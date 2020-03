CORONAVIRUS. 2795 contagiati in più rispetto ad ieri

La Protezione Civile ha fornito poco fa i dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus in Italia.

I malati sono 17.750 (2795 in più di ieri), mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 21.157.

I guariTi sono 1966, quindi 527 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 175 persone: le vittime dall’inizio dell’epidemia sono complessivamente 1.441.

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha inoltre aggiunto che sono 1518 i malati ricoverati in terapia intensiva, 190 in più rispetto a ieri. Dei 17.750 malati complessivi, 8372 sono poi ricoverati con sintomi mentre 7860 sono in isolamento domiciliare.

Commenti