggioranza fare uno sforzo e approvare un bilancio condiviso. E’ importante lavorare insieme per uscire da questa situazione nel modo migliore. Se non dovesse avvenire, il 24 marzo il Piemonte avrà il suo Bilancio ma un minuto dopo l’opposizione riprenderà con forza la battaglia politica sui temi che abbiamo indicato”.

Montaruli, numero ‘1500’ inaccessibile a sordi

“Solo grazie all’impegno di quattro regioni – Piemonte, Abruzzo, Toscana e Campania – i sordi possono contattare i numeri preposti per l’emergenza coronavirus. Nel resto d’Italia sono rimasti abbandonati a loro stessi”. A sollevare il caso è la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, che prosegue: “L’unità di crisi attivi un servizio nazionale che sia da ponte tra loro e il numero 1500 in Italia. Non possiamo permettere che all’isolamento fisico si aggiunga quello comunicativo che e’ molto più rischioso. Sono molto preoccupata perché mi sembra che, nonostante i numerosi appelli, Conte non abbia capito che pure i sordi stanno rispettando le diverse direttive di contenimento solo grazie alla loro intraprendenza. Non possono beneficiare del 1500 e non gli viene garantito l’interprete in corsia o in rianimazione. Una grave violazione di diritti e una messa a rischio della salute inaccettabile”.

Provincia Vco, nell’emergenza diamo il meglio

”Di fronte alle emergenze il nostro territorio ha sempre saputo dare il meglio di sé. So bene come questa emergenza possa trovare soluzione grazie al corpo medico e infermieristico al quale va tutta la nostra riconoscenza per l’impegno che sta dedicando oltre ogni sforzo e ogni limite”. E’ l’appello del presidente della provincia, Arturo Licio, ai residenti del Verbano Cusio Ossola. Licio Invita in questo momento a fare ”volontariato e sostenere con azioni quotidiane l’economia del territorio. Dedichiamoci ad approfondire la conoscenza dei prodotti agroalimentari della nostra Provincia: anche dalle nostre azioni possono dipendere la difesa e il rilancio dell’economia locale che in tutti i settori si trova ad affrontare un periodo difficile. Iniziamo a preferire i prodotti italiani ed ancor più quelli locali. Raccogliamo la sfida per essere pronti ad affrontare lo sforzo della ripresa appena se ne creerà l’opportunità”. ”Superato questo momento – conclude – si devono poter aprire tutte le prospettive al rilancio di tutte le potenzialità turistiche ed economiche del Verbano Cusio Ossola che dovranno essere pronte a ripartire”.

Asti pensa anche a stranieri, video multilingue

Un video per sensibilizzare i quasi 10mila cittadini stranieri, provenienti da 103 nazionalità diverse, residenti ad Asti. Lo hanno creato e diffuso su Youtube l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Asti insieme all’Ufficio per la Pastorale dei Migranti della Diocesi. “Con questo messaggio – spiega l’assessore alle Politiche sociali del Comune, Mariangela Cotto – vogliamo arrivare a tutti e raccomandare vivamente di stare a casa. Insieme ce la possiamo fare e ce la faremo”. L’appello a restare a casa “come forma di rispetto verso la propria e altrui salute” è espresso, oltre che in italiano, in francese, spagnolo, arabo, idioma mandingo, albanese, rumeno, inglese e portoghese, “lingue delle nazionalità più rappresentate nella nostra città” aggiunge Cotto. “E’ dunque fondamentale – aggiunge Paolo Maccario dell’Ufficio Migranti – trasmettere un messaggio il più chiaro possibile, anche dal punto di vista linguistico, affinché i comportamenti di tutti, nessuno escluso, si uniformino alle indicazioni date dai medici e dalle autorità. Uniti, ce la faremo!”.

Anche Borgo San Dalmazzo chiude il cimitero e parco

Gian Paolo Beretta, sindaco di Borgo San Dalmazzo, circa 12 mila abitanti a pochi chilometri da Cuneo, per l’emergenza coronavirus ha disposto questa mattina la chiusura al pubblico del cimitero urbano e dell’area ricreativa di via Tesoriere. Il sindaco ricorda anche “di evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo quelli motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”.

