Cornetti all’Italiana fatti in casa

Direttamente dal canale Youtube CUCINA NO PROBLEM ecco la videoricetta per realizzare buonissime brioches fatte in casa

Impastate con poco lievito di birra e una lenta lievitazione nel frigorifero, sfogliate a mano con poco burro. Seguite la videoricetta è completa di ingredienti e di ogni singolo passaggio. Vi farò vedere ben 8 tipi diversi di brioches, fatele anche voi nel vostro forno di casa.

Commenti