Tra premi Nobel che ci insegnano a cuocere la pasta, attori milionari che ci spiegano come risparmiare con la lavatrice, professori che raccomandano di spegnere i led in casa e politici che ripetono come un mantra price-cup senza conoscerne il significato, le città si preparano al coprifuoco.

L’energia non consumata è quella più sostenibile e quindi, dopo aver speso anni ad illuminare l’aria ora è giunto il momento dei tagli. Ha iniziato il Sindaco di Torino, con la decisione di spegnere la Mole e, a seguire, altri monumenti e fontane pubbliche (che poi quelle già gelavano da sole).

Sono annunciate misure analoghe a Roma, Milano, Firenze ed altre importanti città italiane.

I gesti sono per lo più simbolici, ma rendono l’idea di cosa dovranno affrontare milioni di famiglie italiane. Un campanello d’allarme fatto suonare poco prima dell’arrivo dell’inverno. E anche un modo per distrarre l’opinione pubblica sulla sostanziale inerzia delle amministrazioni pubbliche (escluse alcune lodevoli eccezioni) sul tema del risparmio energetico.

Negli scorsi anni moltissimi Comuni partecipavano alla manifestazione indetta da Caterpillar (popolare trasmissione radiofonica di Rai Radio2). Per qualche ora si spegnevano le insegne e le luci dei palazzi pubblici e poi, com’è nella tradizione italiana, tutto proseguiva come prima. Anzi peggio di prima.

Non fa eccezione il Comune di Settimo Torinese e la sua attuale Amministrazione. Tante parole in campagna elettorale sull’ecologia, la sostenibilità ambientale, l’economia circolare, il risparmio energetico e poi più nulla.

Gli edifici pubblici sono i più dispersivi e peggio gestiti sotto il profilo energetico. A titolo di esempio gli obblighi imposti per legge ai condomini e alle case di civile abitazione relativamente all’installazione delle termo valvole e dei contabilizzatori di calore non valgono per gli edifici pubblici.

Nonostante che la crisi energetica fosse ormai annunciata e prevista da un anno (la guerra in Ucraina l’ha poi peggiorata) non sono state prese le misure necessarie a ridurre i consumi e idonee e supportare le possibili interruzioni del riscaldamento negli edifici pubblici.

Restando a Settimo, mentre da un lato si spendevano centinaia di miglia di euro per gli impianti per l’illuminazione della facciata del municipio e della torre non venivano prese misure per il risanamento dei serramenti esterni del palazzo comunale rinunciando al possibile risparmio energetico che ne sarebbe derivato.

Con i soldi stanziati dallo Stato per l’emergenza COVID si montavano nuove luminarie nell’isola pedonale e le “care” palle di Natale con cui, secondo la Sindaca e l’assessora al Commercio, si sarebbe rilanciato il commercio cittadino. Che dire poi della “innovativa” scelta di realizzare una fontana (già abbandonata) fortemente energivora o di acquistare nuovi locali pubblici (mentre quelli già di proprietà stanno crollando) senza chiedersi quali saranno i costi di gestione per l’energia, le altre utenze, la pulizia, ecc.

Viceversa nulla veniva fatto nelle scuole per renderle energeticamente sostenibili. Ad esempio invece di prevedere il rifacimento ex novo della scuola di via Fiume (20 milioni di euro) non è forse preferibile e più giusto, con i fondi del PNRR, ristrutturare e risanare tutti gli edifici scolastici, garantendo in questo modo a tutte le famiglie, alle ragazze e ai ragazzi in età scolare spazi adeguati e correttamente climatizzati ? Dopo molte foto, selfie ed inaugurazioni ora la città si trova totalmente impreparata a gestire l’inverno dei razionamenti. Anche questa volta la Sindaca ha voluto far tutto da sé senza chiedere consigli senza ascoltare proposte e, semplicemente, non si è fatto nulla.

Non ci sono proposte di sostegno alle famiglie che non riusciranno pagare le bollette, non ci sono proposte di coinvolgimento delle imprese che si troveranno in difficoltà a sostenere i costi, non ci sono idee per ridurre i costi energetici pubblici.

Adesso si dirà che la crisi è di carattere nazionale ed europeo. Vero, ma è altrettanto vero che non si potrà continuare a chiedere sacrifici ai cittadini con meno protezione senza nel contempo dare prova di coerenza e serietà da parte pubblica.

Questa volta non basteranno i video su Facebook o la propaganda pagata a caro prezzo con i soldi pubblici. Ditelo alla Sindaca, questa volta non basterà dare la colpa agli altri, o a chi c’era prima. Non basterà nemmeno aspettare i bonus o i fondi statali che arriveranno per pagare le bollette dei Comuni italiani.

C’è da sperare che con il buio di questa stagione la politica torni a riacquistare la vista lunga.