Uilm Torino, positiva chiusura fabbriche Fca

“È positivo che Fca abbia deciso di chiudere gli stabilimenti in via cautelativa per applicare il Protocollo siglato con il Governo”. Lo afferma Luigi Paone, segretario generale della Uilm Torino. “Sarà nostro compito vigilare con la massima attenzione affinché siano rispettate tutte le misure previste dal Protocollo in nelle realtà aziendali di Fca che invece rimarranno attive. La salute dei lavoratori viene prima di qualunque ragionamento sulla produzione”, aggiunge Paone.

Non ferma nascite, +25% all’ospedale di Mondovì

Una nota positiva al tempo di Coronavirus arriva dall’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovi, nel Cuneese, dove a metà marzo si registrano già 125 nati, il 25% in più rispetto al numero registrato nello stesso periodo del 2019. Lo rende noto un comunicato dell’Asl Cn 1. Si tratta di una nota positiva in un periodo difficile, caratterizzato dall’emergenza Covid-19. Spiega il direttore facente funzione dell’Ostetricia e Ginecologia Alice Peroglio Carus: “I medici, le ostetriche e le OSS del reparto,pur molto attenti alle disposizioni di sicurezza dettate dalla Direzione Sanitaria, cercano in ogni modo di mettere a proprio agio le partorienti e le puerpere con l’obiettivo di non permettere che l’ansia e la preoccupazione legati all’emergenza corona-virus compromettano un momento tanto bello e importante”. “Anche per il percorso nascita si seguono le indicazioni regionali in base alle quali sia l’attività consultoriale sia le indagini ecografiche e gli esami legati alla diagnosi prenatale sono eseguiti utilizzando tutte le precauzioni previste”, aggiungono il responsabile del Consultorio Gianfranco Cilia e la responsabile della diagnosi prenatale Rosalba Giachello.

Re David, accolte da Fca richieste lavoratori

“Fca ha accolto la proposta della Fiom insieme alle altre organizzazioni sindacali, sulla base delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori,”. Lo affermano Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom e responsabile automotive, che valutano “positivamente la decisione di Fca di aver tenuto un confronto costante con le organizzazioni sindacali” e chiedono che “continui anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, affinché anche negli stabilimenti a oggi non interessati dalla chiusura siano realizzate tutte le misure necessarie, con riduzione dei volumi e fermate produttive, oltre alle sanificazioni, il metro di distanza e le misure di protezione individuale”. La Fiom ritiene “necessario, anche in osservanza del Protocollo, realizzare delle intese stabilimento per stabilimento per l’utilizzo della cassa integrazione speciale”. La Fiom considera “la decisione di Fca di fermare temporaneamente gli stabilimenti necessaria a permettere la ripartenza una volta che sarà cessata l’emergenza Coronavirus con l’obiettivo di salvaguardare il lavoro e il salario delle lavoratrici e dei lavoratori” e chiede che “anche nelle aziende dell’indotto e della componentistica si raggiungano rapidamente intese utili a tutelare le lavoratrici e i lavoratori attraverso le misure previste dal Protocollo, fino alle fermate, da concordare con accordi di cassa integrazione”.

Centro studi, governo escluda colpa medica

Escludere la responsabilità di medici e infermieri “per la durata dell’emergenza e in relazione al percorso terapeutico dei malati Covid- 19 in caso di colpa non grave del sanitario che cagioni lesioni o morte del paziente”. E’ la proposta, lanciata questa mattina, dal Centro Studi Borgogna, un’associazione di avvocati ed esperti di diritto che opera a Milano come laboratorio giuridico. “Il governo adotti con decreto legge una clausola di copertura generale, in deroga alla Legge Gelli (che disciplina la responsabilità medica, ndr)”. Nella lettera, firmata dal presidente dell’associazione, l’avvocato Fabrizio Ventimiglia, si legge: “Come Centro Studi Borgogna riteniamo che questa grave emergenza sanitaria vada affrontata con grande senso di responsabilità da parte di tutti – in primis, delle istituzioni (…) che il rapporto tra cittadini e personale Sanitario (tutto, nessuno escluso) debba essere caratterizzato da un’alleanza terapeutica e sociale dove i medici e gli operatori sanitari tutti, veri e propri eroi civili, siano messi nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria missione”. E infine: “Sotto questo profilo, la nostra associazione propone a gran voce un immediato e deciso intervento del governo che, nei termini normativi di cui sopra, può essere agevolmente e tempestivamente emanato e appare altresì in linea con gli enormi sacrifici che gli operatori sanitari stanno compiendo in prima persona, anche – come detto – a rischio della propria incolumità fisica, al servizio del Paese”.

