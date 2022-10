La Regione ha destinato 3,2 milioni di euro per dieci interventi in altrettanti comuni vercellesi con popolazione inferiore ai 35 mila abitanti. Lo stanziamento fa parte di un pacchetto complessivo di oltre 34 milioni di euro destinati a finanziare progetti di riconversione energetica, bonifiche ambientali e messa in sicurezza.

Nel basso Vercellese si segnalano 485 mila euro erogati al Comune di Fontanetto Po per l’efficientamento energetico della palestra “Canton de Verteillac” e 275 mila al Comune di Crescentino per il completamento e adeguamento normativo, sismico, antincendio ed elettrico della scuola materna [...]



