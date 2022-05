CORIO. A inizio mese lo sportello bancomat di proprietà della banca Unicredit aveva chiuso i battenti. La decisione era stata comunicata al Comune di Corio solo il giorno prima. L’Amministrazione aveva così dovuto attivarsi “d’urgenza” per mettere a posto le cose, visto che lo sportello bancomat è un servizio essenziale, soprattutto per chi, magari perché anziano, magari perché impossibilitato a muoversi per infinite ragioni, non avrebbe potuto raggiungere un altro sportello Unicredit fuori zona.

Il risultato della mediazione dell’amministrazione è stato ottimo: i correntisti residenti a Corio, infatti, potranno prelevare gratuitamente, per un anno e [...]