Eemergenza Piemonte, Lavazza dona 10 milioni

Il Gruppo Lavazza interviene a supporto dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, stanziando dieci milioni di euro a progetti di sostegno a sanità, scuola e fasce deboli della Regione Piemonte. Un “segnale positivo e di impegno concreto – spiega l’azienda – nella convinzione che con il contributo congiunto e immediato di tutti si possa uscire dall’emergenza e consentire all’Italia di ripartire”. Di questi dieci milioni, sei saranno destinati alla raccolta fondi #IOCISONO Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus, per l’acquisto di quanto necessario a sostenere le strutture sanitarie e il personale in prima linea ad affrontare questa situazione. Altri 3 milioni di euro verranno devoluti alla Fondazione La Stampa-Specchio dei tempi, scesa subito in campo per dotare gli ospedali di nuove apparecchiature e di materiale sanitario per le terapie intensive e i pronto soccorso, nonché di un’avanzatissima apparecchiatura in grado di velocizzare i test per l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, per fornire kit igienizzanti gratuiti alle scuole torinesi che ne fanno richiesta e per portare agli anziani in difficoltà fisiche ed economiche generi di prima necessità. Un milione di euro verrà infine destinato a favore di una pluralità di enti e associazioni attive sul territorio piemontese, a sostegno delle fasce più deboli e disagiate della popolazione.

Fiom Torino, necessaria sospensione attività

“Dopo le tensioni che ci sono state in questi giorni negli stabilimenti Fca, gli scioperi, i casi conclamati di dipendenti positivi al virus e l’appello dei lavoratori sull’opportunità di sospendere le produzioni, la decisione di fermare gli stabilimenti di assemblaggio è arrivata. Pensiamo che questa decisione dovesse essere presa già la scorsa settimana come da noi caldeggiato, anche perché un rallentamento delle vendite auto sarà inevitabile”. Così Edi Lazzi,segretario generale della Fiom Cgil di Torino e Ugo Bolognesi, responsabile di Mirafiori per la Fiom Cgil commentano l’annuncio della sospensione dell’attività produttiva nelle fabbriche Fca. “Adesso bisognerà prendere in considerazione – aggiungono – il fermo anche degli altri stabilimenti e settori di Fca e di quelli che per la filiera automotive lavorano. La sospensione delle produzioni deve servire per prendere tutti gli accorgimenti necessari per la messa in sicurezza degli stabilimenti metalmeccanici, ma anche per evitare che il virus continui la sua diffusione a causa degli assembramenti nei mezzi pubblici per recarsi al lavoro e nei luoghi di lavoro stessi. La salute delle lavoratrici e dei lavoratori deve avere la precedenza su qualsiasi altra cosa”.

Sindacati, smart working anche per i presidi

“Alla luce del numero rilevante dei contagi e dell’invito a limitare ogni spostamento delle persone, riteniamo che i dirigenti scolastici debbano, senza alcun indugio, assicurare lo svolgimento in via ordinaria in forma agile delle prestazioni lavorative del personale dipendente, come previsto nei DPCM emanati dal Governo, limitando la presenza dei lavoratori esclusivamente ai casi in cui la presenza fisica sia indispensabile, come nel caso delle attività connesse alle attività zootecniche nelle aziende agrarie o delle istituzioni educative”. Lo affermano i maggiori sindacati della scuola, Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals in una nota unitaria. I sindacati biasimano quanto avvenuto nelle Marche il 4 marzo, “con l’esposizione al contagio dei partecipanti all’incontro formativo in presenza per i dirigenti scolastici neoassunti, voluto dall’Ufficio scolastico regionale nonostante le proteste delle organizzazioni sindacali”. “Per quanto riguarda il personale che non può, per le caratteristiche della professione, accedere allo smart working, ci aspettiamo dal decreto-legge, del quale si attende l’emanazione, indicazioni risolutive e rispettose delle previsioni contrattuali, già del resto presenti nella nota 323/2020 del Ministero dell’Istruzione”, scrivono i sindacati della scuola. “Anche per i dirigenti scolastici lo smart working costituisce la modalità ordinaria della prestazione lavorativa. A nostro parere, nel quadro delle disposizioni attualmente vigenti, i dirigenti dovranno assicurare la presenza nell’edificio scolastico solo quando ciò risulti del tutto inderogabile, come nel caso di attività improcrastinabili per le quali la presenza fisica del personale sia stata ritenuta indispensabile. Tutte le restanti attività di coordinamento e di gestione potranno essere svolte da remoto”.

