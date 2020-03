CORONAVIRUS. A Vercelli sospese le visite a tutti i pazienti

L’Asl ha deciso che, dalle 19,30 di questa sera, sospende a tempo indeterminato la possibilità di far visita ai degenti ricoverati all’ospedale Sant’Andrea, indipendentemente dal reparto in cui siano ricoverati.

“Informiamo i cittadini – si legge nella nota diramata poco fa – che da questa sera, dalle 19,30, sono sospese fino a data da destinarsi le visite ai degenti ricoverati in ospedale. Si tratta di una forma di protezione necessaria nei confronti dei nostri pazienti in questa particolare situazione di emergenza legata ai contagi per Coronavirus”.

I familiari potranno ricevere informazioni telefonando direttamente ai reparti interessati. Inoltre la la Direzione Medica è a disposizione per ulteriori necessità al numero 0161.593505.

E’ inoltre stato deciso di sospendere le attività ad accesso diretto della Guardia medica svolte negli sportelli del territorio.

