IVREA. Rivolta popolana contro lo stop al Carnevale. Aranceri in piazza domani?

E’ già rivolta “popolana” a Ivrea alla notizia che dal presidente della Regione Alberto Cirio in giù tutti han deciso di sospendere ogni genere di manifestazione. “Domani noi ci saremo lo stesso…” dicono, cantano e urlano. “Contro il coronavirus noi c’avemo il vin brûlé”, se la cantano e se la suonano.

Lo “stop”, insomma, a Ivrea, potrebbe, ma il condizionale è d’obbligo anche trasformarsi in un problema di “ordine pubblico”.

La verità è che c’è ancora molta incredulità. E non si può non dire che non abbiano ragione loro, cioè gli aranceri. Dov’è l’ordinanza?

Inutile star qui a sottolineare che anche i questo caso Fondazione e Amministrazione comunale, decidendo di aspettare fino all’ultimo minuto (cioè stasera tardi) per dare in pasto ai siti internet e ai giornali la notizia dello stop, stanno dimostrando nei fatti l’ennesima incapacità a gestire la manifestazione. Effettivamente poi in tanti si chiedono il senso di uno stop domani, considerando che il giorno più affollato è proprio la domenica, con frotte di turisti provenienti da tutto il Piemonte e pure dalla Lombardia..

Troppo facile fare uno più uno due e guardare ai biglietti staccati oggi e all’incasso della giornata senza del quale non si sa bene come sarebbe finita. Domani, martedì e mercoledì sarebbero state giornate aperte a tutti gratuitamente, decisamente molto meno affollate di stranieri….