“L’utenza – spiegano Francesco Sinopoli della Flc Cgil, Maddalena Gissi della Cisl Scuola, Pino Turi Uil, Elvira Serafini dello Snals Scuola e Rino Di Meglio della Gilda – potrà comunque rivolgersi all’istituzione scolastica tramite contatti telefonici ed indirizzi e-mail pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica. Ridurre gli spostamenti delle persone è, al momento, l’unico modo di contrastare la diffusione del contagio. La scuola pubblica continuerà a garantire lo svolgimento della sua funzione costituzionale. Tutto il personale scolastico, dai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA, continuerà ad assicurare alle studentesse e agli studenti l’esercizio del diritto allo studio”. Infine per i sindacalisti è “ineludibile un confronto preliminare con la Ministra dell’istruzione per verificare l’impatto sulla scuola delle misure contenute nel decreto legge in corso di emanazione, anche al fine di rilevare eventuali necessità di integrazione in sede di conversione”.

Ore 9

Airaudo, la scelta di Fca giusta e responsabile

“La sospensione dell’attività produttiva fino al 27 marzo negli stabilimenti Fca mi sembra una scelta giusta e responsabile, a tutela della salute dei lavoratori e delle loro famiglie. I lavoratori hanno gli stessi diritti degli altri cittadini”. Lo afferma Giorgio Airaudo della Fiom Piemonte. “E’ utile che si formino subito i comitati territoriali previsti dal protocollo azienda, sindacati e governo in tutte le imprese dove non c’è la presenza sindacale. Spero che altri grandi gruppi seguano l’esempio di Fca. Tutto ciò che non è indispensabile a sostenere la collettività deve essere fermato”, aggiunge Airaudo.

Positivi in Marche a quota 1.244

Il Gores della Regione Marche ha comunicato i risultati degli esami di laboratorio conclusi nella notte. Salgono a 1.244 i positivi (120 in più di ieri), su un totale di 3.194 testati.

Magistrati sorveglianza, misure celeri carceri

Adottare “misure serie e celeri di prevenzione e di contenimento della diffusione virale” nelle carceri “nella consapevolezza della maggiore velocità del contagio negli universi concentrazionari, della mancanza strutturale degli spazi necessari all’isolamento sanitario e alla cura ospedaliera delle persone contagiate e dei rischi di rebound del contagio penitenziario sull’intero sistema nazionale e sulla salute collettiva dei cittadini”. Lo chiede il Conams, coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza.

Il documento del Conams arriva dopo i gravi disordini dei giorni scorsi, in varie carceri italiane. “Nella prospettiva – di esclusiva competenza delle autorità politiche – di un piano ragionato, ordinato e non indiscriminato di scarcerazioni che almeno riporti il sistema penitenziario entro la sua capacità regolamentare, con strumenti ordinari e straordinari sia nel campo delle misure cautelari sia in quello delle misure alternative alla detenzione”, il coordinamento avverte “la stringente necessità di urgentissime provvidenze di eccezionale sostegno ai settori giurisdizionali che sovraintendono a tali misure”. Con “destinazione mirata di personale magistratuale e amministrativo, di tecnologie telematiche e informatiche che consentano la gestione, anche da remoto, dei relativi procedimenti e con potenziamento delle equipe di osservazione e trattamento, degli uffici di esecuzione penale esterna e degli Uffici dedicati delle Forze dell’Ordine chiamati all’espletamento istruttorio, in modo snello ed efficace, delle verifiche e delle indagini necessarie ai fini delle decisioni ponderate e rapide nell’interesse individuale e collettivo di tutela della salute pubblica e della sicurezza nazionale”. La magistratura di sorveglianza associata si dice infine “disponibile ad ogni interlocuzione istituzionale, anche immediata, utile ai fini del miglior contrasto delle emergenze sanitarie e penitenziarie in drammatica evoluzione, nelle sedi appropriate in cui riversare il proprio contributo di scienza ed esperienza”.

