CORONAVIRUS. 400 militari sul campo, allestiti due ospedali

Sono circa 400 i militari attualmente schierati con compiti operativi nell’emergenza coronavirus: nelle prossime ore saranno allestiti due ospedali da campo a Piacenza e Crema. Complessivamente, sono stati oltre 4.800 gli uomini e le donne delle Forze armate impegnati nelle attività di contrasto al Covid-19, su indicazione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, in stretto contatto con il capo di Stato maggiore Enzo Vecciarelli e la Sala operativa dedicata, attiva h24, sette giorni su sette. Dall’inizio dell’emergenza la Difesa ha messo a disposizione 321 mezzi, 5 ambulanze, 5 elicotteri idonei a muovere pazienti in biocontenimento, 3 aerei da trasporto. Sono oltre 6.800 i posti letto eventualmente disponibili per l’osservazione dei pazienti che non necessitano di cure di terapia intensiva, attivabili su richiesta delle autorità competenti. Più nel dettaglio, in Lombardia, epicentro dell’emergenza, le Forze armate sono intervenute in concorso all’ospedale di Lodi e ai due ospedali di Alzano e Bergamo. Complessivamente sono circa 120 i medici e gli infermieri militari impegnati, cui si aggiungono le strutture dell’Esercito del Centro Ospedaliero di Baggio a Milano e del Policlinico militare Celio di Roma. L’impegno delle Forze armate è iniziato a gennaio con la disponibilità del Centro Sportivo Olimpico presso la città militare della Cecchignola per la sorveglianza sanitaria dei connazionali (recuperati con diversi voli dell’Aeronautica) provenienti dalla Cina e dal Giappone. I militari impegnati in missioni e operazioni all’estero, spiegano alla Difesa, “seguono le indicazioni del Ministero della Sanità allo stesso modo di quelli impiegati in ambito nazionale. Il Comando operativo di vertice Interforze (COI) ha redatto, già da tempo, una direttiva, coordinata in sinergia con Igesan e il Ministero della Salute, che riguarda le misure precauzionali da adottare per l’emergenza CoVid-19. In questa situazione, pur nel rispetto dei compiti assegnati per mantenere l’adeguato livello di efficacia nell’assolvimento delle missioni, sono limitati al minimo i contatti con la popolazione locale e con le eventuali Forze armate straniere in cooperazione, come avviene per chi opera in Italia”. Lo Stato maggiore della Difesa ha inoltre “adottato misure per agevolare forme di lavoro con modalità a distanza, assicurando il mantenimento del massimo livello operativo”.

Commenti