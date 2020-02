Coronavirus, 106 ordini di medici a disposizione per l’emergenza

Domani mattina il presidente della Fnomceo Filippo Anelli scrivera’ una lettera ai 106 presidenti d’Ordine per chiamare a raccolta tutti i medici italiani, in nome dei principi del codice e in particolare dell’articolo 9, che sollecita i professionisti a mettersi a disposizione, nell’emergenza, delle autorità, come nel caso dell’emergenza coronavirus. “Ci uniamo ai ringraziamenti del Ministro della Salute, Roberto Speranza, rivolti ai medici e a tutti i ricercatori dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma che, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti, primi in Europa, a isolare il nuovo coronavirus. Una delle tante testimonianze dell’eccellenza del nostro Servizio Sanitario nazionale, che va sostenuto e salvaguardato”. “Il nostro grazie va anche al Ministro e a tutto il suo staff, per la prontezza e la trasparenza con cui stanno gestendo l’emergenza – continua Anelli -. Siamo, come Fnomceo, in contatto diretto e continuo con il Ministero, che ha attivato una task force permanente, della quale facciamo parte, per mantenere sotto controllo la situazione. Lo scorso fine settimana siamo riusciti a trovare, in poche ore, 70 medici per l’assistenza aeroportuale, assistenza che si sta in queste ore estendendo ad altri scali”.

Commenti