Spallanzani ringrazia per fornitura Remdesivir

L’Istituto Spallanzani ringrazia l’azienda farmaceutica Gilead per “aver fornito costantemente e tempestivamente il farmaco Remdesivir per trattare i pazienti affetti da Covid-19” e ringrazia l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) “per avere inserito l’istituto tra i centri prioritari per la conduzione degli studi randomizzati, che l’Aifa gestisce in collaborazione con Gilead”. Lo ha detto all’ANSA il direttore scientifico dell’Istituto, Giuseppe Ippolito, a proposito della sperimentazione del farmaco antivirale. Messo a punto per contrastare la febbre emorragica Ebola, il farmaco, utilizzato per uso compassionevole, è al momento “tra le poche opzioni terapeutiche che rientrano nell’elenco dei farmaci indicati come prioritari dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il loro potenziale”. Si tratta, ha concluso Ippolito, “di una piccola molecola dalla grande efficacia”.

Un positivo, chiude il Tribunale di Verbania

Dopo lo stop alle udienze di una settimana fa, ora il Tribunale di Verbania è stato totalmente chiuso per quattro giorni. La disposizione è stata presa dopo il contagio di un dipendente. In questi giorni sarà eseguita la sanificazione di tutti i locali del tribunale. Le attività riprenderanno il 20 marzo.

Ore 8

Bloccati Canarie stanno tornando su bus Ceccardi

Gli italiani rimasti bloccati in Spagna dopo lo stop ai voli decretato dal governo iberico per contenere la diffusione del coronavirus stanno rientrando in Italia con il pullman noleggiato dall’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, partito in nottata da Barcellona e ora già in Francia. A bordo, insieme con l’eurodeputata, ci sono 46 turisti, il senatore del Carroccio Gian Marco Centinaio, e l’assessore leghista del Comune di Pisa, Gianna Gambaccini, in qualità di medico. E’ stata lei a visitare ciascun passeggero (c’è anche un disabile) prima di farlo salire a bordo del pullman. Il gruppo di turisti è atterrato a Barcellona intorno alla mezzanotte con un volo interno da Fuerteventura e l’arrivo del pullman in Italia a Pisa è atteso nel pomeriggio. Dalla città toscana i turisti potranno raggiungere le loro città di provenienza (Massa, Fucecchio, Firenze, Livorno, Torino e alcuni residenti in Campania). “A ciascuno di loro – spiega Gambaccini – ho fatto l’anamnesi e chiesto di eventuali sintomi sospetti. A tutti ho misurato febbre, frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue con il pulsiossimetro. A tutti abbiamo dato una mascherina e assegnato un posto fisso nel bus”. Sulla sua pagina Facebook esulta invece Ceccardi per il buon esito della missione: “Si torna a casa. E’ stato un viaggio estenuante: 16 ore di pullman all’andata e sempre al telefono, abbiamo dormito pochissimo, abbiamo letto tanti complimenti da chi pensa sia giusto aiutare dei connazionali in difficoltà e tante offese da chi pensa che siamo stati a fare una gita di piacere ed evidentemente non sa di cosa parla”. L’iniziativa, della quale Ceccardi assicura di avere preventivamente informato l’unità di crisi del ministero degli Esteri e il ministero dell’Interno, aveva infatti suscitato polemiche politiche e per questo Ceccardi dice che “ci sarà il tempo di rispondere a tutte le offese gratuite, alle falsità, alle inefficienze: ma ora finalmente dormo qualche ora e penso alla mia famiglia a cui non ho smesso di pensare per un secondo, si torna a casa, perché sarà dura stare chiusi in casa per giorni e giorni, ma vi assicuro che starne lontani è anche peggio”.

Fca chiude per 2 settimane le fabbriche in Europa

Fca e Maserati sospenderanno temporaneamente la produzione nella maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa fino al 27 marzo. La decisione rientra tra le misure in risposta all’emergenza Coronavirus. Chiuderanno in Italia Melfi, Pomigliano, Cassino, le carrozzerie di Mirafiori, Grugliasco e Modena; all’estero le fabbriche di Kragujevac in Serbia e Yychy in Polonia.

