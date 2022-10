CORIO. Lavori a Torino e vivi a Corio? Ti conviene andare in auto. Già, perché se invece, in uno slancio di dedizione per la causa ambientale e per la lotta all’inquinamento, volessi andarci coi mezzi pubblici, rimarresti presumibilmente a piedi.

Oppure arriveresti tardi. E il fatto di rischiare di perdere il lavoro non è proprio un impulso a servirsi dei mezzi pubblici, per usare parole morbide…

L’ha notato l’Osservatorio sulla Torino-Ceres, che ci ha fatto un post su Facebook. Se infatti, poniamo, uno debba arrivare a lavoro alle 8.30 a Torino, la prima opzione che il [...]