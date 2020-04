Continuare colloqui mai finiti…

Sono a casa al sabato pomeriggio, in clausura come tutti gli italiani che non sono fuori per necessità o al fronte a combattere negli ospedali il Coronavirus! Mi viene in mente i sabati pomeriggio di qualche tempo addietro quando passavo dagli Alpini del locale gruppo dove trascorrevo dei bei momenti di allegria e di condivisione. Che bello godere dell’allegria di un contesto ormai desueto, in questa società malata di egoismo. Ritrovarsi con gli Alpini vuole dire ritrovarsi con esseri umani che hanno nel loro DNA lo spirito di servizio verso la società. Amici uniti per un ideale comune: aiutare in libertà chi ne ha bisogno! Quando entri nella piccola sede del Gruppo l’accoglienza e famigliare e ti mettono subito a tuo agio. La sede del gruppo è un libro vivente della memoria orale con i racconti di Nino e l’allegria e disponibilità di tutti che trasmettono sempre un’allegria coinvolgente. La sincera amicizia non è mai sollecitata da convenienze e opportunismo, ma da autentici sentimenti di vicinanza, condivisione e affinità. Gli amici Alpini non hanno risposte per i miei dubbi o timori, però mi ascoltano e le dividono con me. Non possono cambiare la mia vita ma mi offrono la loro mano per sostenermi se cado condividendo la mia allegria e le mie preoccupazioni. Nella vita nessuna altra cosa mi conforta tanto, quando il ritrovarmi con persone che condividono i Tuoi ideali con Alpini che donano la gioia nella loro confidenza con assoluta tranquillità. Ecco cosa mi manca al sabato pomeriggio la loro voce con presenza fisica per continuare colloqui mai finiti.

Favria, 17.04.2020 Giorgio Cortese

Non fermo mai il battito del mio cuore e continuo ad emozionarmi, e se ho paura o timore, stringo forte i miei sogni per proteggerli, poi mi rialzo e riprendo il quotidiano cammino. Tengo sempre accesa nell’animo la luce della speranza.

