Conto alla rovescia per l’annuncio del nuovo arcivescovo di Torino. Sarà dato domani, dopo mesi di indiscrezioni sul nome del sostituto di monsignor Cesare Nosiglia, che nell’agosto 2019 Papa Francesco ha confermato per altri due anni alla guida della diocesi subalpina nonostante avesse compiuto i 75 anni previsti per la rinuncia canonica.

L’arcivescovo, che nel frattempo ha assunto anche l’incarico di amministratore apostolico di Susa, ha dato appuntamento per una “importante comunicazione” – in concomitanza con il Vaticano – alle 12 alla Consolata, il santuario più importante del capoluogo piemontese.

Tanti i nomi che in questi mesi sono stati fatti, ma sembra che Papa Francesco abbia deciso di puntare su un outsider. La scelta del 95esimo arcivescovo metropolitano di Torino sarebbe infatti caduta su don Roberto Repole, torinese di 55 anni, docente di Teologia sistematica e dal 2011 al 2019 Presidente dell’Associazione Teologica Italiana.

Il condizionale è d’obbligo,, ma molti indicano in don Repole, autore di numerose pubblicazioni, il successore di monsignor Nosiglia, arcivescovo di Torino dal 2010, quando subentrò al cardinal Severino Poletto.

