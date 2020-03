CORIO. Ustionato dalla stufa, era stato anche picchiato al distributore

CORIO. Ha provato ad accendere la stufa della sua abitazione con una bottiglia di alcol ma è rimasto ustionato. L’ha investito un ritorno di fiamma, per cause in fase di accertamento. Paura, nella serata di martedì in una casa in frazione San Bernardo, a Corio Canavese. L’allarme è scattato [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti