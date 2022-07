In occasione della festa patronale del comune di Corio, la società filarmonica Corio APS organizza per la patrona Sant’Anna un concerto. Lo spettacolo, situato nella piazza nel municipio di Corio, comincerà alle 21.30 di sabato 30 luglio. L’accesso al concerto è gratuito senza prenotazioni fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni si può consultare i profili della banda di Corio su facebook e instagram.

In caso di maltempo il concerto sarà spostato nella chiesa di San Genesio a Corio.

Si ringrazia il comune di Corio per il patrocinio e il luogo del concerto. Per continuare i festeggiamenti si ricorda la partecipazione della filarmonica di Corio alla messa in onore della santissima patrona il 31 luglio alle 11.00 con processione a seguire. La filarmonica spera di aver un pubblico numeroso, di rivedere facce amiche e nuove conoscenze.

